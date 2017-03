"HANDBALL - ES LEBE DER SPORT": Mitmach-Kampagne des deutschen Handballs macht sich stark für authentischen und ehrlichen Sport

Köln (ots) -Handball wirbt mit provokanten Sprüchen, Motiven und Spots aufallen Plattformen für authentischen und ehrlichen SportHandballdeutschland hat die bundesweite Image-Kampagne "Handball -Es lebe der Sport" gestartet. Die Kampagne will die Aufmerksamkeitund den gesellschaftlichen Stellenwert des Handballs in Deutschlanderhöhen, indem sie Attribute des Handballs, wie authentisch,leidenschaftlich, echt und ehrlich mit provokanten Sprüchen, Motiveund Spots plakativ in Szene setzt.Initiatoren sind die DKB Handball-Bundesliga mit ihren 38 Erst-und Zweitligaklubs, der Deutsche Handballbund (DHB), die 18Landesverbände sowie die Handball-Bundesliga der Frauen und derenKlubs. Zusätzliche Schlagkraft gewinnt die Image-Kampagne durch dieUnterstützung zahlreicher prominenter National- und Vereinsspieler,die sich mit der Imagekampagne identifizieren. Die Kampagne, dieausdrücklich alle Handball- und Sportbegeisterten zum Mitmachenanimieren will, hat eine Laufzeit bis mindestens 2019. Ein Jahr vorden olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio sind die NachbarländerDänemark und Deutschland Gastgeber der Handballweltmeisterschaftender Männer. Bereits im Dezember 2017 ist Deutschland Gastgeber derFrauen-Weltmeisterschaften.Neben Partnersendern des Handballs, setzt die Kampagne auf dieNutzung digitaler Kanäle und bundesweiter Out of Home-Maßnahmen. Diesinsbesondere an den Bundesligastandorten und weiteren Städten, indenen Handballhighlights ausgetragen werden. Aktiviert wird dieKampagne in allen Spielstätten der Bundesligisten durch Face toFace-Kommunikation sowie durch Bandenwerbung und Anzeigen inVereinspublikationen und Printmedien. Im Bereich Online wird dieKampagne durch kurze Virals visualisiert. Herzstück der Kampagne"Handball - Es lebe der Sport" ist die Landingpagewww.es-lebe-der-sport.de. Sie bietet einen umfassenden Überblick aufalle Bestandteile der Kampagne. Sämtliche Anzeigenmotive, dieprovokante Slogans mit Action-Szenen prominenter National- undKlubspieler kombinieren, können von der Landingpage ebenso kostenfreiheruntergeladen und verwendet werden, wie die polarisierenden Spots.In Abstimmung mit den Initiatoren ist es zusätzlich möglich,vorhandene Anzeigenmotive zu individualisieren, bzw. klubspezifischanzupassen. Wie das funktioniert, zeigt anschaulich die filmischeGebrauchsanleitung der Kampagne mit Handballlegende Andreas "DerHexer" Thiel.Jürgen Schweikardt, Vorsitzender der AG Markenentwicklung undGeschäftsführer des TVB Stuttgart 1898: "Wir wollen Handball soinszenieren, wie er ist: unverkrampft und echt. Dafür sind unsereAnzeigenmotive und Spots ein gutes Beispiel. Wir wollen mit derKampagne Markenstärkung mit gesellschaftlicher Relevanz verbinden.Wir wollen ein Zeichen für Vielfalt und gegen Monokultur im Sportsetzen. Die Chancen sind gut, denn wir greifen mit unserer Initiativedie Sehnsucht sportbegeisterter Menschen nach sauberem, fairem undauthentischem Sport auf".Die Initiatoren: Die für zunächst drei Jahre konzipierte Kampagnewird von der DKB Handball-Bundesliga mit ihren 38 Erst- undZweitligavereinen, dem deutschen Handballbund (DHB) und seinenNationalmannschaften sowie der Handball-Bundesliga der Frauengetragen. Auch die Landesverbände und alle Vereine inHandball-Deutschland begleiten die Kampagne. Neben den Profi- undSpitzensportverbänden ist es Ziel, dass sich auch der Breitensportdes Handballs in die Kampagne "Handball - Es lebe der Sport"einbringt.Pressekontakt:Oliver Lücke, Leiter UnternehmenskommunikationDKB Handball-BundesligaTel.: 02203 98 96 7 17Email: luecke@dkb-handball-bundesliga.deOriginal-Content von: Handball-Bundesliga, übermittelt durch news aktuell