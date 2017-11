Schrozberg (ots) -- Corporate Fashion-Anbieter veröffentlichtNachhaltigkeitsstrategie 2017-2022- Anteil nachhaltiger Baumwolle soll auf bis zu 50 Prozent steigen- 25 wirtschaftliche, soziale und ökologische Ziele für dienächsten JahreDas Textilunternehmen HAKRO hat "Wirkstoff". So lautet der Titelder jetzt vorgestellten Nachhaltigkeitsstrategie desmittelständischen Corporate Fashion-Anbieters aus Schrozberg inBaden-Württemberg. Die Strategie umfasst 25 prioritäre Ziele für diekommenden Jahre, mit denen sich das Unternehmen bis 2022 nochnachhaltiger ausrichten will. Die Ziele beziehen sich auf alle fünfHandlungsfelder, die HAKRO im Nachhaltigkeitsmanagement beachtet -von der Unternehmensführung über die Produkte, die Mitarbeiter undden betrieblichen Umweltschutz bis zum karitativen und regionalenEngagement. Veröffentlicht ist die Strategie im jetzt erschienenenzweiten Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens.Carmen Kroll, die geschäftsführende Gesellschafterin von HAKRO,erklärt dazu: "Unsere Nachhaltigkeitsstrategie »Wirkstoff« ist füruns ein ambitioniertes Programm für die nächsten Jahre. Wir greifenin ihr auch die großen Ziele des deutschen Textilbündnisses auf, umdie Textilproduktion schrittweise nachhaltiger zu gestalten. Und wirleisten unseren Beitrag, um die »Agenda 2030 für nachhaltigeEntwicklung«, umzusetzen, die die Vereinten Nationen vor zwei Jahrenbeschlossen haben. So wollen wir HAKRO in den nächsten Jahren zueinem der nachhaltigsten Anbieter von Corporate Fashion machen."HAKRO ERHÖHT ANTEIL AN NACHHALTIG PRODUZIERTER BAUMWOLLEBis zum Jahr 2022 will HAKRO den Anteil ökologisch und sozialnachhaltig produzierter Baumwolle massiv erhöhen: Er soll dann bis zu50 Prozent betragen. Seit diesem Jahr lässt das Textilunternehmenbereits erste Baumwolle verarbeiten, die nach dem "Global OrganicTextile Standard" (GOTS) und von "Cotton made in Africa" (CmiA)zertifiziert ist. Zudem will das Unternehmen, das vor allemhochwertige Oberbekleidung für Damen und Herren anbietet, möglicheAlternativen zu synthetischen, auf Erdöl basierenden Textilfasernuntersuchen sowie den Ressourcenbedarf für Etiketten, Hangtags undUmverpackungen deutlich reduzieren.HAKRO UNTERSTÜTZT ELEKTROMOBILITÄTEin weiteres Ziel: Den Fuhrpark, der rund ein Dutzend Pkw undKleintransporter umfasst, will HAKRO in den nächsten Jahrenschrittweise umstellen auf Hybrid- und rein elektrisch angetriebeneFahrzeuge - entsprechende Modelle und Ladestationen vorausgesetzt.Die ersten beiden Elektroautos sind seit August im Einsatz. "Wirwünschen uns, dass die E-Mobilität in Deutschland jetzt Fahrtaufnimmt", sagt Geschäftsführer Thomas Müller. "Denn die Unternehmenkönnen mit ihren Dienstflotten hier etwas in Gang setzen." Umunabhängiger von der Infrastruktur zu sein, plant das Unternehmen anseinem Logistikzentrum mehrere Schnellladestationen zu installieren,gespeist mit Strom aus eigenen Photovoltaikanlagen auf den Dächernder Verwaltung und des Logistikzentrums. Damit könnte in wenigenJahren auch der Fuhrpark emissionsfrei sein; die Warenauslieferung andie Fachhändler erfolgt bereits seit 2015 klimaneutral durch denErwerb von CO2-Zertifikaten. Bis zum Jahr 2020 sollen beide Standortedes Unternehmens in Schrozberg rundum "klimaneutral" sein.ERWEITERUNGSBAU NACH HOHEN ENERGETISCHEN STANDARDSIm Januar 2018 wird HAKRO im Gewerbegebiet der Stadt Schrozbergden Erweiterungsbau seines Logistikzentrums einweihen, der sehr hoheenergetische Standards erfüllt. Zudem wird eine weiterePhotovoltaikanlage auf dem Hallendach installiert werden, die Stromfür den Eigenverbrauch liefern wird und über groß dimensionierteSpeicher und ein gekoppeltes Blockheizkraftwerk (BHKW) auch für dieAusfallsicherheit des gesamten Logistikzentrums sorgen wird. Und für2018/2019 steht die naturnahe Gestaltung der Außenflächen amLogistikzentrum auf dem Programm - auch dies ist eines der Ziele inder Nachhaltigkeitsstrategie »Wirkstoff«.NACHHALTIGKEITSBERICHT INFORMIERT ÜBER LEISTUNGEN UND WERTE DESUNTERNEHMENSIn seinem neuen Nachhaltigkeitsbericht informiert HAKRO seineFachhändler und die Öffentlichkeit auf 90 Seiten über alleNachhaltigkeitsziele sowie die Leistungen in 2016/2017. So hat dasFamilienunternehmen in diesem Jahr für alle seine Handlungsfelderethisch ausgerichtete Leitlinien schriftlich formuliert und siejüngst in einem "Wertekompass" zusammengefasst. Zu den Höhepunkten indiesem Jahr gehörten auch der Start des Freiwilligendienstes "HAKROTeamShare", der neue Markenauftritt mit dem Claim "HAKRO Hält. Seit1969" sowie eine erstmals verfasste Menschenrechte-Richtlinie.ÜBER HAKROIm Mai 1969 gründete der Unternehmer Harry Kroll eineTextil-Einzelhandelsfirma, aus der 1987 die heutige HAKRO GmbH inSchrozberg, Baden-Württemberg hervorging. Seit 2003 wird dasFamilienunternehmen in zweiter Generation geführt. HAKRO istspezialisiert auf hochwertig gefertigte, langlebige Bekleidung fürCorporate Fashion, Beruf, Freizeit und Sport; der Vertrieb erfolgtüber autorisierte Fachhändler in Europa. HAKRO bezieht seineTextilien von Produktionspartnern im Ausland. Die gesamte Kollektionist nach dem "Standard 100 by OEKO-TEX" zertifiziert, dasQualitätsmanagement des Unternehmens nach ISO 9001:2015. 