H2-Update | NIKOLA Aktie immer tiefer. Wichtiger Manager geht. Aber Händler- und Servicenetzwerk als Partner gewonnen!

Seit dem Hinterburgreport und dem nachfolgenden Rücktritt des charismatischen Trevor Milton ist NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) eher durch Auftragsstornos und gescheiterte Kooperationen aufgefallen.

Dann ging auch noch GM mit Navistar fremd. Träume zerplatzten, Hoffnungen auf eine Versöhnung mit GM auch. Und seit Monaten fehlen neue Impulse. Dann holte man sich 100 Mio USD vom Kapitalmarkt – was so leidlich ankam . Und jetzt zwei Meldungen mit zwiespältigem Geschmack. In einer Zeit in der die NIKOLA Aktie die tiefsten Kurse seit ihrem Reverse Take-over markiert: 12,29 USD (am 07.04.2021 an der NASDAQ). Zuerst die negative Nachricht:

Jesse Schneider – verantwortlich für H2-Netzwerk, H2-Lagerung und Brennstoffzellenentwicklung geht! Wird CEO eines Start-up’s

Und so geht derjenige, dem die wichtigsten technologischen USP’s NIKOLA’s anvertraut waren. Aber seit dem 01.04.2021 ist er laut Bloomberg nicht mehr bei NIKOLA. “Jesse Schneider recently departed Nikola on good terms, we understand to pursue a business opportunity in the hydrogen industry,” so soll Mark Russell, Nikola’s CEO am Miwwoch in einer E-Mail an Bloomberg mitgeteilt haben. Und weiter “Jesse’s contribution over the last three years included helping Nikola build world-class fuel cell and hydrogen teams.”

Ziemlich lahm bemerkt man bei NIKOLA, dass seine Stelle nicht neu besetzt werde, da man nun von der Entwicklung zum Praxiseinsatz übergegangen sei.

Und dann eine wirklich positive Nachricht: NIKOLA findet ersten Vertriebs- und Servicepartner für den Tre Bev, der dieses Jahr noch „auf den Markt kommen soll“

Erster Schritt an den Markt erfolgt: NIKOLA gewinnt das „RIG 360 Service Network“ als ersten Partner für den Verkauf und die Wartung ihrer Schwerlast-LKW. Und so sollen an 65 RIG360 Service Standorten im Südosten, Mittleren Westen und Nordosten der USA Verkaus- und Servicepunkte eingerichtet werden. Neben den Service- und Wartungsarbeiten für alle geplanten Batterie- und Brennstoffzellenmodelle im Schwerlastbereich sollen auch die Verkäufe und Auslieferungen über diesen Kanal verlaufen.

“RIG360 is a premier network of dealers that are committed to the highest levels of service support,” erläutert Nikola Energy und Commercial President Pablo Koziner. “These dealers will provide Nikola customers with market leading sales and service while helping them maximize operational efficiencies and vehicle uptime. We expect this association to play an integral part in advancing Nikola’s zero-emission vehicle sales and overall industry adoption by providing assurance in reliability and support over the life of our products.”

Sieben selbstständige Händler bilden das RIG360 Netzwerk – personell mit NIKOLA verbunden

Bekannte Namen haben sich zusammengeschlossen: Blanchard Machinery, Cleveland Brothers, Foley Equipment, MacAllister Machinery, Thompson Machinery, Thompson Tractor, und Yancey Bros. Co.

Und die Verbindungen zu NIKOLA werden deutlich, wenn man sich anschaut, wer CEO von Thompson Machinery und gleichzeitig NIKOLA Board Member ist: DeWitt Thompson, V. Und so erklärt sich die Zusammenarbeit noch besser.

“We are very proud and excited to partner with Nikola and their innovative portfolio of products and services,” sagt Jon Robinson, RIG360 Board Chair. “RIG360 has always put exceptional, quality service at our core, and adding Nikola to our portfolio will allow us to continue to serve our customers.”

Nikola und RIG360 werden in den nächsten Monaten die Zusammenarbeit genauer definieren und mit Leben füllen. Den Anfang will man mit dem Tre BEV (batteriebetriebenes Modell, welches zuerst in Ulm gefertigt werden soll, später in Arizona montiert wird) machen. Markteinführung für Ende des Jahres geplant in den USA.. Und NIKOLA betont: RIG360 ist erst der Anfang für ein US-weites Händler- und Servicenetz.

