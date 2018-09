HANNOVER MESSE 2019: Industrie 4.0 trifft KI (FOTO)

Hannover (ots) -Die HANNOVER MESSE treibt die digitale Transformation derIndustrie und der Energiewirtschaft voran. Jedes Jahr geht es dabeieinen weiteren Schritt in Richtung Zukunft. Für 2019 lautet dasLeitthema "Integrated Industry - Industrial Intelligence". Gemeintist damit die digitale Vernetzung von Mensch und Maschine imZeitalter der künstlichen Intelligenz."Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, die Industrie undEnergiewirtschaft zu revolutionieren", sagt Dr. Jochen Köckler,Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Messe. "Menschen bringenMaschinen bei, logisch und zweckgerichtet zu handeln, umKundenbedürfnisse zu befriedigen. KI-Systeme generieren Wissen undkönnen heute auf Basis von Daten und Algorithmen Betriebszuständefortlaufend optimieren oder Fehler und Störungen sicher voraussagen -in Produktionsprozessen, im Stromnetz oder in der Logistik. Dafürsteht das Leitthema Integrated Industry - Industrial Intelligence."Die Vernetzung von Menschen, Maschinen und Daten entsteht übergemeinsame Plattformen, auf denen sie ihr Wissen austauschen undvermehren. Die Rolle des Menschen ist dabei die des Enablers. Aufsein Prozesswissen und seine vielfältigen Qualifikationen kann dieProduktion von morgen nicht verzichten. Datensammlung, Datenanalyse,maschinelles Lernen oder die Entwicklung von Algorithmen fürkünstliche Intelligenz macht der Mensch erst möglich. IndustrialIntelligence steht deshalb auch dafür, Wissensmanagement auszubauenund Wissensträger auszubilden.Das Leitthema der HANNOVER MESSE 2019 unterstreicht die zunehmendeBedeutung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen in derIndustrie sowie in der Energiebranche. Dabei geht es um Themen wieeffiziente Energieausnutzung oder autonome Produktionsprozesse, aberauch um Herausforderungen im Hinblick auf Schnittstellen, Protokolleund Sicherheit. Auf der HANNOVER MESSE kommen internationaleVordenker aus den Bereichen KI und Industrie zusammen, um gemeinsamLösungen für morgen zu diskutieren und zu entwickeln. Köckler:"Führungskräfte, die in ihren Unternehmen für strategischeEntscheidungen verantwortlich sind, sollten sich eingehend mit denNutzungspotenzialen und bevorstehenden Umbrüchen auseinandersetzen.Dafür ist die HANNOVER MESSE 2019 die Plattform."HANNOVER MESSE - Get new technology first!Die HANNOVER MESSE ist die Weltleitmesse der Industrie. Mit demLeitthema "Integrated Industry - Industrial Intelligence" bildet siedie Digitalisierung der Produktion und Energiesysteme ausführlich ab.Neben den sechs Leitmessen - IAMD-Integrated Automation, Motion &Drives, Digital Factory, Energy, Industrial Supply, ComVac undResearch & Technology gibt es Sonderbereiche für Startups undKarrierethemen. Mehr als 90 Konferenzen und Foren runden das Programmab. Die nächste Ausgabe wird vom 1. bis 5. April 2019 in Hannoverausgerichtet. Schweden ist das Partnerland der HANNOVER MESSE 2019.Deutsche Messe AGDie Deutsche Messe AG ist ein weltweit führender Veranstalter vonInvestitionsgütermessen im In- und Ausland. Mit einem Umsatz von 356Millionen Euro im Jahr 2017 zählt sie zu den fünf größten deutschenMessegesellschaften. Zum unternehmenseigenen Eventportfolio gehöreninternationale Leitmessen wie (in alphabetischer Reihenfolge) dieCEBIT (Business-Festival für Innovation und Digitalisierung), dieCeMAT (Intralogistik und Supply Chain Management), die didacta(Bildung), die DOMOTEX (Teppiche und Bodenbeläge), die HANNOVER MESSE(industrielle Technologien), die INTERSCHUTZ (Feuerwehr,Rettungswesen, Bevölkerungsschutz und Sicherheit), die LABVOLUTION(Labortechnik) und die LIGNA (Holzbearbeitung und Forsttechnik).Darüber hinaus ist das Messegelände regelmäßig Schauplatz vonGastveranstaltungen, die Leitmessen ihrer Branchen sind: AGRITECHNICA(DLG; Agrartechnik) und EuroTier (DLG; Nutztierhaltung), EMO (VDW;Werkzeugmaschinen), EuroBLECH (Mack Brooks; Blechbearbeitung) und IAANutzfahrzeuge (VDA; Transport, Logistik, Mobilität). Mit mehr als 1200 Beschäftigten und 58 Sales Partnern ist die Deutsche Messe inrund 100 Ländern präsent.Pressekontakt:Ansprechpartner für die Redaktion:Onuora OgbukaguTel.: +49 511 89-31059E-Mail: onuora.ogbukagu@messe.deWeitere Pressetexte und Fotos finden Sie unter:www.hannovermesse.de/de/teilnahme-planung/fuer-journalisten/Original-Content von: Deutsche Messe AG Hannover, übermittelt durch news aktuell