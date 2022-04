H2-Update: Nel Everfuel Siemens Energy Plug Power Bloom Energy Ballard Power ThyssenKrupp – „Es tut sich was“ bei den Wasserstoff’s.

Nel Siemens Energy Plug Power Everfuel Bloom Energy Ballard Power ThyssenKrupp – Wasserstoff, aktuell auch unter „Friedensenergien“ gefasst, trifft gerade auf einen gesellschaftlichen Konsens, wie noch nie zuvor. Und die Nachrichtenlage bei den „Wasserstoffs“ ist dynamsich.

Nicht nur umweltorientierte Parteien, Politiker oder Interessensgruppen, sondern auch eher traditionell orientierte, bisher eher bremsend agierende konservative Kreise werden durch die „Erkenntnisse aus dem Krieg in der Ukraine“ zu glühenden Befürwortern der Wasserstofftechnologie und der anderen erneuerbaren Energiequellen. Unter REPowerEU wurde eine die im Mai 2020 vorgestellte EU-Wasserstoffstrategie mit dem Ziel, bis 2030 rund 10 Mio Tonnen „grünen“ Wasserstoff zu produzieren, mehr als verdoppelt: REPowerEU sieht weitere 15 Mio Tonnen „grünen“ Wasserstoff bis 2030 als Zielvorgabe vor – hiervon sollen rund 10 Mio Tonnen importiert und 5 Mio Tonnen in der EU produziert werden. Diese zusätzliche Menge soll laut EU-Kommission dazu beitragen, die Abhängigkeit von importiertem russischem Gas bis 2030 um 25 bis 50 Milliarden Kubikmeter zu verringern.

Und das „Osterpaket“ der Bundesregierung wird aller Voraussicht nach – bei entsprechender Umsetzung – den Ausbau der „Erneuerbaren“, deren Stromproduktion für die Elektrolyse grünen Wasserstoffs essentiell ist, steigern auf: Bei der Windenergie an Land sollen die Ausbauraten auf ein Niveau von 10 GW pro Jahr gesteigert, so dass im Jahr 2030 insgesamt rund 115 GW WindLeistung in Deutschland installiert sein sollen. Bei der Solarenergie sollen die Ausbauraten auf ein Niveau von 22 GW pro Jahr gesteigert werden, so dass im Jahr 2030 insgesamt rund 215 GW Solar-Leistung in Deutschland installiert sein sollen. Die Ausbaupfade und Ausschreibungsmengen für die Windenergie auf See sollen durch die parallele Novelle des Windenergie-auf-See-Gesetzes (WindSeeG) angehoben werden.

Neben den grundsätzlichen Auswirkungen des REPowerEU-Programms auf das Angebot-Nachfrageverhältnis von Elektrolyseurkapazität, die bereits in einer Jeffries Studie ausführlich behandelt wurden, geht es um mehr. Um „Positionieren“, um „Präsenz zeigen“ und „um da zu sein, wenn die Förderentscheidungen fallen. Nun zu den aktuellen „Aktivitäten“ der Wasserstoffs:

Nel Aktie ist ein erklärter Liebling der Kleinanleger. Mit einem möglichern Short Squeeze vor Augen und einem Aktionariat grösstenteils aus Kleinanlegern bestehend,fehlt endlich mal ein wirklich grosser Auftrag aus der 22 GW-Auftrgaspipeline. Und aktuell könnte die Nel Aktie eigentlich nachdem die geplante zweite Tranche des Private Placement ’s vom Tisch zu sein scheint, befreit auftrumpfen. Nicht nur die allgemeine Stimmungslage ist eindeutig pro-Wasserstoff. Sondern auch für Nel kommt Rückenwind auf: Letzte Woche bekam Iberdrola eine Finanzierungszusage für den 20 MW Elektrolyseur von Nel und Frederica wurde Lighthouse Projekt mit entsprechender Chance auf neue Mittel für den Ausbau von 20 MW (Nel), bereits Ende 2022 „in Betrieb“, auf die geplanten 300 MW in 2025 und 1 GW in 2030.

