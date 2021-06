H2-Update | NIKOLA liefert: Beteiligung an H2-Produktionsstätte plus Ausbau Tankstellennetz im Mittleren Westen

Seit dem Hindenburgreport und dem nachfolgenden Rücktritt des charismatischen Trevor Milton ist NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) in der Vergangenheit eher durch Auftragsstornos und gescheiterte Kooperationen aufgefallen.

Gleichzeitig sollen entstehende CO2-Emissionen dauerhaft unterirdisch gespeichert werden. Nach seiner Fertigstellung soll das Projekt voraussichtlich eines der größten Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und “sauberen” – wohlgemerkt nicht “grünen” – Wasserstoffproduktion in den Vereinigten Staaten sein. Der Fokus liegt auf der Produktion von Wasserstoff mit Null-Kohlenstoff-Intensität mit dem Potenzial, in Zukunft Wasserstoff mit negativer Kohlenstoff-Intensität zu entwickeln.

Billiger und sauberer Wasserstoff

“We intend this project to produce clean, low cost hydrogen in a critical geography for commercial transportation.” Erläutert Pablo Koziner, President, Energy and Commercial, Nikola. “The Wabash solution can generate electricity as well as hydrogen transportation fuel, which should provide the flexibility to support future truck sales and hydrogen station rollout in the region. The expected efficiency of WVR’s clean hydrogen production should allow Nikola’s bundled truck lease, including fuel, service, and maintenance, to compete favorably with diesel.”

Jetzt werden die entsprechenden Tankstellen von NIKOLA gebaut – im Mittleren Westen

So sehen zumindest die Planungen NIKOLA’s aus. Und wie eine Spinne im Netz liegt die geplante Wasserstoffproduktionsstätte. “WVR is developing a multi-product facility, where the hydrogen can be combusted in a turbine to produce clean baseload power. The recent spate of power outages serves as a reminder that the market has a pressing need for a non-intermittent source of clean energy. We also look forward to working with Nikola to bring zero-emission transportation solutions to the Midwest,” erläutert Simon Greenshields, Chairman of the Board der Wabash Valley Resources Inc.

Nach Fertigstellung soll die Anlage bis zu 336 Tonnen Wasserstoff täglich produzieren. Genug für rund 285 MW nachhaltiger Elektrizität. Grundsteinlegung soll 2022 sein und Fertigstellung des Komplexes wird für 2024 angestrebt. Für den Bau werden 750 Bauarbeiter eingesetzt werden und dauerhaft werden in der Anlage rund 125 Vollzeitstellen geschaffen.

Adler Modemärkte Aktie bei 0,28 EUR mit Minus 80,7 % immer noch 0,28 EUR zu teuer. Gestern unwiderrufliche Vereinbarung.

Endlich bei NEL Bewegung: Kooperation für den Einsatz grünen Wasserstoffs in der Stahlerzeugung.

Und auch zu den Brennstoffzellen LKW’s, den FCV Tre’s gibt es Neues: Prototypen befinden sich derzeit in Arizona und in Ulm im Bau, um in 2022 ausführlichen Tests unterzogen zu werden mit einer angestrebten Serienproduktion ab 2023.

EINZELHEITEN zum Projekt – altes Kraftwerk wird reaktiviert und nachhaltig –

das bereits seit Jahren vom Department of Enrgy der US-Regierung gefördert wird. So heisst es auf eienr Seite der US-Regierung zu einem Zwischenförderunsgbescheid im November letzten Jahres:

„4. Wabash Hydrogen Negative Emissions Technology Demonstration – Wabash Valley Resources, LLC (West Terre Haute, IN) in coordination with the Gas Technology Institute, seeks to complete design development, an Environmental Information Volume, an investment case and a system integrated design study to redevelop the existing Wabash Valley Resources coal gasification site in West Terre Haute, Indiana, into a Coal FIRST power plant for flexible fuel gasification‑based carbon-negative power and carbon-free hydrogen co-production. Co‑firing an existing gasification facility with biomass (woody biomass and/or agricultural residue) will enable the project to achieve net-negative carbon emissions while producing hydrogen that can be used to generate electricity or be sold as coproduct. CO2 will be captured and sequestered in nearby deep saline reservoirs that have already demonstrated suitability for storage, enabling the project to efficiently complete preparation for permanent CO2 sequestration.“ (www.energy.gov)

NIKOLA braucht aber auch Fortschritte – denn bei der derzeitigen Burn-Rate braucht man den Kapitalmarkt!