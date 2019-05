Weitere Suchergebnisse zu "Uber Technologies":

Die Handelszeiten fuer den Handel in Aktien der Uber Technologies Inc. (Kuerzel: UT8, ISIN: US90353T1007) auf Boerse Frankfurt (MIC: XFRA) werden fuer den 10. Mai 2019 wie folgt festgelegt (alle Zeiten MESZ): Handelszeiten Fortlaufende Auktion (XFRA): Beginn Vorhandelsphase 07:00 Uhr Beginn Aufrufphase Eroeffnungsauktion 15:30 Uhr Erste Preisermittlung nach der ersten Preisermittlung an der NYSE, fruehestens ab 15:30 Uhr Handelsende 20:00 Uhr Abhaengig vom Zeitpunkt der ersten Preisermittlung an der NYSE kann es am 10 Mai 2019 gegebenenfalls auf XFRA zu keiner Preisermittlung kommen.