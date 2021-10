H2-update | Nel Aktie springt an. Sind es die Quartalszahlen oder eher die 6 Mrd. USD?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Letzte Woche lieferte der „andere grosse Wasserstoffwert“ Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) im Umfeld seines H2 Summit einige beeindruckende Entwicklungen: Gigafactory in Australien, 250 MW Auftrag, Prognosenanhebung und einiges mehr. heute beeindruckt NEL Asa (ISIN: NO0010081235) den Kapitalmarkt.

2020 konnten Anleger nichts falsch machen, sofern sie Aktien mit dem Etikett „Wasserstoff“ kauften. Eine ganze Branche im Höhenrausch -aber seit Anfang des Jahres kennen die ehemaligen Highflyer die andere Seite. Kräftige Kursverluste liessen die erreichten Allzeithochs Geschichte werden. Offensichtlich war die Kurseuphorie der wirtschaftlichen Entwicklung hin zur Wasserstoffwirtschaft vorausgelaufen. Aber der Trend, die Prognosen sprechen in einigen Sektoren klar für Wasserstofflösungen bei der Dekarbonisierung der Wirtschaft – aber nicht Morgen, sondern bis 2025,2030, 2050: Logistik, Schwertransport, Stahlerzeugung, Transport über weitere Strecken, Speicherung von erneuerbaren Energien, Eisenbahnverkehr, Schifffahrt, Luftfahrt, …

Und vielleicht läutet Nel mit seinen Quartalszahlen heute den „zweiten Frühling“ der Wasserstoffwerte ein

Nel lieferte heute für das Q3 Zahlen die die Markterwartungen übertrafen. Im Vorfeld wurde von den Analysten ein Umsatz von rund 171 Mio NOK (ca, 17 Mio EUR) durchschnittlich erwartet. UND Nel toppte das mit dem höchsten Quartalsumsatz ever: 229,3 Mio NOK Quartalsumsatz – plus 55 % im Vergleich zu Q3/2020.

Und die Serienproduktion in Heroya läuft erst im Q4 an. Wie viel mehr Umsatz wird dann wohl möglich sein. Auf jeden Fall geht man ins vierte Quartal mit einem Orderbestand von rund einer Milliarde NOK – und die rund 100 Mio EUR sind um 8% höher als im Vorjahresquartal.

Mutares im Prime Standard – nächstes Ziel SDAX? CIO Laumann sieht sich “am Anfang einer großen Reise.

Noch spannender ein Teilsatz in der heutigen Nel Unternehmensmeldung:

„potential pipeline of orders continues to grow, currently amounting to more than USD 6 billion!“

Heisst das möglicherweise, dass Nel in Gesprächen – wie ja bereits früher allgemein angekündigt – mit potentiellen Grossauftraggebern ist. Und das über ein mittel- und langfristiges Gesamtvolumen von 6 Mrd USD? Dass wäre dann endlich die Grössenordnung, die Basis für die positiven Analystenschätzungen und Meinungen über die Norweger ist. Dann wäre Nel wirklich in der Umsatzgrössenordnung angekommen, die den aktuellen Aktienkurs und auch die wesentlich höheren Analystenkursziele rechtfertigen könnte.

SFC Energy findet neuen Partner

NanoRepro holt sich dreistelligen Millionenumsatz in Österreich

Ja so sieht es aus – und die grösste Einzelorder, über die derzeit verhandelt wird, soll 1,6 GW Elektrolyseurleistung repräsentieren!

