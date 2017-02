HAMBORNER REIT AG: Gesundes Wachstum?

Weitere Suchergebnisse zu "Hamborner REIT":

Liebe Leser,

überraschende News gab es in der letzten Woche bei der HAMBORNER REIT AG. Denn, so berichtete Jens Gravenkötter, nach der Ausgabe weiterer Aktien investiert das Unternehmen fleißig weiter. Doch die Investitionen könnten teuer erkauft sein. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche das Unternehmen und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Neue Aktien! 17,7 Mio neue Aktien hat das Unternehmen ausgegeben. Diese brachten 167 Mio € ein und ermöglichten der HAMBORNER den Kauf des Fachmarktzentrums Kurpfalz Center in Mannheim. Dieses ist mit 80 Mio € die bislang größte Akquisition in der Firmengeschichte. Auch das Geschäftshaus DOMI in Dortmund, die Büroimmobilie O3 in Köln und das Fachmarktzentrum Neustiftcenter in Passau zählen nun zum Portfolio.

Wachstum teuer erkauft? Vor dem Hintergrund der Kapitalerhöhungen sieht die Eigenmittelausstattung weiterhin gut aus, doch das Wachstum muss relativ gesehen werden und scheint zunehmend teuer erkauft. So stellte HAMBORNER in 2016 zwar einen Zuwachs des FFO von 20% nach zuvor 13 bis 15% in Aussicht, doch wegen der höheren Aktienanzahl ergibt sich nur noch ein FFO von 44 Cent pro Aktie, verglichen mit 47 Cent im Jahr 2015 und 54 Cent im Jahr 2014.

Mehr Mieteinnahmen! Vor dem Hintergrund der Akquisitionen stiegen die Mieteinnahmen in den ersten 9 Monaten 2016 um 19%. Auch stiegen die Mieten um 1,6%. Dieser Entwicklung liegen wohl auch die Akquisition eines Büroobjektes in Kiel und eines Fachmarktzentrums in Hanau zu Grunde. Diese Neubauprojekte werden rund 58 Mio € benötigt, die wohl auch zu der Kapitalerhöhung geführt haben.

Ist das Wachstum zu teuer erkauft und kann sich die HAMBORNER REIT AG hier weiterhin gut positionieren? Wir bleiben für Sie dran.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse