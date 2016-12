HAHN Rechtsanwälte: Rückforderung einer gezahlter Vorfälligkeitsentschädigung bei Kündigung eines Verbraucherdarlehens durch die Bank noch heute möglich

Bremen (ots) - Wie aktuelle Erfahrungen von HAHN Rechtsanwältezeigen, verweigern Banken die Rückzahlung rechtsgrundlos erlangterVorfälligkeitsentschädigung immer noch mit zweifelhaftenBegründungen. Es entsprach bei vielen Banken jahrelanger Praxis, vomKreditnehmer auch bei bankenseitiger Kündigung einesVerbraucherdarlehens (z.B. wegen Zahlungsverzugs) eineVorfälligkeitsentschädigung zu verlangen. Diese wurde dann unter demDruck der Bank auch häufig gezahlt. Zu Unrecht - wie der FachanwaltLars Murken-Flato von HAHN Rechtsanwälte unter Verweis auf ein Urteildes Bundesgerichtshofes aus dem Jahr 2016 ausdrücklich feststellt.Dem betroffenen Kreditnehmer stehe ein Rückzahlungsanspruch gegen dieBank zu. Der Verweis der Banken auf eine angeblich bereitseingetretene Verjährung der Ansprüche geht dabei nach Murken-Flatowfehl.Der BGH hat mit Urteil vom 19. Januar 2016 - XI ZR 103/15 -entschieden, dass es eine ungerechtfertigte Bereicherung darstellt,wenn eine Bank nach der von ihr erklärten Kündigung einesVerbraucherdarlehens vom Kreditnehmer eineVorfälligkeitsentschädigung fordert und vereinnahmt. Demvorausgegangen war eine jahrelange juristische Auseinandersetzung umdie Frage, ob Paragraph 497 Absatz 1 BGB die Geltendmachung einerVorfälligkeitsentschädigung durch die Bank ausschließe. Noch im Jahr2013 hatte eine Bank eine höchstrichterliche Klärung dieser Fragevereitelt, indem sie nach mündlicher Verhandlung vor dem BGH dieRückzahlungsansprüche des Kreditnehmers anerkannt und so ein Urteilzu Gunsten des Kreditnehmers verhindert hatte. Bis ins Jahr 2015urteilten deshalb noch einige Oberlandesgerichte (so OLG Stuttgartund OLG Schleswig), dass das Verlangen der Banken nach Zahlung einerVorfälligkeitsentschädigung rechtmäßig sei. Erst das Urteil vom 19.Januar diesen Jahres hat der BGH klargestellt, dass eine solcheHandhabung unzulässig sei. Damit stand fest, dass Tausende vonBankkunden ihre zu Unrecht gezahlten Vorfälligkeitsentschädigungennoch heute zurückverlangen können."Gerade bei Zahlungen, die viele Jahre zurückliegen, berufen sichBanken aber nunmehr darauf", so Murken-Flatow, "dass die bestehendenAnsprüche wegen angeblichen Ablaufs der Verjährungsfrist nicht mehrgeltend gemacht werden könnten. Begründet wird dies damit, dass derKunde schon seit Jahren die anspruchsbegründenden Umstände kenne unddeshalb spätestens nach drei Jahren zum entsprechenden Jahresende dieAnsprüche verjährt seien. Dieser Hinweis ist aber unrichtig", sagtMurken-Flatow abschließend.Darlehensnehmer, die wegen einer Kreditkündigung der eineVorfälligkeitsentschädigung gezahlt haben, sollten sich deshalbhinsichtlich ihrer Rückzahlungsansprüche fachanwaltlich beartenlassen. Zu beachten ist lediglich die kenntnisunabhängige absoluteVerjährungsfrist, die taggenau zehn Jahre nach der zu Unrechterfolgten Zahlung abläuft.Zum Kanzleiprofil:Hahn Rechtsanwälte PartG mbB (hrp) wird im JUVE, Handbuch fürWirtschaftskanzleien 2014/2015, unter den TOP 5 und erneut als"häufig empfohlene Kanzlei" bei den bundesweit tätigen Kanzleien imKapitalanlegerschutz genannt. Der Kanzleigründer, Rechtsanwalt PeterHahn, M.C.L., ist seit 20 Jahren, seine Partnerin, Rechtsanwältin Dr.Petra Brockmann, seit mehr als 10 Jahren ausschließlich im Bank- undKapitalmarktrecht tätig. Peter Hahn und Petra Brockmann sindFachanwälte für Bank- und Kapitalmarktrecht. Hahn Rechtsanwältevertritt ausschließlich Kapitalanleger. Für die Kanzlei sind zurzeitsechszehn Anwälte tätig, davon sind sieben Fachanwälte für Bank- undKapitalmarktrecht. Hrp verfügt über Standorte in Hamburg, Bremen undStuttgart.Kanzleikontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Lars Murken-FlatoMarcusallee 3828359 BremenFon: +49-421-246850Fax: +49-421-2468511E-Mail:lars.murken@hahn-rechtsanwaelte.dehttp://www.hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanw?lte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell