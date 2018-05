HAE - eine tickende Zeitbombe (FOTO)

Berlin (ots) -Die Betroffenen leiden immer wieder unter extremen Schwellungen anden Extremitäten, im Gesicht oder an den Genitalien. Fast alle habenzudem wiederkehrende, meist kolikartige Bauchschmerzen. TretenSchwellungen im Kehlkopfbereich auf, besteht Lebensgefahr. Sounterschiedlich diese Symptome sind, können sie doch eine gemeinsameUrsache haben - ein hereditäres Angioödem (HAE). Am 16. Mai, deminternationalen HAE-Tag, wird auf diese zwar seltene, aberschwerwiegende Krankheit aufmerksam gemacht. Ziel ist es, dieBetroffenen frühzeitig zu erkennen, um den oft langen Leidensweg biszur Diagnose sowie mögliche Todesfälle zu vermeiden und eineindividuelle Therapie zu ermöglichen.Hereditär ist der Fachbegriff für erblich, Angioödem steht füreine Schwellung aufgrund von Flüssigkeitsaustritt aus denBlutgefäßen. Das kann in der Haut passieren, aber auch in denSchleimhäuten der Darmwand, wodurch starke Bauchschmerzen entstehen.Schwellen Schleimhäute im Kehlkopfbereich an, droht Ersticken.Kehlkopfschwellungen sind die häufigste Todesursache, wenn dieErkrankung noch nicht erkannt wurde.Angst vor der nächsten AttackeDie Schwellungen kommen plötzlich, man spricht daher auch vonAttacken. Sie treten zudem in unregelmäßigen Abständen und anunterschiedlichen Stellen auf. Die Betroffenen wissen daher nie, wannund wo es sie wieder trifft. Bei manchen überwiegen dieHautschwellungen, bei anderen die Bauchschmerzen und immer bestehtdas Risiko von Kehlkopfschwellungen. Die Symptome können mehrmals imMonat auftreten oder nur ein paar Mal im Jahr. In der Regel dauernsie 2 bis 5 Tage. "In dieser Zeit ist ein normaler Alltag nichtmöglich, sind Ausbildung und Beruf erheblich eingeschränkt und istdie Lebensqualität stark beeinträchtigt", berichtet Dr. EmelAygören-Pürsün, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin -Angioödem-Ambulanz, Universitätsklinikum Frankfurt. DennHautschwellungen können entstellend sein (Foto) oder - wenn dieExtremitäten geschwollen sind - einfachste Arbeiten unmöglich machen.Schleimhautschwellungen der Darmwand können - neben starken Schmerzen- zu Durchfall und Erbrechen sowie Kreislaufproblemen führen. "Undnach jeder überstandenen Schwellungsattacke schwingt die Angst vorder nächsten mit", erläutert Aygören-Pürsün.Die Betroffenen leiden oft lange - Jahre oder sogar Jahrzehnte -bis die Ursache erkannt wird. Ein HAE ist schwierig zu erkennen, weiles selten ist und die Symptome anderen und häufigeren Krankheitenähnlich sind. Die Hautschwellungen werden oft für allergischeReaktionen gehalten, die Bauchschmerzen für Blinddarmentzündung oderReizdarm. Zu erkennen, dass beide Symptome eine gemeinsame Ursachehaben können, ist die große Herausforderung für alle - Betroffene wieÄrzte. Es kann vorkommen, dass die Betroffenen bis dahin eine wahreOdyssee von Arzt zu Arzt durchlaufen. Damit ist oft eine Vielzahldiagnostischer Maßnahmen, Therapieversuche und sogar Operationenverbunden. Nicht selten wird ein psychosomatischer Hintergrundvermutet.Diagnose und individuelle Therapie als ErlösungDie Diagnose kann für die Betroffenen eine Erlösung sein, denndamit endet für viele eine lange Odyssee. Vor allem aber können diePatienten endlich von den verschiedenen verfügbaren Therapieoptionenprofitieren. "Ausbildung, Berufsleben, Freunde treffen, Reisen -alles was zuvor nur eingeschränkt möglich war, kann mit einerindividuell eingestellten Therapie endlich realisierbar werden", sodas Fazit von Aygören-Pürsün.Unter www.leben-mit-hae.de finden Interessierte, möglicherweiseBetroffene und Patienten Wissenswertes und Nützliches zum hereditärenAngioödem, u.a.- Ursachen und Symptome- Diagnostisches Vorgehen - inklusive Symptom-Checkliste- Behandlung und Vorbeugung von Attacken- Leben mit HAE - inklusive Patientengeschichten- Service-Bereich mit Adressen von Experten, Glossar, Fragen &Antworten sowie Material-DownloadShire: Unser Engagement für das hereditäre AngioödemShire unterstützt Patienten seit 10 Jahren als zuverlässiger unddauerhafter Partner der HAE-Community. Wir sind vom Recht derPatienten auf eine maßgeschneiderte Behandlung überzeugt und fühlenuns einer fortgesetzten Innovation verpflichtet. Unser aktuellesProduktportfolio umfasst individuelle Therapieoptionen, um denverschiedenen Bedürfnissen unserer HAE-Patienten gerecht zu werden.Neben dem Fokus auf der Entwicklung neuer Behandlungen stellen wirspezialisierte Services zur Verfügung und unterstützenmaßgeschneiderte Angebote für die HAE-Community.Über ShireShire ist eines der weltweit führenden Unternehmen in derVersorgung von Patienten mit seltenen Erkrankungen. Wir strebendanach, bahnbrechende Therapien für seltene Erkrankungen inverschiedenen medizinischen Fachgebieten zu entwickeln - dazu zählenHämatologie, Immunologie, Erbkrankheiten, Neuroscience sowie dieInnere Medizin und zunehmend auch Augenheilkunde und Onkologie. UnserKnowhow und unsere globale Organisation ermöglichen es uns, Patientenin mehr als 100 Ländern zu erreichen. Patienten und deren Angehörige,die dafür kämpfen, das Beste aus ihrem Leben machen zu können. JedenTag aufs Neue.Für uns stehen die Patienten und ihre Bedürfnisse an ersterStelle. 