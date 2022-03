HAMBORNER REIT-Aktie: Großflächige Einzelhandelsimmobilie in Kempten erworben!

HAMBORNER REIT AG erwirbt großflächige Einzelhandelsimmobilie in Kempten

Die HAMBORNER REIT AG hat den Kaufvertrag für einen modernen Bau- und Gartenmarkt an einem etablierten Gewerbestandort in Kempten unterzeichnet. Die bayerische Stadt Kempten (Allgäu) zeichnet sich durch eine sehr attraktive wirtschaftliche und demografische Entwicklung, eine hohe Zentralität und gute Zukunftsperspektiven aus. Das erworbene Objekt befindet sich in verkehrsgünstiger Lage mit ausgeprägter Sichtbarkeit, umfangreichen ...



