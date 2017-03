HANNOVER MESSE 2017 (Montag, 24., bis Freitag, 28. April): Neu: Young Engineers Day auf der HANNOVER MESSE / - Studententag am Messedonnerstag, 27. April, bündelt alle Angebote für Studierende (FOTO)

Hannover (ots) -Am 27. April 2017 richten die Deutsche Messe AG und der VereinDeutscher Ingenieure e. V. (VDI) erstmals gemeinsam den YoungEngineers Day auf der HANNOVER MESSE aus. Das Programm besteht austhemenspezifischen Führungen, die gezielt die Bedürfnisse technischerBerufe berücksichtigen. Dabei profitieren die Teilnehmer vom VDINetzwerk sowie vom direkten Austausch mit Ausstellern aus denBereichen Energie, Industrie 4.0, Leichtbau und Robotik.Die Touren starten um 10.00 Uhr und um 14.00 Uhr. DieKarriereplattform "job and career" in der Halle 16 dient als finaleStation aller Touren. Die Anmeldung erfolgt vor Ort am Stand des VDIin der Halle 2. Am Abend dürfen die Studenten sich auf die Party inder Halle 18 freuen."Jedes Jahr besuchen Tausende Studenten die HANNOVER MESSE,allerdings ohne einen übergreifenden Leitfaden", erklärt SoniaWedell-Castellano, Abteilungsleiterin bei der Deutschen Messe. "DerYoung Engineers Day bündelt alle Angebote für Studenten auf der Messein einem Programm. Dabei erfüllen wir gemeinsam mit dem VDI denWunsch unserer Aussteller, einen direkten Kontakt zu jungenIngenieuren und Technikern herzustellen".HANNOVER MESSE - Get new technology first!Die weltweit wichtigste Industriemesse wird vom 24. bis 28. April2017 in Hannover ausgerichtet. Unter dem Leitthema "IntegratedIndustry - Creating Value" ist die HANNOVER MESSE der globale Hotspotfür alle Themen rund um die Digitalisierung der Produktion (Industrie4.0) und der Energiesysteme (Integrated Energy). Sie vereint siebenLeitmessen an einem Ort: Industrial Automation, MDA - Motion, Drive &Automation, Digital Factory, Energy, ComVac, Industrial Supply undResearch & Technology. Polen ist das Partnerland der HANNOVER MESSE2017.Deutsche Messe AGDie Deutsche Messe AG feiert 2017 ihr 70-jähriges Jubiläum. Ausder ersten Exportmesse 1947 hat sich in sieben Jahrzehnten einweltweit führender Veranstalter von Investitionsgütermessen im In-und Ausland entwickelt. Mit einem Umsatz von voraussichtlich 301Millionen Euro im Jahr 2016 zählt das Unternehmen zu den fünf größtendeutschen Messegesellschaften. Zu seinem eigenen Eventportfoliogehören internationale Leitmessen wie (in alphabetischer Reihenfolge)die CeBIT (Digitales Business), die CeMAT (Intralogistik und SupplyChain Management), die didacta (Bildung), die DOMOTEX (Teppiche undBodenbeläge), die HANNOVER MESSE (industrielle Technologien), dieINTERSCHUTZ (Brand- und Katastrophenschutz, Rettung und Sicherheit),die LABVOLUTION mit der BIOTECHNICA (Labortechnik, Biotechnologie)und die LIGNA (Holzbearbeitung und Forsttechnik). Darüber hinaus istdas Messegelände regelmäßig Schauplatz von Gastveranstaltungen, dieLeitmessen ihrer Branchen sind: AGRITECHNICA (DLG; Agrartechnik) undEuroTier (DLG; Nutztierhaltung), EMO (VDW; Werkzeugmaschinen),EuroBLECH (Mack Brooks; Blechbearbeitung) und IAA Nutzfahrzeuge (VDA;Transport, Logistik, Mobilität). Mit mehr als 1 200 Beschäftigten und62 Sales Partnern ist die Deutsche Messe in mehr als 100 Ländernpräsent.Pressekontakt:Ansprechpartner für die Redaktion:Brock McCormackTel.: +49 511 89-310 25E-Mail: brock.mccormack@messe.deWeitere Pressetexte und Fotos finden Sie unter:www.hannovermesse.de/de/presseservice/Twitter: @hannover_messeLinkedIn: HANNOVER MESSEFacebook: www.facebook.com/hannovermesse.fanpage/Original-Content von: Deutsche Messe AG Hannover, übermittelt durch news aktuell