Iberdrola bekommt öffentliche Mittel – Frederica Rückenwind

Vor wenigen Tagen konnte Everfuel Fortschritte in Frederica melden. Bedeutet für Nel: Zwei Elektrolyseure a 20 MW kommen kurzfristig zum Einsatz – und werden so abrechnungsfähig. Allein der am 14.01.2021 von Iberdrola verbindlich bestellte 20 MW-Elektrolyseur von Nel hat einen Auftragswert von 13,5 Mio EUR. Und der zukünftig von Everfuel betriebene 20 MW-Elektrolyseur in Frederica, der noch 2022 die Produktion starten soll – und damit abrechnungsfähig ist – wurde als „Leuchtturmprojekt“ durch Hadrogen Europe einegstuft, was weitere Unterstützung und Fördermöglichkeiten eröffnet.

Und letzte Woche hat die Europäischen Investitionsbank (EIB), bekannt gegebenen, eine Vereinbarung mit dem Instituto de Crédito Oficial (ICO) und Iberdrola geschlossen zu haben. Dazu stellt die EU-Bank Iberdrola 53 Mio EUR und das ICO weitere 35 Mio EUR zur Verfügung, beides als Green Finance zertifizierte Darlehen. Und die Mittel dienen zur Entwicklung einer 100-MW-Photovoltaikanlage, einer 20-MWh-Batterie und einer 20 MW-Elektrolyseur-Anlage von Nel für grünen Wasserstoff in Puertollano (Ciudad Real), Kastilien-La Mancha. AUSFÜHRLICH ZU DEN AUSWIRKUNGEN FÜR ZUKÜNFTIGE GESCHÄFTE NEL’s HIER

Nel Aktie könnte so beschleunigte Entscheidungen in der 22 GW-Auftragspiepline sehen…

Gerade bei Nel Asa (ISIN: NO0010081235) ist der Ausblick auf nun 3+1 potentielle GW-Produktionsstätten „zum Abarbeiten“ der auf 22 GW verdoppelten potentiellen Auftragspipeline nicht nur von der Erteilung der Elektrolyseur-Aufträge abhängig, sondern auch von der Freigabe der parallel laufenden Förderanträge, wie zuletzt ausdrücklich bei Vorlage der Q4 Zahlen betont. Und hier wird es natürlich einfacher, je grösser die Fördertöpfe, je schneller die Entscheidungen und je stärker der Handlungsdruck der Verantwortlichen aus der Politik. Also gute Aussichten von Nel weiter bestätigt.

Grossaufträge wären jetzt für Nel Asa die letzte Bestätigung, dass die Norweger viel mehr als nur ein Hoffnungsträger sind, sondern Gestalter in der Wasserstoffzukunft. Auf jeden Fall ist das Thema Wasserstoff wieder aktuell. Durch den Krieg in der Ukraine aktueller denn je.

Siemens Energy SE

Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) Aktie scheint neuen Schwung seit Beginn des Kriegs in der Ukraine bekommen zu haben. Die Notwendigkeit und Dringlichkeit zum Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft, die fossile Energieträger ersetzen kann, wurde durch die hohe Abhängigkeit Europas von russischen Energieträgern nochmals „bestärkt“.

In Dusiburg wurde Europazentrale eröffnet – mit Politprominenz

Dazu kommt das im März im Duisburger Freihafen europäische Headquarter inklusive Forschungs- Service- und Schulungseinrichtungen. Zentral gelegen, um die bestehenden Kunden Plug Powers in Europa „zu bedienen“. Und bestimmt darauf, angelegt noch wesentlich mehr Geschäft zu akquirieren. Plug Power will dort das Zentrum eines europäischen Wasserstoff-Ökosystems etablieren. Bis Ende 2025 sollen am Duisburger Standort jährlich 500 Tonnen grüner Wasserstoff produziert werden, bis 2023 will man 60 Mitarbeiter „vor Ort“ haben. Das Gelände umfasst technische Labors, ein Zentrum für Überwachung, Diagnose und technischen Support, einen Generator für grünen Wasserstoff mit eigener Infrastruktur für Wasserstoffanlagen (Elektrolyseure), ein Logistikzentrum sowie Schulungsräume. Und vielsagend betonen die Amerikaner, dass der Standort Erweiterungsmöglichkeiten biete.

