H2-Update-KW23: Kurse pfui, News hui. Plug Power, Nel, Volkswagen, Bloom Energy, Enapter, Rheinmetall, ITM Power u.a.

Nel Plug Power Volkswagen SFC Energy Enapter Bloom Energy Ballard Power – Aktien mit Wasserstoffinteressen letzte Woche mit operativ bedeutsamen Meldungen, aber gegen den Markttrend war nichts möglich. Die Kurse durchbrachen teilweise Unterstützungslinien. Charttechnisch angeschlagen.

Und mit dem Volkswagen konzern tritt ein Player auf den Markt, der mit der Ansage einen „Marktführer“ für die Produktion von PEM-Elektrolyseuren förmlich aus dem Boden zu stampfen – mit 500 Mio EUR, natürlich Anbieter wie Nel ode rITM Power nervös machen kann. Und selbst eine Plug Power oder eine Bloom Energy stehen gegenüber der Finanzkraft eine sVolkswagen-Konzerns relativ schwach aus. Auch wenn es Plug Power diese Woche wieder einmal gelungen ist, den Markt mit einem Grossinvestment zu überraschen. Genauso wie Bloom Energy mit einem starken Partner neue Einsatzgebiete für seine Hochtemperaturelektrlyseure erschloss. Dazu noch Aufträge mit Pilotcharakter für Enapter und für NIKOLA gab es von New York grünes Licht. Und…

Nel Plug Power Volkswagen Enapter Bloom Energy Ballard Power Rheinmetall – Das alte Thema – es fehlen die grossen Aufträge



Nel Asa (ISIN: NO001008123) macht Verluste und ob sich das jemals ändert hängt davon ab, dass die ehrgeizigen Wachstumspläne des Managements erfolgreich umgesetzt werden können. Jon Andre Lokke sprach zuletzt von einem Ausbau der Elektrolyseur-Produktionskapazitäten auf 10 GW – bei einer aktuellen Produktionskapazität von 500 MW in Heroya und vielleicht 30 MW in den USA. Dazu suche Nel gerade einen Standort in Europa zum Aufbau einer Produktionslinie mit 500 MW Kapazität, angelockt vom EU-Kommissar Breton, der regulatorische und finanzielle Hilfestellungen für die Verzehnfachung der Elektrolyseur-Produktionskapazitäten in Europa bis 2025 in den Raum stellte.

Und während dafür noch die Aufträge fehlen, positionieren sich „die anderen“

So erreicht beispielsweise allein die Siemens Energy Sparte „Sustainable Energy Systems“ – H2, Power-to-x, Hybridlösungen – mit einen Umsatz von 27 Mio EUR bereits jetzt. Also vor Fertigstellung der im Bau befindlichen Elektrolyseur-Produktion in Berlin „im GW-Bereich“, ungefähr die Grössenordnung, die Nel mit Elektrolyseuren erreicht – Rest der rund 79 Mio EUR Gesamtumsatz erzielt man mit Betankungsanlagen. Und später geht es noch um die Konkurrenz aus dme Volkswagen-Konzern. Dazu nucera, Plug Power, Bloom, ITM, Cummins, McPhy, Enapter – der Wettbewerb wird stärker, Nels Erfogl sit kein Selbstläufer.

Und das sehen auch einge Hedgefonds so, die seit Wochen allein an meldepflichtigen, mindestens 0,5% des Aktienkapitals betragenden Leerverkaufspositionen der norwegischen Aufsicht 4,83 % gemeldet haben. Daneben die – erfahrungsgemäss – noch höhere Zahl nicht meldepflichtiger Shortpositionen. Growth-Werte in Zeiten steigender Zinsen mit KGV’s im zwei oder dreistelligen Bereich (respektive Verlusten) haben es am Kapitlamarkt erfahrungsgemäss schwer. In einem Bärenmarkt insbesondere.Positiv könnt eman vermerken, dass am 15.10.2021 die meldepflichtigen Shortpositionen in Nel einen wesentlich höheren Stand erreichten mit einer Shortquote von 9,94 % und einem Schlusskurs von 13,63 NOK. Auch positiv – bei einer denkbaren Kursgegenbewegung – ist die relativ hohe Days-to-cover Ratio von 10,6 Tagen der derzeit gemeldeten Shortpositionen. Bedeutet ein hohes Risiko für Shorts bei plötzlich ansteigenden Kursen in einem relativ illiquiden Markt sich eindecken zu müssen. Dass würde eine „überraschende“ Gegenbewegung beschleunigen.

