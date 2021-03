H2o Innovation: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Kurs der Aktie H2o Innovation steht am 03.03.2021, Uhr an der heimatlichen Börse Venture bei 2.62 CAD. Der Titel wird der Branche "Industriemaschinen" zugerechnet.

Unsere Analysten haben H2o Innovation nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 46,88 ist die Aktie von H2o Innovation auf Basis der heutigen Notierungen 50 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (31,24) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben H2o Innovation auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um H2o Innovation in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass H2o Innovation hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die H2o Innovation-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu H2o Innovation vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (2,5 CAD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -4,58 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 2,62 CAD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält H2o Innovation eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei H2o Innovation?

Wie wird sich H2o Innovation nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur H2o Innovation Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige H2o Innovation Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken