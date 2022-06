H2-Update-KW22: Nel RWE Plug Power SFC Energy Bloom Energy ITM thyssenKrupp – 500 Mio EUR, 8 GW Projekte und mehr…

Nel Plug Power thyssenKrupp SFC Energy RWE Bloom Energy ITM – Wasserstoffaktien letzte Woche mit einigen kursbewegenden Meldungen – ein 8 GW Projekt kommt in die nächste Phase, Glencore setzt auf green hydrogen, Brennstoffzellenauftrag aus Polen , 500 Mio EUR H2- Investment und und und

Während die Börsen in einer abwartenden Stimmung hin- und herschaukeln, kommen die Wasserstoffwerte kurstechnisch kaum von der Stelle. Vielleicht fehlt die klare Marktrichtung auch für diese „Energiewende“ Aktien mit vielen Visionen, vielen Multimilliarden Initiativen und vielen anstehenden Investitionsentscheidungen – abhängig oft von Fördermittelzusagen.

Unbestreitbar – allein die EU fordert und fördert eine Verzehnfachung der Elektrolyseur Produktions kapzitäten bis 2025 – allein in Europa.

Grüner Wasserstoff braucht Elektrolyseure. Angeblich demnächst Engpassfaktor. Wer sind die Hersteller? U.a. Nel, Plug Power, thyssenKrupp, Siemens Energy, ITM , Bloom Energy, Enapter,… Allein die EU-Kommission will 17,5 GW Produktionskapazität innerhalb der EU durch gezielte Fördermassnahmen aufbauen bis 2025. Ein ambitioniertes Ziel, beschlossen und mit konkreten Vereinbarungen zwischen europäischen „Industrievertretern“ und Binnenmarktkommissar Theirry Breton am 05.05.2022 „unterlegt“. In einer gemeinsamen Erklärung wurden die Eckpunkte fixiert, um in 2030 auf die geplantne 10 Mio Tonnen Wasserstoffproduktion in der EU zu kommen, sei die Produktionskapazität für Eelktrolyseure allein in der EU zu Verzehnfachen:

Der für den Binnenmarkt zuständige Kommissar Thierry Breton erklärte anlässlich der gemeinsamen Erklärung: „Sauberer Wasserstoff ist unerlässlich, um die CO 2 -Emissionen der Industrie zu reduzieren und zu unserer Energieunabhängigkeit von Russland beizutragen. Wir haben keine Zeit zu verlieren, weshalb dieser europäische Elektrolyseur-Gipfel genau zur rechten Zeit stattgefunden hat. Heute stimmte die Industrie einer Verzehnfachung der Produktionskapazitäten für Elektrolyseure in Europa zu. Die Kommission wird diese wichtige Expansion der Industrie unterstützen, damit die Industrie bei den Technologien für saubere Energie der Zukunft eine führende Rolle einnehmen kann.“

Vergleich der Kapazitäten IST/SOLL

„… It is the objective of electrolyser manufacturers in Europe to have in place by 2025 a combined annual electrolyser manufacturing capacity in Europe of 17.5 GW3, and to further increase that capacity by 2030 in line with projected demand for renewable and low–carbon hydrogen.“ (European Electrolyser Summit – Joint Declaration – 05.05.2022 – vollständig HIER)



NEL- IST 550 MW – KONKRET in Standortsuche 500 MW – Mittelfristziel 2025 SOLL 10 GW bis 2025 – Technologie PEM / AEM.

Plug Power- IST 500 MW – KONKRET in Bau 2 GW JV Fortescue, 2023 fertig – Mittelfristziel 2025 SOLL 3 GW plus 2 GW JV Fortescue plus x GW JV SK Group – Technologie PEM

Nucera – IST 1 GW – KONKRET in Planung/Bau ? MW in Saudi Arabien – Mittelfristziel SOLL 5 GW – Technologie AWE (alkalische Wasser Elektrolyse)

Siemens Energy IST ? vielleicht 100 MW, manuelle Produktion – KONKRET im Bau „mehrere GW“ , 2023 fertig – Mittelfristziel SOLL ? GW – Technologie PEM

ITM Power – IST 1 GW- KONKRET in Bau 1,5 GW, Fertigstellung 2023 – Mittelfristziel SOLL 5 GW – Technologie PEM

Bloom Energy – IST 500 MW – KONKRET in Bau 500 MW, Fertigstellung 2022 – Mittelfristziel SOLL 2 GW, zzgl. Expansionspläne Asien, unbeziffert – Technologie SOEX, Hochtemperatur-Elektrolyse

Enapter IST ca. 30 MW KONKRET in Bau 300 MW Mittelfristziel SOLL 1 GW – Technologie Anionaustauschmembran-Technologie, neuer Ansatz

Nel Asa (ISIN: NO001008123) konnte am Donnerstag einen Auftrag aus dem Umfeld des von der Beteiligung Everfuel in Kristiansand initiierten H2-Hubs vermelden. Bereits am 30.04. berichteten wir über „Everfuel Aktie – Nel’s Beteiligung will zweiten Wasserstoffhub nach Frederica in Norwegen auf die Beine stellen.“ Bei diesem Projekt geht es erstmals um einen 20 MW Elektrolyseur und in Phase zwei um einen 40 MW Elektrolyseur – beide Aufträge sind noch nicht vergeben, aber wer Everfuels bevorzugten Lieferanten kennt, der…

Auf jeden Fall wird dieses Joint Venture von Greenstat und Everfuel grünen Wasserstoff an Elkem und das Glencore Nikkelverk liefern …

… mit der Massgabe neben Mobilitätsnutzern die Industrieunternehmen Elkem und Glencore Nikkelverk mit Wasserstoff zu versorgen. Das Projekt steht, aber offensichtlich gefällt Glencore Nikkelverk die geplante Erweiterung seines „grünen Footprints“ mit Nel Technologie so gut, dass man auch für die im Produktionsprozess benötigte Salzsäure zusätzlich zu einem im Werk von Kristiansand bereits eingesetzten Nel Elektrolyseur weitere Elektrolyseurleistung nutzen will: Nel berichtet über eine 3 Mio EUR-Kauforder von Glencore Nikkelverk in Kristiansand über einen AEM-Elektrolyseur zur Herstellung grünen Wasserstoffs zur Herstellung von Salzsäure. Glencore Nikkelverk ist bereits mit der alkalischen Elektrolyseurtechnologie vertraut, da sie derzeit ein ähnliches Elektrolyseursystem am Standort in Kristiansand betreiben – ebenfalls von Nel geliefert. HIER ALLES ÜBER DEN GLENCORE AUFTRAG FÜR NEL – HIER

Nel und das 8 GW Elektrolyseur-Projekt in Chile – mehr als einen Fuss in der Tür! Wood wurde involviert

Ins Auge fiel am Freitag eine Meldung der weltweiten Ingenieur- und Consulting-Firma Wood plc. – seit 2021 Nel Partner. Noch geht es zwar nicht um Konkretes, sondern nur „um Phantasie“ und möglicherweise die Kombination von Kompetenzen, die in einer Zusammenarbeit münden könnten, die zwischen zwei der Akteure bereits besteht. Nach dem Glencore Auftrag diese Woche für Nel Asa (ISIN: NO001008123) geht es aber hier um „Milliarden USD“ potentiellen Auftragsvolumens. Der Reihe nach: Zuerst die Meldung über die Fortschritte eines Wasserstoffprojekts im GW-Bereich. Insgesamt 10 GW Windenergieanlagen, 8 GW Elektrolyseurkapazität, Meerwasserentsalzungsanlagen, Ammoniakproduktionsstätte und Hafenanlagen bilden ein ambitioniertes „Green Energy“-Projekt.

Dabei geht es um ein Projekt, das ein wichtiger Teil von Chiles Ambitionen bildet, zu einem der grössten Wasserstoff/Ammoniak-Exporteure bis 2030 zu werden. Teil der insgesamt 25 GW angestrebten Elektrolyseurkapazität bis 2030 an der Pazifikküste. UndTotal Erens holen für ihr Magellans-Projekt die Kompetenz von Wood an Bord. WIE DIE WEICHEN GESTELLT WERDEN IN NEL’s INTERESSE – Im frühen Stadium werden die Weichen gestellt werden. Auch von Nel’s Partner für Elektrolyseur-Grossprojekte. – HIER.

Shortquote verharrt auf relativ niedrigem Niveau – für Nel niedrigem Niveau wohlgemerkt!

Am 15.10.2021 erreichten die meldepflichtigen Shortpositionen in Nel ihren „höhepunkt“ bei einer Shortquote von 9,94 % und einem Schlusskurs von 13,63 NOK. Aktuell (03.06.2022) liegen die meldepflichtigen Shortpositionen – meldepflichtig ab 0,5% der Aktien einer Gesellschaft – bei 4,83 % und einem Schlusskurs von 14,04 NOK. Das ist für den norwegischen Aktienmarkt die zweithöchste Shortquote aller gehandelten Werte, aber wie gesagt für den Growth-Wert Nel relativ „niedrig“.

