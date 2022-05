H2-Update-KW22: Nel Plug Power Enapter SFC Energy Bloom Energy Ballard Power thyssenKrupp – mehr als 500 Mrd USD Investitionen in heisser Phase, erst 5% vergeben.

Nel Plug Power thyssenKrupp SFC Energy Enapter Bloom Energy Ballard Power – Wasserstoffaktien letzte Woche im Wechselbad der Börsenstimmungen. EIn Davos war neben den „grossen politischen Themen“ auch Wasserstoff wichtig – vorgestellt auf dem WEF der „Clean Hydrogen Project Accelerator „.

Und dazu einige Aufträge mit „Überraschungseffekt“, einmal wurde ein vorgeblich grosser Player heruasgekegelt, ein anderes mal setzte sich ein Urgestein gegen Konkurrenz durch. Einiges an Bewegung bei Pureplayern. Und „On track“ ist ein noch „manuell fertigender“ Player mit dem Bau seiner Grossserienfertigung für Brennstoffzellen. Dazu einige Anmerkungen zu reinen „Charttechnikern“ und Analystenupdates.

Über 500 Mrd USD Wasserstoffprojekte stehen „in heisser Phase“ – erst 5% davon sind bereits fixiert

Auf dem WEF in Davos thematisiert und diskutiert die Aussgaen auf dem „World Hydrogen Summit“ in Rotterdam von Daryl Wilson, Executive Director des Hydrogen Council: „The pipeline of hydrogen projects globally exceeds 500 projects valued at more than $500bn of investment. In Europe there are 328 projects, yet barely more than 5% have made final investment decision. Crossing the investment decision line requires the confidence that policy will support both demand and supply for the investment horizon of several decades. The public and private sectors need to come together and establish the conditions to take this critical step urgently.“

Wie man sich das ganze in Davos vorstellt: „Action on clean hydrogen is needed to deliver net-zero by 2050. Here’s how“

Beginnend mit einer Prognose, die für alle derzeitig tätigen Wasserstoff-Anbieter von Technologie, Elektrolyseuren, Brennstoffzellen oder auch „H2-Produzenten“ goldene Zeiten verheissen könnte, führt mna die aktuellen „Bullitpoints“ aus Grosse Zahl von staatlichen und supranationalen Initiativen, Mindestziele für Greenhydrogen zur Erreichung der Klimaziele, weltweite Arbeitsteilung bei greenhydrogen Produktion, Investitionsbedarf – HIER DER LINK ZUM WEF-ARTIKEL.

„Der World Energy Transitions Outlook 2021 der International Renewable Energy Agency (IRENA) schätzt, dass Wasserstoff und seine Derivate bis 2050 12 % des Endenergieverbrauchs ausmachen werden, wobei zwei Drittel aus grünem Wasserstoff (hergestellt mit sauberem Strom) und ein Drittel aus blauem Wasserstoff stammen sollen, dabei entstehendes CO2 wird „abgefangen“. “ (World Economic Forum 2022, „Action on clean hydrogen is needed to deliver net-zero by 2050. Here’s how“) – Erläuterung:Blauer Wasserstoff – hergestellt aus fossilen Brennstoffen und unter Verwendung von Kohlenstoffabscheidung. JETZT ZU DEN EINZELNEN UNTERNEHMENSMELDUNGEN:

Nel Plug Power Enapter SFC Energy Bloom Energy Ballard Power thyssenKrupp – keine Meldungen aus Norwegen. Charttechniker sehen über 14,00 NOK



Nel Aktie fehlen nach Meinung vieler Akteure Meldungen über Aufträge. Natürlich am liebsten für „grössere Elektrolyseure“ aus dem Pool der 22 GW potenzieller Aufträge. Und die Norweger versuchen aus „Scheitern“ immer wieder das Beste zu machen. Optimismus angesagt, der Aktienmarkt erwartet das!

