HANDWERKSKAMMER HALLE (Saale) wird EBC*L Center für Wirtschaftskompetenz - ANHANG

Wien (ots) - Europas führendes Wirtschaftszertifikat freut sich über einen prominenten Neuzugang.Ab 1. Juli bietet das Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer Halle (Saale) Prüfungen und Vorbereitungs-Trainings zur Erlangung des internationalen Wirtschafts-Zertifikats EBC*L (auch bekannt unter Europäischer Wirtschaftsführerschein) an.Dessen Leiter, Herr Alexander Hermanns, begründet diese strategische Entscheidung folgendermaßen: "Das EBCL Programm bietet gut strukturierte Bildungsinhalte beginnend bei den Grundlagen bis hin zur Unternehmensführung. Diese Bandbreite ist ein derzeit am Markt seltenes Angebot.Darüber hinaus ergänzt das E-Learning Konzept des EBCL unsere Präsenz-orientierten Kurse ideal und wir können damit unseren Kunden ein innovatives Bildungsangebot machen."Die HWK plant den Einsatz des EBC*L im Vorfeld der Meistervorbereitungs-Lehrgänge und möchte es aber auch direkt den UnternehmerInnen sowie MitarbeiterInnen in den Handwerksbetrieben anbieten. Durch die hohe Bandbreite des EBC*L Programms werden auch Einsatzmöglichkeiten bei den Programmen für Existenzgründer sowie für den Berufseinstieg oder die Umschulung gesehen.Victor Mihalic, Vorsitzender der EBC*L International-Zentrale in Wien, zeigt sich hoch erfreut über den prominenten Neuzugang: „Ich lade auch alle anderen Handwerkskammern herzlich ein, sich unserem internationalen Bildungsnetzwerk anzuschließen."