Wo stehen die Shorts derzeit?

In einem Überblick der Shortpositionen fällt auf, dass nur zwei Shortseller derzeit „vorne“ liegen sollten, während der Rest mehr oder weniger Verluste – Buchverluste – hat: Arrowstreet (Positionsgrösse: 0,95%) eröffnete bei 14,99 NOK die ersten Positionen und Ennismore Fund Management (Positionsgrösse 0,62 %) bei 16,02 NOK. Und bei den anderen Shortsellern werden die entsprechenden Risikoabteilungen einen geschärften Blick auf die weitere Kursentwicklung Nel’s werfen – und potentiell irgendwann nach firmeninternen Vorgaben – Verlustbegrenzungen einziehen: Helikon Investment (Positionsgrösse: 2,17%) stieg ab 12,43 NOK ein, Odey Asset Management (Positionsgrösse: 0,57%) bei 11,75 NOK und Sandbar Asset Managemnet (Positionsgrösse: 0,52 %) bei 12,43 NOK.

So könnten starke Bewegungen der hochvolatilen Nel – wie die übe rplus 10% am Freitag – durchaus „wenn es wieter hochgehen sollte“ zu Reaktionen bei Shortselelrn führen…

Die Analysten zu Nel Asa – nach den Quartalszahlen – bleiben mit 7 von 21 optimistisch, Rest neutral oder negativ. Barclays Analyst bleibt bei „Overweight“ mit einem Kursziel von 25 NOK. Er betrachtet das erste Quartal als Weckruf die Auswirkungen von Zuliefererpreissteigerungen und Lieferkettenprobleme im Auge zu behalten, sieht aber „die Story“ unverändert positiv. Genauso Goldman Sachs, die nach den Q1-Ergebnissen klar bei ihrem BUY und dem Kursziel von 22 NOK bleiben. Hauptaugenmerk legte man bei den Amerikanern auf das steigende Orderbuch und man sah seine Erwartungen an die Q1-Zahlen, anders als die meissten anderen, als weitgehend erfüllt an. RBC bleibt bei „Outperform“ und einem Kursziel von 24 NOK – Nel bleibe einer der Wasserstofffavoriten der kanadischen Bank – trotz oder wegen der Q1 Ergebnisse.

Nel RWE Plug Power Enapter SFC Energy Bloom Energy ITM thyssenKrupp: Komplettanbieter und dazu hat man ein günstiges Umsatzmultiple im Vergleich zu den Peers.

Für Bloom Energy (ISIN:US0937121079) spreche die strategische Ausrichtung. Denn der Brennstoffzellenhersteller positioniere sich mittlerweile als Komplettanbieter: Von der Wasserstofferzeugung durch Elektrolyseure bis hin zur Verstromung in Brennstoffzellen könne Bloom Energy demnach alles aus einer Hand bieten, hieß es bei Analysten.

Bloom Energy begann bereits 2001 mit der Produktion von Brennstoffzellen in den USA und beschäftigt heute mehr als 1.500 Personen. Die Produktionsstätten von Bloom Energy in Sunnyvale, Kalifornien, und Newark, Delaware, sind aktuell in der Lage, 500 Megawatt Elektrolyseure und in diesem Jahr will man eine Produktionskapazität von einem Gigawatt erreichen. Da der Bloom Electrolyzer dieselbe Festoxidplattform wie das Brennstoffzellen-Kernprodukt des Unternehmens verwendet und viele der gleichen Komponenten verwendet, kann Bloom Energy Synergien in der Lieferkette skalieren und nutzen – anlaog zum Plug Power Ansatz.

Bloom Energy – IST 500 MW – KONKRET in Bau 500 MW, Fertigstellung 2022 – Mittelfristziel SOLL 2 GW – Technologie SOEX, Hochtemperatur-Elektrolyse

Mit einem Jahresumsatz von 972 Mio USD (plus 22% gegenüber Vorjahr), einem Auftragsbestand, der annähernd eine Jahresproduktion ausmacht, 615 Mio USD in der Kriegskasse, um noch anfallende Verluste (2021: Verlust 164 Mio USD !) aufzufangen, sieht man sich gerüstet für 2022. In 2022 sollen erstmals die Hochtemperatur Elektrolyseure kommerziell ausgeliefert udn verkauft werden. Die Prognsoe für 2022 sieht folgnedermassen aus: Umsatzziel zwischen 1,1 und 1,15 Mrd USD, Bruttomarge 24%, „Non GAAP“-operative Marge Minus 1 %, wobei hier keine „Aktienoptionsprogramme berücksichtigt sind.Inclusive Aktienprogrammen bewegte man sich in 2021 bei Minus 10 %.

