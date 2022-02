HAI ROBOTICS und Anta starten drittes Projekt zur Lagerautomatisierung

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Nach dem Erfolg zweier früherer Projekte arbeitet HAI ROBOTICS mit dem Sportartikelriesen Anta an einem dritten automatisierten Lager. Die Vereinbarung für das neueste Projekt von Anta sowie die Dutzenden laufenden Projekte auf dem Schuh- und Bekleidungsmarkt machen HAI ROBOTICS zu einem etablierten Anbieter in der Branche.HAI ROBOTICS (https://www.hairobotics.com/en/home/index), ein weltweit führender Anbieter von autonomen Case-Handling-Robotersystemen (ACR) für die Lagerlogistik, und Anta, die Nummer drei unter den weltweit führenden Sportbekleidungsmarken, werden in Südchina ein neues Projekt starten, in dessen Rahmen die hochmoderne autonome „Ware zur Person"-Lösung des autonomen Roboterherstellers Anta dabei helfen wird, die steigenden Bestellungszahlen zu bewältigen.Das neue Projekt, das im April in Antas brandneuem Lager in Foshan in der Provinz Guangdong gestartet werden soll, ist das dritte gemeinsame Projekt der beiden Unternehmen und markiert damit den anhaltenden Erfolg von HAI ROBOTICS in der Lagerautomatisierung, insbesondere im Schuh- und Bekleidungssektor.Mit dem ACR-System von HAI ROBOTICS würde das neun Meter hohe Lager eine viel höhere Lagerdichte erreichen und bis zu 30.240 Standorte bieten, wobei der tägliche Durchsatz 128.000 Einheiten erreichen würde.Als offizieller Sponsor der Olympischen Winterspiele in Peking und der Paralympics verzeichnet Anta einen deutlichen Anstieg bei den Anfragen, was die Lagerlogistik zunehmend unter Druck setzt.„Anta sieht HAI ROBOTICS als wichtigen langfristigen Partner, mit dem wir gemeinsame Ambitionen im Bereich Smart Warehousing haben", so Chen Jiancong, Geschäftsführer für Logistik bei der Anta Group, anlässlich der Konferenz zur Logistikpartnerschaft des Konzerns, die am Dienstag am Hauptsitz in Jinjiang in der südchinesischen Provinz Fujian stattfand.Richie Chen, Gründer und CEO von HAI ROBOTICS, erklärte, sein Unternehmen sehe Anta als einen der zehn wichtigsten weltweiten Kunden, die Anspruch auf einen maßgeschneiderten Service haben. „Gemeinsam werden wir weiterhin innovativ sein, um anspruchsvollere Szenarien für den Schuh- und Bekleidungslagersektor anzugehen und unseren Kunden mehr Mehrwert zu bieten", so Chen.HAI ROBOTICS, vom Hurun Research Institute im Ranking 2021 als globales KI-Einhorn ausgezeichnet, hat Dutzende von laufenden Projekten für führende Schuh- und Bekleidungsmarken.Das Unternehmen wurde auf der Konferenz am Dienstag von Anta als bester strategischer Lieferant ausgezeichnet. Damit wird die Effizienz gewürdigt, zu der das ACR-System in der Lieferkette beigetragen hat.Weiter auf ErfolgskursDas ACR-System von HAI ROBOTICS wurde im April 2021 erstmals im Anta-Lager im südwestchinesischen Chengdu in der Provinz Sichuan eingesetzt.Mit 25 kundenspezifischen HAIPICK-Robotern, die Kisten kommissionieren und aus Regalen entnehmen, um kontinuierlich die Auslieferungsbereitstellungssysteme auszustatten, vergrößerte sich die Lagerdichte des 5,7 Meter hohen Lagers auf ganze 27.600 Plätze. Es kann nun bis zu 80.000 Einheiten an ausgehenden Bestellungen pro Tag verarbeiten.Das Lager, das zuvor mit der Handhabung Zehntausender von Artikelnummern bei geringer Kommissioniergenauigkeit überlastet war, deckt nun den Bedarf von 1.200 Geschäften mit einem ausgehenden Volumen von 60.000 Stück pro Woche.Die enorme Effizienzsteigerung veranlasste Anta nur drei Monate später zu einem zweiten Lagerautomatisierungsprojekt mit HAI ROBOTICS.In seinem 3.500 Quadratmeter großen Lager in Jinjiang wurde eine größere Roboterflotte stationiert. Nach der Neugestaltung der 11-lagigen Regale in der 5,7 Meter hohen Lagerhalle bietet das Projekt nun rund 20.000 Lagerplätze. Das Lager erreichte durch den Einsatz der von HAIPORT betriebenen Workstation, einer automatischen Be- und Entlademaschine eine tägliche Ausgangskapazität von 200.000 Stück.Informationen zu HAI ROBOTICSHAI ROBOTICS, ein Vorreiter für autonome Case-Handling-Roboter (ACR), hat es sich zur Aufgabe gemacht, effiziente, intelligente, flexible und maßgeschneiderte Lösungen für die Lagerautomatisierung durch Robotertechnologie und KI-Algorithmen anzubieten. Ziel ist es, für jede Fabrik und jedes Logistiklager einen Mehrwert zu schaffen.Das 2015 unabhängig entwickelte HAIPICK ACR-System ist das weltweit erste seiner Art. HAI ROBOTICS wurde 2016 mit Hauptsitz in Shenzhen, China, gegründet und hat sechs Tochtergesellschaften in Hongkong, Japan, Singapur, den USA, Großbritannien und den Niederlanden gegründet, die Kunden aus mehr als 30 Ländern und Regionen bedienen. Das Unternehmen beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter und hat weltweit mehr als 600 Patente für wichtige geistige Eigentumsrechte in den Bereichen Positionierung, Robotersteuerung und Lagerverwaltung erworben.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1754417/HAI_ROBOTICS_ACR_robots_in_operation_at_an_Anta_warehouse_jpg.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1576391/logo.jpgPressekontakt:Anna Zhao,+86-18682396077Original-Content von: HAI ROBOTICS, übermittelt durch news aktuell