Plug Power Aktie seit Präsentation der vorläufigen 2021er Zahlen positiv gesehen – Bernstein sieht die Aktie sogar als Sektoroutperformer

Plug Power lieferte Quartalszahlen „im Rahmen der Erwartungen“. Und auch wenn Plug Power wohl noch rund 3,5 Mrd USD „In der Kasse“ haben sollte, ist die Refinanzierung-Kraft der Plug Power Aktie im Wesentlichen von der „Meinung“ oder „Stimmung“ der Marktteilnehmer abhängig. Hierbei konnte die Aktie in den letzten Wochen eine erstaunliche relative Stärke zeigen. CNBC berichtet aktuell, dass die Analysten von Bernstein die Plug Power Aktie mit einem Kursziel von 38,00 USD den Sektor outperformen sollte. Und für den Wasserstoffsektor sieht Bernstein „eine steigende Wettbewerbsfähigkeit in immer mehr Industrie- und Logisitkanwendungen“ und somit Chancen.Neben einer Zusammenfassung der bereits im Business Update der Plug Power von CEO Andy Marsh am 19.01.2022 vorgestellten operativen Fortschritten waren die wesentlichen Aussagen des Quartalsberichts:

Für 2021 erreichte man einen Umsatz von rund 502 Mio USD (erwartet 497 Mio USD) und für das Q4 rund 162 Mio USD. Positiv: Über 20 % der Umsätze des Quartals kamen von neuen Geschäftsaktivitäten, darunter Verkäufe von Elektrolyseuren in Höhe von über 10 Mio USD. Aufträge für das neue Geschäftsfeld Elektrolyseure zur Auslieferung in 2022 belaufen sich auf 155 MW, dazu ein 250 MW Auftrag von Fortescue zur späteren Auslieferung respektive noch nicht vertraglich fixiert. Für 2022 ist ein Umsatz von 900 bis 925 Mio USD geplant – ein Zuwachs von 80% gegenüber 2021. Und so bestätigt man auch die Ziele für 2025: 3 Mrd USD Umsatz mit einer operativen Marge von 17 %.

SPANNENDE FRAGE. INWIEWEIT KANN PLUG POWER KURZFRISTIG DURCH DAS REPOWEREU PROGRAMM sein Expansionstempo weiter beschleunigen? Die bisher „auf die Strasse gebrachten Joint Ventures“ mit Renault. Der südkoreanischen SK Group. Und der australischen Fortescue. Dazu der spanischen Acciona. Alle scheinen im Zeitplan und stützen so die Prognosen für 3 Mrd USD Umsatzziel in 2025. Wenn durch das REPowerEU Programm jetzt ein weiterer greifbarer Umsatzbringer – wie eine europäische Gigafactory für Elektrolyseure – hinzukäme. Wären die Prognosen dann …



Plug Power Inc

Bloom Energy Corp.



Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085) steht nach eigenem Bekunden vor dem Durchbruch. In vielen Pilotprojekten, Leuchtturmprojekten oder Praxistests sind Brennstoffzellen der Kanadier im Einsatz, liefern offensichtlich zufriedenstellende Ergebnisse und so sollte nach den Testbetrieben der grossindustrielle Einsatz möglich werden. Aber diese Worte kennt man seit langer Zeit von den Kanadiern. Und die am 11.03.2022 veröffentlichten vorläufigen Zahlen für 2021 verfehlten die ohnehin nicht anspruchsvollen Erwartungen. Dazu keine Aussagen zu 2022. Nicht wie Plug Power oder Nel mit klaren Umsatzplanungen und definierten „Breakeven“-Zielen lassen die Kanadier die Anleger im Dunklen tapsen.

Wahrscheinlich haben selbst die Leute um CEO Randy MacEwen keine festen zeitlichen Vorstellungen von dem Zeitpunkt „wann der Knoten platzen soll“. Noch glauben viele Anleger an die Visionen Ballard Powers. Aber irgendwann muss zumidnest der Weg kalr werden. Muss zumindest ein „Datum“ genannt werden, ab dem grössere Aufträge die Orderbücher füllen werden. Grossserienfertigung, die die Kanadier selber – nach eigener Aussage – noch nicht können.

„ A mass market for our products may never develop or may take longer to develop than we anticipate. “ – Risikohinweis des Managements im Financial Report 2021



ThyssenKrupp AG