Leider gibt es auch diese Woche keine Aufträge bei Nel Asa (ISIN: NO001008123) so der Blick auf Charttechnik – die ein positives Signal zum Wochenausklang generierte – und auf die Analystenmeinungen und Shortselling-Entwicklungen. Positiv gewertet wird der Handlesschluss am Freitag über der ehemaligen Widerstandsmarke von 14,00 NOK, an der sich die Nel Asa aktie mehrmals eine blutige Nase holte. Hier scheint mit einem Schlusskurs in Oslo am Freitag von 14,60 NOK – plus 10,36 % der ehemalige Widerstand zur Unterstützungslinie geworden zu sein. Nachrichtenlos plus 10,36 % deutet auf das grosse Interesse hin, das die Aktie am Markt findet. Keiner will etwa sverpassen und möglicherweise haben Anleger sogar das Überwinden des widerstands als klares Kaufsignal verstanden. Auch wenn die letzte Analystenstimme eher zur Vorsicht gemahnt:

Am 18.05. gab es das letzte Analystenupdate zur Nel Asa Aktie – JP Morgan senkte Kursziel auf 11,10 NOK und blieb bei UNDERWEIGHT

Analyst Patrick Jones von JP morgna nahm die Quartalsergebnisse – für ihn schwach – als Anlass sein Kursziel nochmals zu reduzieren, wenn auch marginal, da er zuvor mit 11,40 NOK nur 0,30 NOK höher lag.Bei den anderen analysten kommt die Nel Aktie definitv wesentlcih besser weg – man sieht da mehr auf „die Zukunft“, wie sie auch in Davos wieder einmal beschworen wurde. Derzeit covern 21 Analysten die Aktie mit einem mittleren Kursziel von 16,67 NOK und einem – durchschnittlich – HALTEN. Die Kursziele bewegen sich zwischen 7,00 NOK und 25,00 NOK – eine breite Range. Und der Swift von Growth zu Value Aktien,d er generell gerade die Märkte prägt, hat bestimmt auch bei Nel seine Spuren hinterlassen – real und bei den Erwartungen.

Shortquote verharrt auf relativ niedrigem Niveau – für Nel niedrigem Niveau wohlgemerkt!

Am 15.10.2021 erreichten die meldepflichtigen Shortpositionen in Nel ihren „höhepunkt“ bei einer Shortquote von 9,94 % und einem Schlusskurs von 13,63 NOK. Aktuell liegen die meldepflichtigen Shortpositionen – meldepflichtig ab 0,5% der Aktien einer Gesellschaft – bei 4,83 % und einem Schlusskurs von 14,60 NOK. Das ist für den norwegischen Aktienmarkt die zweithöchste Shortquote aller gehandelten Werte, aber wie gesagt für den Growth-Wert Nel relativ „niedrig“.

Wo stehen die Shorts derzeit?

In einem Überblick der Shortpositionen fällt auf, dass nur zwei Shortselelr derzeit „vorne“ liegen sollten, während der Rest mehr oder weniger Verluste – Buchverluste – hat: Arrowstreet (Positionsgrösse: 0,95%) eröffnete bei 14,99 NOK die ersten Positionen und Ennismore Fund Management (Positionsgrösse 0,62 %) bei 16,02 NOK. Und bei den anderen Shortsellern werden die entsprechenden Risikoabteilungen einen geschärften Blick auf die weitere Kursentwicklung Nel’s werfen – und potentiell irgendwann nach firmeninternen Vorgaben – Verlustbegrenzungen einziehen: Helikon Investment (Positionsgrösse: 2,17%) stieg ab 12,43 NOK ein, Odey Asset Management (Positionsgrösse: 0,57%) bei 11,75 NOK und Sandbar Asset Managemnet (Positionsgrösse: 0,52 %) bei 12,43 NOK.

So könnten starke Bewegungen der hochvolatilen Nel – wie die übe rplus 10% am Freitag – durchaus „wenn es wieter hochgehen sollte“ zu Reaktionen bei Shortselelrn führen…

Die Analysten zu Nel Asa – nach den Quartalszahlen – bleiben mit 7 von 21 optimistisch, Rest neutral oder negativ. Barclays Analyst bleibt bei „Overweight“ mit einem Kursziel von 25 NOK. Er betrachtet das erste Quartal als Weckruf die Auswirkungen von Zuliefererpreissteigerungen und Lieferkettenprobleme im Auge zu behalten, sieht aber „die Story“ unverändert positiv. Genauso Goldman Sachs, die nach den Q1-Ergebnissen klar bei ihrem BUY und dem Kursziel von 22 NOK bleiben. Hauptaugenmerk legte man bei den Amerikanern auf das steigende Orderbuch und man sah seine Erwartungen an die Q1-Zahlen, anders als die meissten anderen, als weitgehend erfüllt an. RBC bleibt bei „Outperform“ und einem Kursziel von 24 NOK – Nel bleibe einer der Wasserstofffavoriten der kanadischen Bank – trotz oder wegen der Q1 Ergebnisse.