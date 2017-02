HANNOVER MESSE 2017: Mit Industrie 4.0 neue Werte schaffen (FOTO)

Hannover (ots) -Roboter, die sich so einfach bedienen lassen wie ein Smartphone.Maschinen, die aus Fehlern lernen. Energiesysteme, die digitalgesteuert und vernetzt werden. Und im Mittelpunkt: der Mensch. DieHANNOVER MESSE 2017 zeigt, wo neue Wertschöpfung entsteht, wenn dasdigitale Zeitalter in Fabriken und Energiesystemen Einzug hält.Mit einer Rekordzahl von mehr als 500 Anwendungsbeispielen fürIndustrie 4.0, lernfähigen Robotern mit reichlich Feingefühl undtechnischen Lösungen für die Energiewende öffnet die HANNOVER MESSE2017 in rund zehn Wochen ihre Tore. "Die Technologien für eineerfolgreiche Digitalisierung der industriellen Produktion sindausgreift", sagt Dr. Jochen Köckler, Mitglied des Vorstands derDeutschen Messe AG. "Jetzt kommt es darauf an, dass die Entscheideraus Industrie und Energiewirtschaft erkennen, welche direkten undlangfristigen Vorteile sie aus der Digitalisierung für ihrUnternehmen, ihre Geschäftsmodelle und ihre Mitarbeiter ziehenkönnen. Ungewohnte Perspektiven zu eröffnen, das ganzeWertschöpfungspotenzial der Digitalisierung aufzuzeigen und neueMärkte zu erobern - dafür steht die diesjährige HANNOVER MESSE mitdem Leitthema Integrated Industry - Creating Value." Vom 24. bis 28.April werden rund 6 500 Aussteller erwartet. Das Partnerland ist indiesem Jahr Polen.Industrie 4.0, Integrated Energy, Digitaler Zwilling, MachineLearning, Predictive Maintenance, Smart Materials, vernetzte undkollaborative Roboter (Cobots) - Großkonzerne, aber auch kleineUnternehmen sind heute mit einer Vielzahl von technologischenMöglichkeiten konfrontiert, deren Nutzen sie oft nur schwereinschätzen können. Hier setzt die HANNOVER MESSE 2017 an. Köckler:"Die weltweit wichtigste Industriemesse bildet alle für dieindustrielle Wertschöpfung relevanten Industriezweige ab. Die Grenzenzwischen Maschinenbau und IT verschwinden. In Hannover erfahren dieBesucher, wie sie die Potenziale der Digitalisierung erkennen und fürsich nutzen können."Predictive Maintenance durch lernende MaschinenBei der Digitalisierung der Produktion fallen eine große Menge vonDaten an, die an verschiedenen Stellen ausgewertet werden. DurchMachine-Learning-Technologien werden diese Daten künftig zentralausgewertet und an die Maschine zurückgespielt. So erhalten Systemedie Fähigkeit, sich selbstständig zu optimieren. Damit ist dasmaschinelle Lernen ein wichtiges Instrument bei der Einführung dersogenannten "vorausschauenden Wartung" (Predictive Maintenance),einem Schwerpunktthema der HANNOVER MESSE im Rahmen von Industrie4.0.Der Mensch im MittelpunktAuch in Zeiten allgegenwärtiger Digitalisierung: Der wesentlicheFaktor für den Unternehmenserfolg ist und bleibt der Mensch. DurchIndustrie-4.0-Technologien werden die Tätigkeiten des Fabrikarbeitersabwechslungsreicher. Er ist zunehmend Problemlöser, Entscheider,Innovator und Treiber für mehr Wertschöpfung. Doch auch das geschiehtnicht von allein. Entscheidend ist, dass QualifizierungsmaßnahmenFachkräfte auf die neue Arbeitswelt 4.0 vorbereiten. "In einer agilenund flexiblen Fabrik wird der Facharbeiter lernen, mit VirtualReality und Augmented Reality, Datenbrillen und Tablets umzugehen.All diese spannenden neuen Werkzeuge der Digitalen Fabrik werden aufder HANNOVER MESSE 2017 eine prominente Rolle spielen", erklärtKöckler.Intuitiv wie ein Smartphone: die neuen CobotsGleiches gilt für die kollaborativen Roboter. Die neuesteGeneration der sogenannten Cobots lässt sich so einfach bedienen wieein Smartphone, lernt eigenständig hinzu und kommuniziert in derCloud. Gerade für kleinere Unternehmen sind sie eine kosteneffizienteLösung, um die Chancen von Industrie 4.0 für sich zu nutzen. Dietechnischen Möglichkeiten nehmen zu, die Anschaffungskosten sinken.