Oder wie es Nel verlautbart: „The pipeline of potential orders continues to grow and stands at a record-high amount of more than USD 6 billion. The pipeline represents more than 11 GW of installed electrolyser capacity, with the single largest potential order of 1.6 GW.“. Auf jeden Fall ist Jon André Løkke, CEO von Nel optimistisch udn schaut auf die“in den Startlöchern“ stehende Serienfertigung in Heroya:

“In the third quarter, we are proud to announce that we have produced the first electrode batch from our new, fully-automated production facility at Herøya and we are ready to start producing the orders to Nikola and Everfuel in the fourth quarter. Nel reports all-time high revenues in the quarter, however, the financial results continue to be negatively impacted by the strategic ramp-up, investments in people and technology and the continued effects of the Covid-pandemic. It is encouraging to see the pipeline of potential projects continue to grow even if orders are taking longer to close as order sizes increases and public funding mechanisms are taking some time to implement,”

Ab Q4 wird Serienfertigung in Heroya die (alten) Grossaufträge von NIKOLA und Eevrfule abarbeiten – und dann…

Nel meldete einen operativen Verlust von 138.9 Mio NOK (Vorjahr: Minus 116.3). Aufgrund der negativen Kursenticklungen der Beteiligungen Everfuel und NIKOLA im Q3 beläuft sich der Vorsteuerverlust sogar auf 509 Mio NOK(Vorjahr: Minus 628.6 NOK, seinerzeit wegen NIKOLA). Aber noch reichen die Cash-Reserven der Norweger „entspannt“ um den Start der Serienfertigung und den Aufbau des Personalstamms zu finanzieren – immerhin 2,93 Mrd NOK (rund 290 Mio EUR). “Nel continues to have a solid cash balance and a strong financial position to execute on our strategic plans, and we will continue to invest in technology and people in order to maintain our leading position in the rapidly growing hydrogen market,” kommentiert Løkke.

Mutares im Prime Standard – nächstes Ziel SDAX? CIO Laumann sieht sich “am Anfang einer großen Reise.

Wunderbare Geldvermehrung – publity versucht Befreiungsschlag. Fortsetzung von „Eyemaxx Real Estate AG, PREOS und publity oder Northern Data – Aktien mit Fragezeichen.“

SFC Energy findet neuen Partner

NanoRepro holt sich dreistelligen Millionenumsatz in Österreich

EXCLUSIVINTERVIEW mit Vorständen der mic AG – „Internationaler und dynamischer im nächsten Level“ – pyramid GmbH auf Kurs, faytech Übernahme…

EXCLUSIVINTERVIEW mit CEO der Clean Logistics SE – „Wir wollen schnell wachsen…“ – grosse Pläne, hohes Risiko.

Heroya kann ab sofort liefern – Hochfahren hängt an den potentiellen Grossaufträgen

Nel hat seine Elektrolyseur-Kapazität in Herøya, Norwegen, wesentlich erweitert, was ein Schlüsselelement für die Lieferung des auf dem Capital Markets Day im Januar festgelegten Kostenziels von 1,5 USD/kg Wasserstoff ist. Der Ausbau der Elektrolyseproduktion trägt durch die vollautomatisierte Fertigungsanlage Großprojekten und deren Kostensensitivität Rechnung. Die Installation und das Testen der installierten Ausrüstung wurden im Quartal abgeschlossen und die erste Elektrodencharge wurde aus der Produktionslinie hergestellt. Die genaue Hochlaufgeschwindigkeit richtet sich nach den Kundenanforderungen.

“We remain confident in the long-term potential of the green hydrogen industry and reiterate the strong growth outlook. With the new production facility at Herøya up and running, we remain confident that Nel is well suited to capitalise on the opportunities with our proven track record, market leading position and global delivery and execution muscle” endet ein optimsitischer Løkke.

Ein wirklicher Grossauftrag könnte jetzt für Nel die letzte Bestätigung sein, dass die Norweger viel mehr als nur ein Hoffnungsträger sind, sondern Gestalter in der Wasserstoffzukunft. Vielleicht bringt die First Solar Kooperation entscheidende Impulse fürs Auftragsbuch. Oder Oder

Auf jeden Fall ist das Thema Wasserstoff aktueller als je zuvor. Möglicherweise finden auch die Pureplayer wie Plug Power oder Nel wieder grössere Aufmerksamkeit am Aktienmarkt. Der Anfang hierfür scheint gemacht.



Chart: NEL Asa | Powered by Chart: NEL Asa | Powered by GOYAX.de