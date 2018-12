HAKRO wirkt nachhaltig - auch auf die Region (FOTO)

Schrozberg (ots) -Der mittelständische Corporate-Fashion-Anbieter HAKROveröffentlicht seinen Nachhaltigkeitsbericht 2018, der erstmals denVorgaben der WIN-Charta des Landes Baden-Württemberg entspricht. DerBericht informiert über die Leistungen, Handlungsfelder und Ziele desnachhaltig ausgerichteten Unternehmens im Sinne der 12 Leitsätzeumfassenden Charta. Der HAKRO Nachhaltigkeitsbericht wird künftig imjährlichen Wechsel nach WIN-Charta-Kriterien sowie nach GRI-Standardpräsentiert.Nachhaltigkeit liegt HAKRO besonders am Herzen und ist einelementarer Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Bereits 2015unterzeichnet HAKRO die Charta der WirtschaftsinitiativeNachhaltigkeit (WIN) des Landes Baden-Württemberg. Mit dieserfreiwilligen Selbstverpflichtung bekennt sich HAKRO zu seinerökonomischen, ökologischen und sozialen Verantwortung sowie zu seinerHeimatregion, dem Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg. DerNachhaltigkeitsbericht folgt nun der von WIN vorgegebenen Strukturund beschreibt, welche Prozesse und Ziele seit Unterzeichnungverfolgt und erreicht wurden.Die WIN Charta umfasst 12 Leitsätze und damit alle Bereiche vonArbeitnehmern und Unternehmensführung. Drei Leitsätze stehen fürHAKRO im Nachhaltigkeitsbericht besonders im Fokus:Mitarbeiterwohlbefinden (Leitsatz 2), Unternehmenserfolg undArbeitsplätze (Leitsatz 7) sowie Regionaler Mehrwert (Leitsatz 11).MITARBEITERWOHLBEFINDENDie Vision von HAKRO ist eine Welt, in der alle Erwerbspersoneneine menschenwürdige Arbeit haben und von ihrem Lohn ein würdigesLeben führen können. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass dereigene wirtschaftliche Erfolg nur mit zufriedenen Beschäftigtenmöglich ist. Seinen Mitarbeiterleitlinien entsprechend bietet HAKROden Mitarbeitern sichere Arbeitsplätze in einem attraktivenArbeitsumfeld, das von Fairness, Offenheit und Chancengleichheitgeprägt ist.Im Berichtszeitraum umgesetzte Maßnahmen zur Förderung desMitarbeiterwohlbefindens sind unter anderem die Mitarbeiterzeitung"Lesestoff", die Teilnahme am Deutschen Diversity-Tag und im Zugedessen die Benennung eines Beauftragten für Schwerbehinderte undpersonelle Vielfalt. Darüber hinaus wurden die Fortbildungsangebotein der HAKRO-Akademie gebündelt und das Kursangebot deutlicherweitert. Für HAKRO drückt sich Mitarbeiterwohlbefinden insbesonderein der jährlichen Fluktuationsquote (2017: 1%) und derGesundheitsquote (2017: 93,6%) aus. Jedoch auch inMitarbeiterumfragen, die die Zufriedenheit der Mitarbeiter inzweijährigem Turnus ermitteln (2017: 1,5 in Schulnoten).Für die Zukunft ist sowohl der Ausbau der Weiterbildungskurse alsauch die Erhöhung der Fortbildungsstunden je Mitarbeiter geplant. DieInbetriebnahme einer Betriebskantine am Standort der HAKRO-Logistikin 2019 sowie eine Fortsetzung des jährlichen Gesundheitstags fürMitarbeiter sind weitere gesetzte Ziele. Bis spätestens 2020 sollengleichfalls die Kriterien für das Gütesiegel "Sicher mit System" derBerufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) erfüllt werden.UNTERNEHMENSERFOLG UND ARBEITSPLÄTZEDie Marke HAKRO steht für Qualität und Verlässlichkeit beiCorporate Fashion und Bekleidung für