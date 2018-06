H36W-1: Erster SmallGEO-Satellit von OHB seit einem Jahr in der Satellitenflotte von HISPASAT (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "OHB":

Bremen (ots) -Der Anfang 2017 gestartete Telekommunikationssatellit H36W-1 ausdem Hause OHB System AG steht seit einem Jahr im Dienst von HISPASAT.Er wurde - sein Name ist "Programm" - auf der geostationären Positionüber dem 36. westlichen Längengrad in die Konstellation desspanischen Satellitenbetreibers eingereiht. Von dort aus übernimmtH36W-1 die flexible Breitbandversorgung der Iberischen Halbinsel, derKanarischen Inseln und Südamerikas.H36W-1 ist das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen derEuropäischen Weltraumorganisation ESA und HISPASAT und stellt dieerste Flugmöglichkeit der SmallGEO-Plattform dar, die von der OHBSystem AG im Rahmen des ESA-Programms ARTES (Advanced Research inTelecommunications Systems) entwickelt wurde.Antonio Abad, Chief Technical and Operations Officer von HISPASAT,sagt anlässlich des Dienstjubiläums: "Wir freuen uns sehr über denersten Jahrestag unseres Satelliten H36W-1. Er ist der erste Satellitunserer Flotte mit elektrischem Antrieb und stellt einen Sprung inder Art und Weise dar, wie die Satelliten betrieben werden, an densich das Unternehmen gut angepasst hat. Ich bedanke mich bei der ESAund der OHB System AG für die geleistete Arbeit, die diesen wichtigenMeilenstein nach höchsten Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandardsermöglicht hat".Magali Vassiere, ESA Director of Telecommunications and IntegratedApplications, ergänzt: "Die erfolgreiche IOT-Phase und die Übergabedes Hispasat 36W-1 stellen einen bedeutenden Meilenstein für die ESAdar. Er repräsentiert mehrere Premieren: den Erstflug derSmallGEO-Plattform, die von OHB im Rahmen des ARTES-Programms der ESAentwickelt wurde, und den Höhepunkt der ersten öffentlich-privatenPartnerschaft der ESA mit HISPASAT, einem spanischenSatellitenbetreiber. SmallGEO ist ein fester Bestandteil unseresARTES-Programms und soll der europäischen Industrie einen Vorsprungim heutigen wettbewerbsintensiven und schnelllebigen Satcom-Marktverschaffen. Die ersten 12 Monate des Betriebs zeigen die Exzellenzund Zuverlässigkeit des SmallGEO-Programms, und wir freuen uns,diesen Meilenstein und seine Bedeutung hervorzuheben.""Der Erfolg unseres SmallGEO-Erstlings H36W-1 stellt einenwichtigen Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens dar,denn das Design der von uns entwickelten Satellitenplattform wurdemit diesem Jubiläum noch einmal bestätigt. Dies ist sehr ermutigend,denn OHB arbeitet an einer ganzen Reihe von Satelliten, die aufdieser modularen Plattform basieren", freut sich Marco Fuchs,Vorstandsvorsitzender der OHB System AG. "Ich möchte diesesDienstjubiläum auch nutzen, um allen Mitarbeiterinnen undMitarbeitern noch einmal zu danken, die den Satelliten entwickeltoder zu seiner Realisierung beigetragen haben."Mit Pionierarbeit zu neuem Know-howDr. Dieter Birreck war bei OHB als Projektleiter für dieRealisierung von H36W-1 zuständig: "Wir haben uns manchmal - und ganzim Einklang mit der OHB-DNA - als Pioniere der Raumfahrt gefühlt,denn wir mussten bei diesem Prototypen notwendige Technologien zumTeil erst selbst entwickeln." Er verantwortet jetzt den nationalenzivil-militärischen Telekommunikationssatelliten Heinrich Hertz, derebenfalls auf der SmallGEO-Plattform beruht. "Wir können auf dasbewährte SmallGEO-Satellitendesign bauen. Außerdem haben dieverschiedenen Teams dank H36W-1 auch einen großen Erfahrungsschatzgesammelt, auf den wir jetzt gerne zurückgreifen - im Idealfalle auserster Hand!"OHB unterstützt SatellitenbetriebSeit Juni 2017 arbeitet der SmallGEO-Satellit H36W-1ununterbrochen und fehlerfrei. Natürlich verfolgt man auch bei OHB,wie es dem Satelliten an seinem weit