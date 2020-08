HAMBORNER REIT AG Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Hamborner REIT":

HAMABORNER REIT konnte 2019 den Umsatz um 2,0% steigern. Das EBIT konnte um 1,5% auf 33,3 Mio € angehoben werden. Der Gewinn lag bei 15,4 Mio €, da das Ergebnis aus Veräußerungen von Immobilien unter das Vorjahresniveau fiel. Die Leerstandsquote lag mit 2% weiterhin auf niedrigem Niveau. Die zwei Neuinvestitionen in Nahversorgungsimmobilien in Bamberg und Lengerich in Höhe von 29,2 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