Beruf, Freizeit und Sport. Dasdrückt sich auch im 2017 neu geschaffenen Markenbild "HAKRO HÄLT.SEIT 1969" aus und vermittelt gleichzeitig die Glaubwürdigkeit undAufrichtigkeit des Unternehmens gegenüber Mitarbeitern, Kunden undPartnern. Diese Identität wird auch weiterhin gepflegt und bewahrt.Für die geplante Expansion in den nächsten Jahren strebt HAKRO einorganisches, dauerhaft tragfähiges Wachstum an.Mit einer Steigerung um 10 Prozent auf einen Netto-Umsatz von 80Millionen Euro war das Geschäftsjahr 2017 das bislang erfolgreichstein der Geschichte von HAKRO. 8,9 Millionen Bekleidungsstücke wurdenin 271.000 Paketen mit einer Reklamationsquote von unter 0,1 Prozentan die HAKRO Fachhändler verschickt. 164 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter haben am Unternehmenserfolg mitgewirkt.HAKRO hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2022 zu einem dernachhaltigsten Anbieter in seiner Sparte zu werden. Schritte undMaßnahmen zur Zielerreichung finden sich in der 2017 veröffentlichtenNachhaltigkeitsstrategie "Wirkstoff".REGIONALER MEHRWERTHAKRO fördert das Gemeinwohl nicht nur durch die Schaffung vonArbeitsplätzen und als Steuerzahler, sondern auch durch einvielfältiges karitatives Engagement unter dem Motto "HAKRO Cares".Bei seinem Tun konzentriert sich das Unternehmen auf den LandkreisSchwäbisch Hall als seine Heimatregion.Dabei unterstützt HAKRO zahlreiche Sportvereine der Region,schafft aber auch mehrere Arbeitsplätze für Menschen mit besonderemUnterstützungsbedarf in Zusammenarbeit mit den SozialtherapeutischenGemeinschaften Weckelweiler e.V. Darüber hinaus half dieUnternehmensstiftung Harry Kroll-Foundation der Tübinger Kinderklinikfinanziell bei der Anschaffung wichtiger medizinischer Geräte.Besonders im Mittelpunkt steht außerdem der Freiwilligendienst "HAKROTeamShare". Als Corporate Volunteering-Projekt in 2017 etabliert,fördert HARKO das ehrenamtliche Engagement seiner Mitarbeiter für dieMitmenschen oder die Umwelt mit einem Tag Sonderurlaub.Das Engagement von HAKRO für die Bürger der Region sollbeibehalten und künftig noch zielgerichteter gelebt werden, um diepositive Wirkung für das Gemeinwohl zu erhöhen. Die erstmalsverfassten und seit August 2017 geltenden Engagementleitlinien desUnternehmens stecken hierfür den Rahmen ab."Nachhaltigkeit ist für uns mehr als ein imageförderndesModewort", betont Carmen Kroll, Geschäftsführerin von HAKRO. "Diegemeinsamen Grundwerte und der verantwortungsvolle Umgang mit Menschund Umwelt, zu denen wir uns mit der WIN-Charta erneut bekennen, sindfür uns mehr als eine Herzensangelegenheit, ebenso wie unser großesregionales Engagement. Wir sehen Nachhaltigkeit als integralenBestandteil unseres Erfolgs."ÜBER HAKROIm Mai 1969 gründete der Unternehmer Harry Kroll eineTextil-Einzelhandelsfirma, aus der 1987 die heutige HAKRO GmbH inSchrozberg, Baden-Württemberg hervorging. Seit 2003 wird dasFamilienunternehmen in zweiter Generation geführt. HAKRO istspezialisiert auf hochwertig gefertigte, langlebige Bekleidung fürCorporate Fashion, Beruf, Freizeit und Sport; der Vertrieb erfolgtüber autorisierte Fachhändler in Europa. HAKRO bezieht seineTextilien von Produktionspartnern im Ausland. Die gesamte Kollektionist nach dem "Standard 100 by OEKO-TEX" zertifiziert, dasQualitätsmanagement des Unternehmens nach ISO 9001:2015. 