Hoffnung macht bei Nel neben der kommunizierten 22 GW Pipeline von Ausschreibungne „an denen man teilnehme“ eine Meldung aus letzter Zeit:

Nel und das 8 GW Elektrolyseur-Projekt in Chile – mehr als einen Fuss in der Tür! Wood wurde involviert

Ins Auge fiel am Freitag eine Meldung der weltweiten Ingenieur- und Consulting-Firma Wood plc. – seit 2021 Nel Partner. Noch geht es zwar nicht um Konkretes, sondern nur „um Phantasie“ und möglicherweise die Kombination von Kompetenzen, die in einer Zusammenarbeit münden könnten, die zwischen zwei der Akteure bereits besteht. Nach dem Glencore Auftrag diese Woche für Nel Asa (ISIN: NO001008123) geht es aber hier um „Milliarden USD“ potentiellen Auftragsvolumens. Der Reihe nach: Zuerst die Meldung über die Fortschritte eines Wasserstoffprojekts im GW-Bereich. Insgesamt 10 GW Windenergieanlagen, 8 GW Elektrolyseurkapazität, Meerwasserentsalzungsanlagen, Ammoniakproduktionsstätte und Hafenanlagen bilden ein ambitioniertes „Green Energy“-Projekt.

Dabei geht es um ein Projekt, das ein wichtiger Teil von Chiles Ambitionen bildet, zu einem der grössten Wasserstoff/Ammoniak-Exporteure bis 2030 zu werden. Teil der insgesamt 25 GW angestrebten Elektrolyseurkapazität bis 2030 an der Pazifikküste. UndTotal Erens holen für ihr Magellans-Projekt die Kompetenz von Wood an Bord. WIE DIE WEICHEN GESTELLT WERDEN IN NEL’s INTERESSE – Im frühen Stadium werden die Weichen gestellt werden. Auch von Nel’s Partner für Elektrolyseur-Grossprojekte. – HIER.

Die Analysten zu Nel Asa – nach den Quartalszahlen – bleiben mit 7 von 21 optimistisch, Rest neutral oder negativ. Barclays Analyst bleibt bei „Overweight“ mit einem Kursziel von 25 NOK. Er betrachtet das erste Quartal als Weckruf die Auswirkungen von Zuliefererpreissteigerungen und Lieferkettenprobleme im Auge zu behalten, sieht aber „die Story“ unverändert positiv. Genauso Goldman Sachs, die nach den Q1-Ergebnissen klar bei ihrem BUY und dem Kursziel von 22 NOK bleiben. Hauptaugenmerk legte man bei den Amerikanern auf das steigende Orderbuch und man sah seine Erwartungen an die Q1-Zahlen, anders als die meissten anderen, als weitgehend erfüllt an. RBC bleibt bei „Outperform“ und einem Kursziel von 24 NOK – Nel bleibe einer der Wasserstofffavoriten der kanadischen Bank – trotz oder wegen der Q1 Ergebnisse.

Nel Plug Power Volkswagen Enapter Bloom Energy Ballard Power Rheinmetall: Nachhaltigkeitspuristen geschockt? Westinghouse plant Grosses mit Bloom’s Elektrolyseuren

Milliardenumsatz in 2022 – noch mit sinkenden Verlusten, aber vollen Kassen. Ab 2023… Mit einem Jahresumsatz von 972 Mio USD (plus 22% gegenüber Vorjahr), einem Auftragsbestand, der annähernd eine Jahresproduktion ausmacht, 615 Mio USD in der Kriegskasse, um noch anfallende Verluste (2021: Verlust 164 Mio USD !) aufzufangen, sieht man sich gerüstet für 2022. In 2022 sollen erstmals die Hochtemperatur Elektrolyseure kommerziell ausgeliefert udn verkauft werden. Die Prognsoe für 2022 sieht folgnedermassen aus: Umsatzziel zwischen 1,1 und 1,15 Mrd USD, Bruttomarge 24%, „Non GAAP“-operative Marge Minus 1 %, wobei hier keine „Aktienoptionsprogramme berücksichtigt sind.Inclusive Aktienprogrammen bewegte man sich in 2021 bei Minus 10 %.