entfernten Dienstort 36.000 kmüber der Erdoberfläche geht, und wie leistungsfähig er ist.Schließlich haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der OHB System AGden Satelliten nicht nur konzipiert und gefertigt, sie betreuen ihnauch seit seiner Inbetriebnahme und Testphase im Weltraum."Bis zur Übergabe an unseren Kunden HISPASAT vor einem Jahr habenwir den Satelliten im Schichtbetrieb vom DeutschenRaumfahrtkontrollzentrum GSOC (am DLR-Standort Oberpfaffenhofen) ausbetreut. Bei der Inbetriebnahme durch HISPASAT war ein OHB-Team vorOrt im spanischen Arganda, um den Kunden zu unterstützen", erinnertsich Dieter Birreck und ergänzt: "Ein OHB-Mitarbeiter verbrachte dortdie letzten 12 Monate, um das HISPASAT-Team primär bei der Steuerungdes elektrischen Satellitenantriebs zu unterstützen. In dieser Zeitwaren auch in Bremen Ingenieurinnen und Ingenieure rund um die Uhr inRufbereitschaft, um im Notfall unterstützen zu können. Dass diesernie eintrat, zeugt von exzellentem Design und hervorragenderAusführung."HISPASAT betreibt den Satelliten von nun an mit einem eigenenTeam. Die Spezialistinnen und Spezialisten von OHB werden aber auchweiterhin und bis zum Missionsende involviert sein, wie DieterBirreck erklärt: "Von Bremen aus können wir unseren Kunden bei Bedarfunterstützen. Außerdem analysiert unser Team weiterhin für HISPASATdie Leistungsfähigkeit des Satelliten. Ich wünsche HISPASAT einenreibungslosen und langjährigen Betrieb des SmallGEO-ErstlingsH36W-1!"Erfolg dank Teamwork - auch innerhalb der OHB GruppeBei der Realisierung von H36W-1 agierte die OHB System AG alsindustrielle Hauptauftragnehmerin und griff auf die Expertise dreierSchwesterfirmen zurück: OHB Sweden lieferte innovative Teilsystemefür den elektrischen Satellitenantrieb und das Lage- undOrbitkontrollsystem. LUXSPACE stellte Telemetrie- undTelekommandoteilsysteme zur Verfügung und beteiligte sich an derenValidierung auf Satellitenebene und trug außerdem zur Entwicklung desSatellitensimulators bei. OHB Italia lieferte dieNutzlaststeuerungseinheit und war an der Entwicklung desThermalsteuerungsteilsystems beteiligt. Entsprechend groß sind dieserTage die Zufriedenheit und der Stolz auf das Geleistete auch inSchweden, Luxemburg und Italien.SmallGEO-SteckbriefMit SmallGEO hat OHB im ARTES-Programm der ESA eine vielseitigegeostationäre Satellitenplattform entwickelt, die auf verschiedeneMissionsziele wie Telekommunikation, Erdbeobachtung undTechnologieerprobung zugeschnitten werden kann. Die modulare Bauweiseerlaubt es, flexibel auf Kundenbedürfnisse eingehen zu können. BeimSatellitenantrieb können Kunden zwischen klassisch, hybrid undelektrisch wählen. Die Startmasse bewegt sich je nach Satellitentypzwischen 2.500 und 3.500 kg, wobei die jeweils erlaubte Nutzlastmassezwischen 450 kg und 900 kg variiert. Der 3,7 x 1,9 x 2 Meter großeH36W-1 wies beim Start eine Masse von 3.200 kg auf.H36W-1 ist der erste Satellit, der auf der von OHB entwickeltenSmallGEO-Plattform basiert. Er wurde im Rahmen eines PPP-Projektes(private-public partnership) zwischen ESA, OHB und HISPASATrealisiert. Die mit H36W-1 erlangte Rückkehr Deutschlands zurSystemfähigkeit im kommerziellen Markt derTelekommunikationssatelliten beruht auf der engen Zusammenarbeitzwischen OHB, dem DLR Raumfahrtmanagement mit Mitteln desBundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) und derEuropäischen Weltraumorganisation ESA.Weitere Informationen zur SmallGEO-Satellitenplattform und zumSatelliten H36W-1 finden Sie zum Beispiel im Video der ESA und aufder Website von HISPASAT:- http://ots.de/GslUBZ- https://www.hispasat.com/en/satellite-fleet/hispasat-36w-1OHB Broschüren (PDF) zur SmallGEO-Satellitenfamilie ("SmallGEO -The multi-purpose geostationary satellite platform") und denSatellitenplattformen von OHB ("Satellite Platforms - medium andlarge platforms") finden Sie hier:https://www.ohb.de/de/news/downloads/