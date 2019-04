HANNOVER: Industriemesse geht mit Managerinnen-Kongress zu Ende

HANNOVER (dpa-AFX) - Mit einem Kongress für Frauen in der Industrie geht am Freitag die Hannover Messe zu Ende.



Die Veranstalter erwarten 1400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Deutsche Messe AG gibt zudem die Besucherzahlen der diesjährigen Hannover Messe bekannt und zieht eine erste Bilanz (11.00 Uhr). Unter dem Motto "Industrial Intelligence" lag der Schwerpunkt in diesem Jahr auf künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und dem superschnellen Mobilfunkstandard 5G. Insgesamt 6500 Firmen aus 75 Ländern stellten auf der Industrieschau aus; Partnerland war Schweden. 2020 wird es Indonesien sein.