Nel Plug Power Volkswagen Enapter Bloom Energy Ballard Power Rheinmetall – Sustainable, so wird es von Wasserstoffunternehmen erwartet. Und so steht es auch im aktuellen Bericht

Ballard Power steht nach eigenem Bekunden vor dem Durchbruch. In vielen Pilotprojekten, Leuchtturmprojekten oder Praxistests sind Brennstoffzellen der Kanadier im Einsatz, liefern offensichtlich zufriedenstellende Ergebnisse und so sollte nach den Testbetrieben der grossindustrielle Einsatz möglich werden. Und gerade als ESG Aktie legen Investoren auf den aktuell veröffentlichten „2021 Environmental, Social and Governance Report“

Ja, man ist auf einem nachhaltigen Weg – Umwelt, Governance, Diversität

Der Anspruch der Kanadier ist klar: Engagement für Transparenz und Umweltführerschaft in der Brennstoffzellenindustrie. Im Jahr 2021 setzte Ballard seine Arbeit zur Verwirklichung der „Mission Carbon Zero 2030“-Initiative des Unternehmens mit dem Ziel fort, bis 2030 CO2-Neutralität zu erreichen. Neu im diesjährigen Bericht war die Vorstellung der ESG-Strategie von Ballard, ein dreiteiliger Ansatz zur Weiterentwicklung einer Grundlage ESG-Praxis und Behandlung der wesentlichen Themen, die für Ballards Stakeholder am wichtigsten sind, einschließlich Energiewende, Reduzierung von Treibhausgasen, Mitarbeiterengagement sowie Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion.

Zu den Highlights des diesjährigen Berichts gehören:

Im Jahr 2021 verhinderte die Brennstoffzellentechnologie von Ballard ~52 Millionen Gallonen verbrauchten Diesel

95 % jährliche Mitarbeiterbindungsrate

Erhöhte Vertretung von Frauen, einschließlich im Vorstand, in der Geschäftsleitung und im Management

~7 % Reduktion der Gesamtintensität der Treibhausgasemissionen (THG) (Tonnen CO2-e/Mitarbeiter) und ~19 % Reduktion seit 2019

95 % des in den Produkten von Ballard verwendeten Platins werden zurückgewonnen

Kompensieren Sie 798 Tonnen CO2e durch Investitionen in das Great Bear Forest Carbon Project

Abschluss einer Lebenszyklusanalyse für unsere neueste Generation von Hochleistungs-Leistungsmodulen

„Nachhaltigkeit ist, wie wir Geschäfte machen: So stellen wir sicher, dass wir Here for LifeTM sind. Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken sind eingebettet in die Art und Weise, wie wir unsere Kunden bedienen, wie wir unsere Mitarbeiter einbinden, wie wir unsere Betriebe führen, wie wir langfristigen Wert für die Aktionäre schaffen und wie wir zu unseren Gemeinschaften beitragen“, sagte Randy MacEwen, Ballard Präsident und CEO. „Wir sind bestrebt, die Schlüsselelemente unserer ESG-Strategie zu erfüllen, um das Fundament zu festigen, Differenzierungsmerkmale einzubetten, die Tischeinsätze zu stärken und Transparenz in unserer Berichterstattung zu schaffen. Ballard hat ein starkes Engagement für die Umwelt, da es unsere Mission ist, Brennstoffzellenstrom für einen nachhaltigen Planeten und für unsere Mitarbeiter bereitzustellen und gleichzeitig bestrebt ist, ein großartiger Arbeitsplatz zu sein.“

HIER DER ORIGINALBERICHT BALLARD POWERS – HIER

Analysten erwarten derzeit für 2022 eine Verlust je Aktie von -0,598 CAD (Vorjahr -0,498 CAD). Beim Umsatz erwartet durchschnittlich 150,9 Millionen CAD (Vorjahr: 133,5 Millionen CAD ). Eine Investmentstory, die jetzt bald einen „proof of concept“ liefern muss, wobei zumindest vom Auftreten/der Transparenz und von der Konkretisierung der Erwartungen Nel SFC Energy Plug Power Everfuel oder Bloom Energy berechenbarer erscheinen.