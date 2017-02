HAMBORNER REIT AG: Auf Einkaufstour!

Weitere Suchergebnisse zu "Hamborner REIT":

HAMBORNER REIT befindet sich auf Einkaufstour. Angetrieben von den jüngsten Akquisitionen legten die Mieteinnahmen in den ersten 9 Monaten 2016 um 19% zu. Auf vergleichbarer Fläche stiegen die Mieten um 1,6%. Seit unserer letzten Besprechung meldete das Unternehmen mehrere, nennenswerte Investitionen. So wurden unter anderem Kaufverträge für ein Büroobjekt in Kiel und ein Fachmarktzentrum in Hanau abgeschlossen. Die Neubauprojekte kosteten HAMBORNER rund 58 Mio €. Zur Finanzierung des weiteren Wachstums wurde im September eine weitere Kapitalerhöhung vorgenommen.

Ist das Wachstum zunehmend teuer erkauft?

Die Ausgabe von 17,7 Mio neuen Aktien brachte dem Unternehmen 167 Mio € ein. Danach meldete HAMBORNER den Kauf des Fachmarktzentrums Kurpfalz Center in Mannheim, das mit 80 Mio € die bislang größte Akquisition in der Firmengeschichte darstellte. Zu den weiteren Akquisitionen zählten das Geschäftshaus DOMI in Dortmund, die Büroimmobilie O3 in Köln und das Fachmarktzentrum Neustiftcenter in Passau.

Die Eigenmittelausstattung stellt sich angesichts der Kapitalerhöhungen weiterhin sehr gut dar. Allerdings erscheint das Wachstum zunehmend teuer erkauft (vgl. Branchenbericht). Das Wachstum muss insoweit relativiert werden. Für 2016 stellte HAMBORNER zwar einen Zuwachs des FFO von 20% nach zuvor 13 bis 15% in Aussicht. Aufgeteilt auf die erhöhte Aktienanzahl errechnet sich jedoch nur noch ein FFO von 44 Cent pro Aktie, verglichen mit 47 Cent im Jahr 2015 und 54 Cent im Jahr 2014.

Da wird Ihr Bankberater aber sicher fluchen …

Ein Gastbeitrag von Jens Gravenkötter.

