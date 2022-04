HABANOS, S.A. PRÄSENTIERTE DIE NEUE H. UPMANN MAGNUM 52 ANLÄSSLICH DES JAHRES DES TIGERS NACH DEM CHINESISCHEN MONDKALENDER

Havana (ots/PRNewswire) -- The Pacific Cigar Co. LTD und Infifon Hong Kong Limited, die exklusiven Vertriebshändler von Habanos, S.A., haben in einem „virtuellen Unboxing" die neue H. Upmann Magnum 52 Vitola anlässlich des chinesischen Neujahrs präsentiertHabanos, S.A., präsentierte zusammen mit seinen Vertriebshändlern für den asiatisch-pazifischen Raum und China, The Pacific Cigar Company und Infifon Hong Kong Limited, seine neue H. Upmann Magnum 52 Vitola durch ein virtuelles „Unboxing", um die Markteinführung des Produkts zu feiern.H. Upmann's Magnum 52 (52 x 148 mm Länge) ist eine Vitola, die in begrenzten Mengen produziert wird, aber in allen Habanos-Märkten erhältlich sein wird. Diese Vitola wird in einer speziellen Schachtel präsentiert, die 18 Habanos „Totally Handmade with Long Filler" enthält , die nach einer sorgfältigen Auswahl des Deckblattes, der Einlage und des Umblattes aus dem Gebiet Vuelta Abajo* in der Region Pinar del Río* (Kuba) hergestellt werden, die als Ursprung der besten Tabakprodukte der Welt gilt.„In Anbetracht der Tatsache, dass China für Habanos S.A. im Jahr 2020 der führende Markt in Bezug auf das Verkaufsvolumen war, freuen wir uns, das dritte Jahr in Folge das chinesische Neujahr mit einer Vitola wie der 'Magnum 52' der Marke H. Upmann zu feiern. Wir sind davon überzeugt, dass Habanos-Liebhaber diese weltweite Markteinführung begeistert aufnehmen werden. Sie wird in allen Märkten erhältlich sein, wenn auch in begrenzten Mengen, da es sich um eine Exklusivproduktion handelt" , so Leopoldo Cintra González, Commercial Vice President, und José María López Inchaurbe, Vice President of Development bei Habanos, S.A.Herr Dag Holmboe, CEO von The Pacific Cigar Company, sagte: „H. Upmann's Magnum 52 ist eine neue Vitola, die den raffinierten Charakter der Marke mit milder bis mittlerer Stärke manifestiert, und die ihre sehr hohe Qualität und unnachahmliches Aroma bietet. Wir erwarten eine große Resonanz bei den Habanos-Liebhabern auf dem asiatischen Markt"Herman Upmann war ein deutscher Bankier, dessen Liebe zu kubanischen Zigarren ihn dazu brachte, sich 1840 in Havanna niederzulassen. Er gründete eine Bank und eine Habanos-Fabrik in der Stadt. Die Bank wurde schließlich geschlossen, aber seine Marke für Premium-Zigarren ist bis heute geblieben . Alle Zigarren sind "Totally Handmade with Long Filler", mit Blättern aus dem Gebiet Vuelta Abajo*, in der Region Pinar del Rio*.Die Pacific Cigar Company Limited (PCC) und Infifon HK Ltd. sind die exklusiven Vertriebshändler von Habanos, S.A. für den asiatischen Raum.VerkostungsnotizenH. Upmann Magnum 52Größe: 52 x 148 mm lang- Schönes Deckblatt und meisterhaft verarbeitet- Röstaromen von Anfang an- Ausgezeichnete Verbrennung- Perfektes Unentschieden- Ein Habano mit großer Qualität und Ausgewogenheit- Ausgewogene mittlere Stärke- Perfekt mit Ron 11 Years Old und mittelstarkem Arabica-Kaffee- Rauchzeit etwa eine StundeCorporación Habanos, S.A.Corporación Habanos, S.A. ist weltweit führend in der Vermarktung von Premium-Zigarren sowohl in Kuba als auch im Rest der Welt. Zu diesem Zweck verfügt sie über ein exklusives Vertriebsnetz, das auf allen fünf Kontinenten und in mehr als 150 Ländern präsent ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.habanos.com.Habanos, S.A. vertreibt 27 Premium-Marken, die vollständig von Hand hergestellt werden und als geschützte Herkunftsbezeichnung (P.D.O. ) gekennzeichnet sind, darunter Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey und H. Upmann, um nur einige zu nennen. Die kubanischen Zigarren von Habanos werden seit mehr als 500 Jahren vollständig von Hand hergestellt und haben sich seither weltweit zu einer Referenz entwickelt.* Geschützte UrsprungsbezeichnungWeitere Informationen über Habanos, S.A.:www.habanos.comhttps://www.instagram.com/habanos_oficial/https://twitter.com/Habanos_Oficialhttps://www.youtube.com/channel/UCstGLy96wdZG7eCM4855_DAFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1781570/Habanos_H_Upmann_Magnum_52.jpgPressekontakt:Habanos,S.A.: Habanos Comunicación,habanoscomunicacion@habanos.cu,+5372040513 ext. 565; Kreab: press.habanos@kreab.com; Gerard Muñoz,+34 651 42 76 89; Amelia Muñoz,+34 659 25 08 15Original-Content von: Habanos, S.A., übermittelt durch news aktuell