Ähnlich wie schon heute bei den Drohnen wird sich im Bereich derCobots ein Massenmarkt entwickeln, aus dem ganz neue Geschäftsideenhervorgehen werden.Digitalisierung treibt neue GeschäftsmodelleIntegrated Industry geht über die intelligente Fabrik hinaus.Produkte bleiben künftig nach der Auslieferung mit dem Herstellervernetzt und versorgen ihn permanent mit wertvollen Daten. So könnenUnternehmen zusätzliche internetbasierte Dienstleistungen entwickelnund auch außerhalb ihrer klassischen Branchengrenzen Märkte erobern.Auf der HANNOVER MESSE zeigen Zulieferunternehmen, dass sie mit denMitteln der Digitalisierung Lösungen anbieten können, die schneller,innovativer und stärker individualisiert sind als bisher. "In derEntwicklung ganz neuer Geschäftsmodelle und der Erschließungentsprechender Märkte liegt das größte Wertschöpfungspotenzial derDigitalisierung", sagt Köckler. "In Hannover werden Kooperationenzwischen IT und Maschinenbau, zwischen Startup und Konzerngeschlossen. Tragfähige 4.0-Geschäftsmodelle, aber auch disruptiveBusiness-Ideen - das werden wir im April zu sehen bekommen."Technologien für die EnergiewendeDie Digitalisierung verändert auch die Energiebranche. Sieermöglicht den fundamentalen Umbau von alten Kraftwerksstrukturen zueiner erneuerbaren, dezentralen und effizienten Energieerzeugung undleistet damit einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende. Wie sichder Energiemarkt weiter verändern wird und welche Technologien einenentscheidenden Einfluss haben werden, präsentieren Unternehmen aufder HANNOVER MESSE unter dem Motto Integrated Energy. "Die HANNOVERMESSE zeigt vernetzte Lösungen entlang der gesamtenEnergiewertschöpfungskette - von der Erzeugung, Übertragung,Verteilung und Speicherung bis hin zu alternativenMobilitätslösungen", sagt Köckler.Polen: Starker Partner in EuropaInnovationen und Wachstum - auf diesen Feldern profiliert sichPolen, das Partnerland der HANNOVER MESSE 2017. Auf der weltweitwichtigsten Industriemesse wird sich Polen dem internationalenFachpublikum als attraktiver Partner in einer Vielzahl von Branchenpräsentieren. Zentrale Anliegen der polnischen Regierung sind nebender Reindustrialisierung Polens vor allem die Förderung innovativerUnternehmen sowie die Erschließung ausländischer Märkte. Rund 150polnische Unternehmen werden auf der HANNOVER MESSE 2017 erwartet.Die thematischen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Energie und IT.Gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel wird die polnischeMinisterpräsidentin Beata SzydÅ'o die Messe eröffnen.Köckler: "In Anbetracht der politischen Weltlage ist diePartnerland-Beteiligung Polens ein wichtiges Signal für die Stärkeder europäischen Gemeinschaft. Die HANNOVER MESSE wird in ihremsiebzigsten Jahr mehr denn je Bühne für einen fairen und freienHandel sein - in Europa und in der Welt."HANNOVER MESSE - Get new technology first!Die weltweit wichtigste Industriemesse wird vom 24. bis 28. April2017 in Hannover ausgerichtet. Unter dem Leitthema "IntegratedIndustry - Creating Value" ist die HANNOVER MESSE der globale Hotspotfür alle Themen rund um die Digitalisierung der Produktion (Industrie4.0) und der Energiesysteme (Integrated Energy). Sie vereint siebenLeitmessen an einem Ort: Industrial Automation, MDA - Motion, Drive &Automation, Digital Factory, Energy, ComVac, Industrial Supply undResearch & Technology. Polen ist das Partnerland der HANNOVER MESSE2017.Deutsche Messe AGDie Deutsche Messe AG ist ein weltweit führender Veranstalter vonInvestitionsgütermessen im In- und Ausland. Mit einem Umsatz von329,3 Millionen Euro und einem Ergebnis von 9,4 Millionen Euro imJahr 2015 zählt sie zu den fünf größten deutschenMessegesellschaften. Zu ihrem Eventportfolio gehören internationaleLeitmessen wie die CeBIT (Digitales Business), die HANNOVER MESSE(industrielle Technologien), die LABVOLUTION mit der BIOTECHNICA(Labortechnik, Biotechnologie), die CeMAT (Intralogistik und SupplyChain Management), die didacta (Bildung), die DOMOTEX (Teppiche undBodenbeläge), die INTERSCHUTZ (Brand- und Katastrophenschutz, Rettungund Sicherheit) und die LIGNA (Holzbearbeitung und Forsttechnik). Mitrund 1 200 Beschäftigten und 62 Sales Partnern ist sie in mehr als100 Ländern präsent.Pressekontakt:Ansprechpartner für die Redaktion:Onuora OgbukaguTel.: +49 511 89-3 10 59E-Mail: onuora.ogbukagu@messe.deWeitere Pressetexte und Fotos finden Sie unter:www.hannovermesse.de/de/presseservice/Twitter: @hannover_messeLinkedIn: HANNOVER MESSEFacebook: www.facebook.com/hannovermesse.fanpage/Original-Content von: Deutsche Messe AG Hannover, übermittelt durch news aktuell