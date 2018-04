HANNOVER MESSE 2019 (1. - 5. April): Zusammenarbeit und Innovation: Darauf setzt Schweden als Partnerland 2019 (FOTO)

Hannover (ots) -Schweden ist das offizielle Partnerland der HANNOVER MESSE 2019.Dies besiegelten heute Fredrik Fexe, Executive Vice PresidentStrategy & Business Development der Durchführungsagentur BusinessSweden, sowie Marc Siemering, Senior Vice President Industry, Energy& Logistics, Deutsche Messe AG, mit der Unterzeichnung desPartnerlandvertrags."Es ist uns eine große Ehre, im kommenden Jahr das Partnerland zusein", sagte Peter Eriksson, Minister für Wohnungswesen und digitaleEntwicklung, während der feierlichen Vertragsunterzeichnung. "Darausfolgen vielfältige Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und zum Austauschzwischen Schweden und internationalen Unternehmen, Organisationen undForschungseinrichtungen sowie auf politischer Ebene. Zusammenarbeit,Innovation und die digitale Transformation stehen im Zentrum desschwedischen Auftritts 2019. Wir wollen aktiv auf die Besucher derMesse zugehen und ihnen eine Plattform anbieten rund um Networking,Handel und Investments. Die HANNOVER MESSE ist der weltweit führendeTreffpunkt für sämtliche Stakeholder, die in die Bereiche DigitaleWeiterentwicklung und Industrie 4.0 involviert sind."Jedes Jahr steht ein Land im besonderen Fokus der HANNOVER MESSE.Das Partnerland zieht nicht nur die Aufmerksamkeit von Fachbesuchernund Medien auf sich, sondern spielt auch auf höchster politischerEbene eine Rolle. Schweden folgt als Partnerland der HANNOVER MESSEauf Mexiko."Die Regierung und Industrie Schwedens treiben die digitaleTransformation konsequent voran", sagt Dr. Jochen Köckler,Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Messe AG. "Das passthervorragend zur HANNOVER MESSE. Als globaler Hotspot für Industrie4.0 ist Hannover die perfekte Bühne, um Strategien für die SmartIndustry vorzustellen, innovative Lösungen für den Weltmarktanzubieten und Netzwerke auszubauen."Zwischen Schweden und Deutschland besteht bereits eine engeVerbindung. Diese ist Anfang 2017 noch einmal durch die Zeichnungeiner bilateralen Innovations-Partnerschaft intensiviert worden.Beide Länder haben sich darin auf eine Zusammenarbeit aufpolitischer, ökonomischer und institutioneller Ebene geeinigt. Diesebezieht sich auf die Bereiche Mobilität, digitale Weiterentwicklungder Industrie, gemeinsame Forschungsaktivitäten, Testprojekte imRahmen von Industrie 4.0 sowie die Förderung von Digitalisierung undAutomation in kleinen und mittelständischen Unternehmen.Schweden: Stark in Innovation, Handel und LebensqualitätDie Wirtschaft Schwedens wächst stetig. Im internationalenVergleich belegt Schweden in sämtlichen Aspekten vordere Plätze - vomWirtschaftsklima bis zu Startups. Zudem machen Innovationsfähigkeitund Lebensqualität schwedische Unternehmen zu geschätzten Handels-und Investment-Partnern. Mit einem guten Geschäftssinn, einem hohenBildungsniveau sowie der Unterstützung durch die Regierung hat sichSchweden ebenso zur Heimat einer dynamischen Startup-Kultur wie aucheiniger weltbekannter Marken entwickelt. Dazu gehören etwa Volvo,Electrolux, Ericsson, IKEA und H&M.Im Jahr 2018 hat Forbes Schweden als den bestenWirtschaftsstandort überhaupt bezeichnet. Der Global SustainableCompetitiveness Index sieht in Schweden das wettbewerbsfähigste Landder Welt. Stockholm ist zudem zweifellos ein Hotspot für Technologie.Kommen doch Tech-Größen wie Spotify, Klarna, Skype, Kind oder iZettleaus der schwedischen Hauptstadt. Mit Namen wie diesen hat sichStockholm den Ruf einer der größten Einhorn-Fabriken der Welt erobertund folgt bei der Zahl der Startup-Unternehmen mit einerMarktbewertung von über einer Milliarde US-Dollar direkt auf dasSilicon Valley. Auch in Sachen Innovation belegt Schweden innerhalbder EU vorderste Plätze. Ganz vorn ist Schweden darüber hinaus zufinden, wenn in den Unternehmen der Anteil von Forschung undEntwicklung ins Verhältnis zur gesamten Belegschaft gesetzt wird.Geschlechtergerechtigkeit, Offenheit und eine niedrigeKorruptionsrate sind andere Bereiche, in denen Schweden an derWeltspitze steht und die dazu führen, dass es laut Country ReTrakIndex das Land mit dem besten Ruf der Welt ist.Schweden auf der HANNOVER MESSEIn den vergangenen Jahren hat sich die Zahl schwedischerAussteller auf der HANNOVER MESSE bereits verdoppelt. Zum zweiten Malin Folge organisiert die Schwedische Energie Agentur dieses Jahreinen Gemeinschaftsstand in den Segmenten Energy und IndustrialSupply. www.swedenhannovermesse.comHANNOVER MESSE - Get new technology first!Die HANNOVER MESSE ist die Weltleitmesse der Industrie. Mit denLeitthemen "Integrated Industry" und "Integrated Energy" ist sie dieglobale Plattform für Industrie 4.0. Die nächste Ausgabe wird vom 01.bis 05. April 2019 in Hannover ausgerichtet. Sechs Leitmessen -IAMD-Integrated Automation, Motion & Drives, Digital Factory, Energy,ComVac, Industrial Supply und Research & Technology - bilden dieDigitalisierung der Produktion und Energiesysteme ausführlich ab.Schweden ist das Partnerland der HANNOVER MESSE 2019.Deutsche Messe AGDie Deutsche Messe AG ist ein weltweit führender Veranstalter vonInvestitionsgütermessen im In- und Ausland. Mit einem Umsatz vonvoraussichtlich 357 Millionen Euro im Jahr 2017 zählt sie zu den fünfgrößten deutschen Messegesellschaften. Zum unternehmenseigenenEventportfolio gehören internationale Leitmessen wie (inalphabetischer Reihenfolge) die CEBIT (Business-Festival fürInnovation und Digitalisierung), die CeMAT (Intralogistik und SupplyChain Management), die didacta (Bildung), die DOMOTEX (Teppiche undBodenbeläge), die HANNOVER MESSE (industrielle Technologien), dieINTERSCHUTZ (Feuerwehr, Rettungswesen, Bevölkerungsschutz undSicherheit), die LABVOLUTION (Labortechnik) und die LIGNA(Holzbearbeitung und Forsttechnik). Darüber hinaus ist dasMessegelände regelmäßig Schauplatz von Gastveranstaltungen, dieLeitmessen ihrer Branchen sind: AGRITECHNICA (DLG; Agrartechnik) undEuroTier (DLG; Nutztierhaltung), EMO (VDW; Werkzeugmaschinen),EuroBLECH (Mack Brooks; Blechbearbeitung) und IAA Nutzfahrzeuge (VDA;Transport, Logistik, Mobilität). 