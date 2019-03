HANNOVER MESSE boomt mit Industrie 4.0, Künstlicher Intelligenz und 5G (FOTO)

Finanztrends Video zu



Hannover (ots) -Mit Industrie 4.0, Künstlicher Intelligenz, 5G, Leichtbau und derZukunft der Arbeit stellt die HANNOVER MESSE 2019 die Weichen für dieIndustrie der Zukunft. Gleichzeitig macht ein deutlich ausgebautesKonferenzprogramm die Messe zum Treffpunkt für Vordenker ausWirtschaft und Politik.Unter starken Vorzeichen geht die HANNOVER MESSE 2019 ins Rennen.Vom 1. bis 5. April kommen 6 500 Unternehmen aus 75 Ländern zurWeltleitmesse der Industrie. Weltkonzerne, Mittelständler undStartups präsentieren ihre Technologien für die Industrieproduktionund die Energieversorgung der Zukunft. Eröffnet wird die HANNOVERMESSE von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Stefan Löfven,Ministerpräsident Schwedens, dem diesjährigen Partnerland derHANNOVER MESSE."Die HANNOVER MESSE ist die weltweit einzige Plattform, die dasZusammenspiel der wichtigsten Zukunftsthemen der Industrie abbildet",sagt Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender des Vorstands der DeutschenMesse AG. "Nur in Hannover erleben Besucher aus der produzierendenIndustrie und der Energiewirtschaft einen so umfassenden Blick aufAnwendungsszenarien und Potenziale von Industrie 4.0, KünstlicherIntelligenz, 5G und Smart Energy."Ein Schwerpunkt der Messe liegt in diesem Jahr auf den neuenMöglichkeiten durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz in derindustriellen Fertigung. Unter dem Leitthema "IndustrialIntelligence" zeigen Unternehmen aus aller Welt in Hannover mehr als100 Anwendungsbeispiele für maschinelles Lernen. "Die KünstlicheIntelligenz ist das Herzstück von Industrie 4.0", so Köckler. "DieFähigkeit, massenhaft Daten auszuwerten und daraus Entscheidungenabzuleiten, macht die individuelle Massenproduktion erst möglich." ImBlickpunkt stehen etwa Mensch-Roboter-Arbeitsplätze, bei denen sichdie Roboter um den Menschen herum organisieren. Der Menschkonzentriert sich dabei auf die Aufgaben, die höhere kognitiveFähigkeiten erfordern.Erstmals wird auf der HANNOVER MESSE ein 5G-Testfeld aufgebaut.Dort werden sowohl Netzausrüster als auch Anwender zeigen, was mitdem neuen Mobilfunkstandard möglich sein wird. Köckler: "Gerade fürdie digitale Vernetzung der Industrie ist die Übertragung von Datenin Echtzeit und unter hoher Datensicherheit von enormer Bedeutung. InHalle 16 richten wir zusammen mit unseren Technikpartnern von Nokiaund Qualcomm ein echtes funktionsfähiges 5G-Netz ein." 8 Showcaseswerden dort via 5G-Standard vernetzt sein - Industrieroboterbeispielsweise, die über 5G gesteuert werden, oder der Nachbau einerAutomobilproduktionsanlage. "Diese Vielfalt von industriellenNutzungsbeispielen an einem Ort im realen 5G-Netz ist eineWeltpremiere. Alles über 5G an fünf Tagen; dafür steht die HANNOVERMESSE 2019", so Köckler.Eine weitere Zukunftstechnologie, die die HANNOVER MESSE 2019 nochstärker in den Mittelpunkt rückt, ist der Leichtbau. Ergänzend zuzahlreichen Anwendungsbeispielen im Ausstellungsbereich treffen sicherstmals Experten aus Politik, Industrie und Wissenschaft zumLeichtbau-Gipfel des Bundeswirtschaftsministeriums, um in einemindustriepolitischen Dialog eine Strategie zu entwickeln, wieDeutschland zum Leitmarkt für Leichtbautechnologien werden kann.Erstmals werden auf der HANNOVER MESSE die Kongresse "Future ofWork in Industry" und der "Industrial Pioneers Summit" ausgerichtet.Mit dem "Future of Work in Industry"-Kongress intensiviert die Messeihr Anliegen, die Auswirkungen der digitalen Transformation derIndustrie auf die Arbeitswelt zu diskutieren. In Keynotes,Podiumsdiskussionen und Best-Case-Präsentationen vermittelnSprecherinnen und Sprecher, zum Beispiel Siemens-PersonalvorstandJanina Kugel, VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh oder Christian Boosvon SAP, mit welchen Ideen und Kompetenzen Unternehmen ihreBelegschaft zukunftssicher aufstellen.Beim "Industrial Pioneers Summit" wird über Digitalisierung, KI,Mensch-Maschine-Kollaboration und Plattformökonomie diskutiert.Eingeladen sind Vordenker und Innovationstreiber aus Industrie,Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Es geht darum,Erkenntnisse, Meinungen und Theorien über Entwicklungen und Szenarienauszutauschen, um gemeinsam zu einer Vision für das Jahr 2025 zukommen.Den Blick nach vorn richtet auch Schweden, das diesjährigePartnerland der HANNOVER MESSE. Seit Jahrzehnten steht das Land fürFortschritt, Technologiebegeisterung und Innovation. Auf der HANNOVERMESSE treten mehr als 160 Unternehmen den Beweis an, warum das soist. Multinationale Unternehmen wie Ericsson, ABB, Tetra Pak oder SKFsind ebenso dabei wie Start-ups oder Forschungseinrichtungen. Unterder Überschrift "Sweden Co-Lab" profilieren sich schwedischeUnternehmen als weltweit führende Anbieter vonSmart-Industry-Lösungen. "Sweden Co-Lab" steht für die Verbindung derbeiden Schlüsselkonzepte Co-Creation und Innovation, mit denen sichSchweden als Ideenschmiede moderner Technologien und Partnerinternationaler Kooperationen präsentiert.HANNOVER MESSE - Get new technology first!Die HANNOVER MESSE ist die Weltleitmesse der Industrie. Mit demLeitthema "Industrial Intelligence" bildet sie die Digitalisierungder Produktion und Energiesysteme ausführlich ab. Neben den sechsLeitmessen - IAMD-Integrated Automation, Motion & Drives, DigitalFactory, Integrated Energy, Industrial Supply, ComVac und Research &Technology gibt es Sonderbereiche für Startups und Karrierethemen.Mehr als 90 Konferenzen und Foren runden das Programm ab. 