HAKRO für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2019 nominiert (FOTO)

Schrozberg (ots) -Der mittelständische Corporate-Fashion-Anbieter HAKRO ausBaden-Württemberg ist für den 11. Deutschen Nachhaltigkeitspreisnominiert. Das Unternehmen überzeugte die Jury in der ersten Rundemit seinem Konzept und erhält im Zuge der Nominierung bereits dasSiegel des Nachhaltigkeitspreises. Die Gewinner werden am 7. Dezember2018 in Düsseldorf gekürt.Die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. nominierte HAKROin der Kategorie "Deutschlands nachhaltigste mittelgroße Unternehmen2019". Mit der Nominierung wird das außergewöhnliche Engagement vonHAKRO gewürdigt. Als einer der größten Anbieter für Corporate Fashionin Deutschland steht das Unternehmen für haltbare Kleidung inPremiumqualität. HAKRO zeichnet sich durch eine besonders ethischeForm der Unternehmensführung aus. Alle geschäftlichen Ziele sind mitdem Anspruch verknüpft, ökologisch und sozialverträglich zu handeln.Seit 2015 wird das Nachhaltigkeitsmanagement in den fünfHandlungsfeldern - Unternehmensführung, Produkte, Mitarbeiter, Umweltund Engagement - strategisch vorangetrieben. Um sich nochnachhaltiger auszurichten, hatte HAKRO erst im Herbst letzten Jahresin seinem Nachhaltigkeitsbericht "Wirkstoff" seine Ziele bis 2022beschrieben.Um an der ersten Runde des Wettbewerbs teilzunehmen, mussten dieTeilnehmer ein Konzept über Strategien, Maßnahmen, Erfolge und Zielezum Thema Nachhaltigkeit in ihrem Unternehmen vorlegen. Einunabhängiges Expertengremium aus den Bereichen Wirtschaft, Forschung,Zivilgesellschaft und Politik traf die Auswahl. HAKRO konnte mitseiner ambitionierten Nachhaltigkeitsstrategie überzeugen und wurdezusammen mit 13 weiteren mittelgroßen Unternehmen für die zweiteRunde nominiert.Die Jury benennt klare Gründe für die Nominierung desCorporate-Fashion-Anbieters: Das Unternehmen konzentriert sich aufdie Problemstellung der Branche und auf die Verbesserung derArbeitsbedingungen bei den Produktionspartnern im Ausland. Denn untereiner verantwortungsbewussten Auftragsvergabe versteht HAKRO eineenge Zusammenarbeit mit langjährigen Partnerschaften. Diese müssenseit 2012 mindestens dem Verhaltenskodex der Business SocialCompliance Initiative (BSCI) entsprechen. Weiter ist die Marke seit2015 "Mitglied im Bündnis für Nachhaltige Textilien" und setzt sichfür eine sichere Textilproduktion in Bangladesh ein. Erst Anfang 2018wurde dazu der "Bangladesh Accord" erneut unterzeichnet. Punktenkonnte HAKRO ebenfalls mit der Minimierung des ökologischenFußabdrucks, was u.a. durch klimaneutralen Versand, der stetigenSenkung der Ausschussquote mittels engmaschiger Kontrollen und einerZweitverwendung von Textilresten erreicht wird.In der zweiten und letzten Runde präsentieren sich die Nominiertennoch einmal detailliert der Jury. Die endgültige Preisverleihungfindet am 7. Dezember 2018 in Düsseldorf statt."Wir freuen uns sehr über die Nominierung, denn sie bestätigt uns,dass wir auf einem guten Weg sind. Das Feedback der Jury ist für unsein wertvoller Spiegel für unsere weitere Vorgehensweise.Nachhaltigkeit ist für HAKRO ein sehr zentrales Thema. Der DeutscheNachhaltigkeitspreis ist einer der renommiertesten Wettbewerbe indiesem Bereich", erklärt Jochen Schmidt, Beauftragter fürQualitätsmanagement und Nachhaltigkeit bei HAKRO. "Von Kunden undauch von anderen Unternehmen erhalten wir durchweg positives Feedbackzu unseren Maßnahmen. Mit unseren ambitionierten Zielen wollen wireiner der nachhaltigsten Anbieter in unserer Sparte werden."DER WETTBEWERBDer Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die nationale Auszeichnungfür Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen undForschung. Mit fünf Wettbewerben (darunter der Next Economy Award für"grüne Gründer"), über 800 Bewerbern und 2.000 Gästen zu denVeranstaltungen ist der Preis der größte seiner Art in Europa. DieAuszeichnung wird vergeben von der Stiftung DeutscherNachhaltigkeitspreis in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung,kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen,zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen.Rahmen für die Verleihung ist der Deutsche Nachhaltigkeitstag inDüsseldorf, die meistbesuchte jährliche Kommunikationsplattform zuden Themen nachhaltiger Entwicklung.www.nachhaltigkeitspreis.deÜBER HAKROIm Mai 1969 gründete der Unternehmer Harry Kroll eine TextilEinzelhandelsfirma, aus der 1987 die heutige HAKRO GmbH inSchrozberg, Baden-Württemberg hervorging. Seit 2003 wird dasFamilienunternehmen in zweiter Generation geführt. HAKRO istspezialisiert auf hochwertig gefertigte, langlebige Bekleidung fürCorporate Fashion, Beruf, Freizeit und Sport; der Vertrieb erfolgtüber autorisierte Fachhändler in Europa. HAKRO bezieht seineTextilien von Produktionspartnern im Ausland. Die gesamte Kollektionist nach dem "Standard 100 by OEKO-TEX" zertifiziert, dasQualitätsmanagement des Unternehmens nach ISO 9001:2015. HAKRO istnachhaltig ausgerichtet, seit 2009 Mitglied im UN Global Compact undseit 2015 im Bündnis für nachhaltige Textilien.