Bloom Energy Corp.

Nel Everfuel Siemens Energy Plug Power Bloom Energy ITM thyssenKrupp: Weiter als andere und dazu ist Linde starker Aktionär und Partner. Es hilft einen starken Aktionär im Hintergrund zu haben, der gleichzeitig JV-Partner ist. So ist Linde bei ITM Power (ISIN: GB00B0130H42) operativ und als Aktionär (anfänglich gut 20%, mittlerweile wohl um die 17%). Denn ITM hat im November letzten Jahres eine Vereinbarung über den Erwerb eines Standorts für die zweite britische GW- in Tinsley, Sheffield, von der University of Sheffield getroffen. Dazu ist der Standort Teil des University of Sheffield Innovation District und ist etwa 2 Meilen von der bestehenden Gigafactory und dem Technologiezentrum der Gruppe im Bessemer Park entfernt.

Wochenrückblick – Börsen News KW22 – BioNTech. Nel. Rheinmetall. RWE. Mutares. SMA Solar. STS Group. SFC Energy,, … Software AG Aktie BEOBACHTEN – Platow Brief sieht Besserung, aber… Aareal Bank Aktie ohne Übernahmephantasie. Wohin geht der Kurs nach dem 13.06.? Kunden werden „grüner“, Zinsumfeld wirkt positiv,… ITM beabsichtigt auf dem Gelände eine zweite automatisierte Fabrik mit einer Fläche von etwa 260.000 Quadratfuß mit einer Kapazität von 1,5 GW pro Jahr zu errichten, die derzeit voraussichtlich bis Ende 2023 voll betriebsbereit sein wird, um die zu ergänzen bestehende Kapazität von 1 GW pa im Bessemer Park. Die neue Fabrik wird die Vorlage für die erste internationale Anlage der Gruppe liefern, die voraussichtlich eine Kapazität von 2,5 GW pro Jahr haben wird und die Gesamtkapazität der Elektrolyseure der Gruppe bis Ende 2024 auf 5 GW pro Jahr bringen soll. Eines der Hauptmerkmale von Die zweite britische Fabrik soll eine leistungsfähigere Stromversorgung sein, um mehrere Module der nächsten Produktgeneration des Unternehmens gleichzeitig zu testen.

Die Gesamtkosten der neuen Fabrik in Sheffield werden voraussichtlich in der Größenordnung von 50 bis 55 Millionen Pfund liegen. Zusätzlich zu den Landkosten in Höhe von 13,4 Mio GBP.

ITM Power – IST 1 GW- KONKRET in Bau 1,5 GW, Fertigstellung 2023 – Mittelfristziel SOLL 5 GW – Technologie PEM



Chart ITM Poiwer

Nel Everfuel Siemens Energy Plug Power Bloom Energy ITM thyssenKrupp. Als zukünftig grösster Wasserstoffverbraucher Europas setzt man auf nucera und… ThyssenKrupp Aktie, Wasserstoff, Saudi Arabien – das erinnerte vor 12 Wochen nochmals an die Zukunftsmusik im Traditionskonzern. Und letzte Woche– nach den guten Quartalszahlen des Gesamtkonzerns – liess thyssenKrupp ein klares Bekenntnis „raus“. Während die Stahlsparte wohl der grösste Wasserstoffverbraucher Europas werden würde, wenn … ja wenn die Politik mit ihrem Bekenntnis zu einem „industriellen Kern Europas“ stehen sollte. Und so war Lobbyarbeit angesagt, dazu auf höchster Ebene.

Am 13.01.2022 meinte relativ unbescheiden der CEO von thyssenKrupp nucera Denis Krude: „Mit unserem strategischen Fahrplan sind wir auf dem Weg zum Technologieführer auf dem Elektrolysemarkt. Wir sind bereit eine neue Ära zu gestalten.” Und zur Kapazität der Elktrolyseur-Herstellung gab es auch klare Aussagen im Januar: „Wir sind ein weltweiter Marktführer in der Chlor-Alkali-Elektrolyse und überzeugen mit erstklassiger Technologie. Schon heute können wir jährlich Elektrolysezellen mit einer Gesamtleistung von einem Gigawatt liefern. Das ist erst der Anfang. Wir wollen zum Technologieführer für die Herstellung von grünem Wasserstoff im industriellem Maßstab werden”, sagte Denis Krude.

