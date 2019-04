HANNOVER/Kritik vom BDI-Chef: Bundesregierung gibt unser Geld falsch aus

HANNOVER (dpa-AFX) - Mit scharfer Kritik an der Bundesregierung hat Industriepräsident Dieter Kempf seine Warnung vor konjunkturellen Turbulenzen verbunden.



"Die Große Koalition gibt unser aller Geld falsch aus", rügte der Chef des Bundesverbands der Deutschen Industrie am Montag auf der Hannover Messe. Er hielt der Regierung "gefährliche Alleingänge" vor allem in der Energie- und Klimapolitik vor. "Das Ziel, Treibhausgas-Emissionen um 95 Prozent bis 2050 zu reduzieren, wie es das Bundesumweltministerium wünscht, ist im nationalen Alleingang schlichtweg nicht zu stemmen", meinte er.

Die Bundesregierung müsse jetzt den "Investitionsturbo" starten - nicht nur im Klimaschutz, sondern auch der Digitalisierung. Denn am Konjunkturhimmel drohten dunkle Wolken: "Wir im BDI rechnen fürs laufende Jahr nur noch mit 1,5 Prozent Plus bei deutschen Waren- und Dienstleistungsausfuhren." In einer solchen Lage könne die deutsche Industrie froh sein, das weiter hohe Niveau der Industrieproduktion überhaupt zu halten: "Wir erwarten gerade noch eine schwarze Null."

Sein Verband befürchtet bei einem ungeordneten britischen EU-Austritt noch in diesem Jahr einen Rückschlag für die deutsche Wirtschaft von mindestens einem halben Prozentpunkt des Bruttoinlandsprodukts. "Unsere BIP-Prognose von derzeit 1,2 Prozent müssten wir dann anpassen - und mit nur noch 0,7 Prozent Plus rechnen", erklärte Kempf. Die EU forderte er auf, die Industrie durch eine gemeinsame Strategie zu stärken und sich wieder um mehr zu kümmern als nur den Brexit. Europa habe wirtschaftliche Bedeutung und politischen Einfluss verloren und müsse diesen Trend dringend umkehren./rek/DP/zb