H2-Update | NIKOLA Aktie lebt noch. Wegen US-H2-Tankstellen Vereinbarung diese Woche? Analysten stuften zuvor runter.

Seit dem Hindenburgreport und dem nachfolgenden Rücktritt des charismatischen Trevor Milton ist NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) in der Vergangenheit eher durch Auftragsstornos und gescheiterte Kooperationen aufgefallen.

Die börsennotierte Travel centers of America, die sowohl Service-, Tank- als auch Rastplätze („full service travel vcenters“) betreibt und per Franchisesystem ihr Netz ausbaut, scheint der ideale Partner für NIKOLA’s Pläne eines US-weiten Tankstellennetzwerkes . Und der erste Schritt wurde getan: Auf zwei bestehenden TA-Petro Stationen in Kalifornien sollen H2-Tankanlagen für den Schwerlastverkehr eingerichtet werden. Geplante Inbetriebnahme soll Q1/2023 sein.

Und die beiden Stationen sollen – passend zur geplanten 500 Meilen Reichweite der NIKOLA Tre’s mit Brennstoffzellen – die Reichweite für den Grossraum Los Anegles und das Central Valley abdecken. Dazu sollen die Tankstationen allen wasserstoffbetriebenen Trucks offen stehen (Und da sollte es in 2023 einige geben: Toyota, Tesla, Navistar, GM und Hyundai haben einiges in den USA vor).

Nikola President of Energy and Commercial Pablo Koziner betont:“Today we announce an important advancement in enabling the growth of heavy-duty fuel-cell electric vehicles by partnering with a leader in commercial fueling sites and high quality customer services. Our collaboration in southern California will form a basis for building an expanded network of hydrogen fueling stations for Nikola vehicle customers and for industry use overall. This collaboration forms an essential part in delivering the hydrogen-based ecosystem required to advance zero emission solutions for commercial trucks.”

“This exploration into hydrogen supply expands on our commitment to provide customers the widest range of fuel and non-fuel offerings, and on our Mission to ‘return every traveler to the road better than they came,’” ergänzt Jon Pertchik, CEO of TA-Petro. “Through our new business unit eTA, we are positioning ourselves to facilitate the transportation industry’s shift toward alternative fuel offerings including hydrogen, a leading form of energy for Class 7 and 8 vehicles. We are excited about this first foray into the future of heavy duty, long-haul trucks and look forward to supporting our loyal fleet customers as they increasingly adopt decarbonization strategies.”