Wochenrückblick – Börsen News KW22 – BioNTech. Nel. Rheinmetall. RWE. Mutares. SMA Solar. STS Group, SFC Energy,, … HanseYachts. DEMIRE. Voltabox. Darunter zweimal Käufersuche, Wachstum, Zinsrisiko und eine „leere Seite“- Nachlese German Spring Conference. KHD Humboldt Aktie bis 2,00 EUR KAUFEN? Warum „Aktien Spezialwerte“ das so sieht, wird fundiert und ausführlich erläutert. Allein… Bis jetzt konnte thyssenkrupp nucera die Ertragskraft „der anderen Geschäftsfelder“ nutzen, um die Verluste und Entwicklungskosten der Elektrolyseur Sparte zu refinanzieren. Jetzt scheint man „eine Schippe drauflegen zu wollen“. Ausgehend von einem verfügbaren „Cash“ zum 30.09.2021 von 187 Mio EUR will man über das anstehende IPO zwischen 500 und 600 Mio EUR im Rahmen einer Kapitalerhöhung für das weitere Wachstum sichern. Derzeit verfügt thyssenkrupp nucera über eine Produktionskapazität von jährlich 1 GW und die soll auf 5 GW ausgebaut werden.

Denn 2,2 GW Aufträge plus starke Pipeline erfordern Kapazitätsausbau und das schnell. Bisher hat man fixe Aufträge über 2,2 GW in den Büchern – rund 900 Mio EUR. Wobei der 2 GW Auftrag in Saudi Arabien mit dem „Aufbau einer lokalen Elektrolyseur-Produktion“ verbunden sei. Dazu ist über die Grösssenordnung dieser Produktion nichts bekannt. Da aber in Neom bereits die Baumassnahmen laufen, sollte auch die lokale Produktion zumindest „in fortgeschrittener Planungsphase“ sein.

Dazu die auf dem Capital Markets Day Anfang Januar kommunizierten „Aufträge “ in der Pipeline. Hier differenziert thyssenkrupp nucera in zwei Kategorien. Einmal Projekte, bei denen „man im Gespräch“ ist, interagiert hat, deren Ausführung aber noch nicht sicher oder verabschiedet ist. Dabei reden wir von insgesamt 90 Projekte mit einer durchschnittlichen Grösse von 100 MW. Und einem potentiellen Gesamtvolumen von 13 Mrd EUR respektive 33 GW. Zum anderen spricht man von „actively pursued projekts“ in einem Gesamtvolumen von 1,6 GW respektive gut 800 Mio EUR. Und die sind aufgeteilt auf insgesamt 16 Projekte mit einer Durchschnittsgrösse von rund 90 MW.

Nucera – IST 1 GW – KONKRET in Planung/Bau ? MW in Saudi Arabien – Mittelfristziel SOLL 5 GW – Technologie AWE (alkalische Wasser Elektrolyse)

Spannend wird letztendlich die Bewertung der 67% thyssenKrupp Beteiligung „thyssenKrupp nucera“. Und hier hört man Zahlen von 3 bis zu 6 Mrd EUR für nucera. Wobei gilt, dass bis zum endgültigen Startschuss für das IPO „nur die thyssenKrupp“ Aktie investierbar ist. „ Bei Uhde Chlorine Engineers (UCE) sieht thyssenkrupp großes Potenzial im Bereich der Wasserelektrolyse und will von der starken Nachfrage nach grünem Wasserstoff profitieren. Das Unternehmen prüft deshalb intensiv, wie das Wasserstoffgeschäft bestmöglich weiterentwickelt werden kann. Aktuell plant thyssenkrupp einen Börsengang als Vorzugslösung. In jedem Falle würde thyssenkrupp eine Mehrheit am Geschäft behalten. „ Somit ist die Richtung klar. Dazu Werthebung der Beteiligung durch Listing und so notwendige Gelder für weitere Expansion bekommen. Um den los-fahrenden Zug nicht zu verpassen, über den Kapitalmarkt agieren. Stimmig. Dabei ist der einzige Schönheitsfehler vielleicht, dass ThyssenKrupp „nur“ 67 % an Uhde Chlorine Engineers hält. Und die Frage ist, ob Ruhr-Konzern bei einer Verschlechterung der Stahlkonjunktur wieder schwach wird. Und dann wieder einmal Zukunft – dann die Elektrolysesparte – verkauft, um neue Löcher in anderen Bereichen zu stopfen.



ThyssenKrupp AG