H2-Update-KW20: Nel Plug Power Everfuel SFC Energy Bloom Energy Ballard Power 2G Energy – Rekorde, REPowerEU konkreter, Visionen… …

Nel Plug Power Daimler Truck SFC Energy Everfuel Bloom Energy Ballard Power – Wasserstoffaktien letzte Woche beflügelt. Einer „von ihnen“ landete endlich mal einen jener Megadeals, von denen noch einige kommen sollen. Dazu konkretisierte die EU-Kommission ihr REPowerEU-Programm mit H2-Fokus.

Und dazu kamen Inbetriebnahme der – derzeit grössten – Elektrolyseuranlage in Spanien mit Perpsektiven. Folgeaufträge für Brennstoffzellen gingen nach Deutschland, einige vielversprechende „Testprojekte“ mit Perpsektive auf „was ganz Grosses“ wurden gestartet. Weltweit kommt einges in bewegung für den Wasserstoffsektor. Befeuert durch Programme wie das REPowerEU-Programm, dass nun von 300 Mrd EUR Investitionsvolumen bis 2030 „für die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern“ – vornehmlich aus Russland. Von dieser Summe fleisst einiges in Wasserstoffprojekte und konkret soll der Ausbau der Elektrolyseurproduktionskapazitäten in Europa gefördert werden, Grund für Nel seine 10 GW Pläne zu betonen und über einige Enttäuschungen in dieser Woche hinwegzukommen. Und mit den Norwegern beginnen wir unser Update zu den Wasserstoffwerten:

Seit dem letzten Update in der KW19, mit dem Schwerpunkt auf die Quartalsberichterstattungen, hat sich wieder einiges an neuen Chancen und Möglichkeiten eröffnet. Wobei einge schneller als andere „vorrücken“:

Nel Plug Power Everfuel SFC Energy Bloom Energy Ballard Power 2G Energy – Inbetriebnahme 20 MW Elektrolyseur in Spanien, verpasste Chance in Dänemark und Optimismus wegen REPowerEU-Konkretisierung

Nel Aktie fehlen nach Meinung vieler Akteure Meldungen über Aufträge. Natürlich am liebsten für „grössere Elektrolyseure“ aus dem Pool der 22 GW potenzieller Aufträge. Und die Norweger versuchen aus „Scheitern“ immer wieder das Beste zu machen. Optimismus angesagt, der Aktienmarkt erwartet das!

Aber die Pressemeldung am Donnerstag von Nel Asa (ISIN: NO001008123) über die durch das am Mittwoch veröffentlichte, präzisierte REPowerEU -Programm eröffneten Möglichkeiten „für die Branche“, betont schon fast Mantra-haft die Absicht eine jährliche Produktionskapazität von 10 GW Elektrolyseuren weltweit aufzubauen, dass da „doch irgendetwas hinterstecken muss„. Zumindest mehr als nur vage „Hoffnungen“ auf Aufträge aus der 22 GW Pipeline potenzieller Aufträge. Da sollte doch etwas Konkreteres im Raum stehen. Und würde zu der Ankündigung, anstelle für den Heroya-Ausbau „vorgesehene Anlagen“ an einem zweiten europäischen Standort zu installieren – und zwar nach „Sichtung der Vorteile“, was Aufträge gebunden an lokale Produktion oder andere „Anreize“ am jeweiligen Produktionsstandort bedeuten sollte. Damit so etwas wie mit Iberdrola und der lokalen Produktion von Cummins nicht nochmal passiert. Und HIER DIE EINZELHEITEN ZUM REPowerEU-Programm, konkrete Punkte und Pläne für Wasserstoff und was sich Nel davon verspricht.

Aber vor dieser Optimismusoffensive konnte Nel am Montag sich feiern lassen – König der Elektrolyseure eingeweiht vom spanischen König!

Und die Norweger versuchen aus „Scheitern“ immer wieder das Beste zu machen. Optimismus angesagt, der Aktienmarkt erwartet das! So verwundert es wenig, dass Nel Asa (ISIN: NO001008123)’s CEO Jon André Løkke zum Betriebsbeginn – des nach der Unternehmens-Meldung Iberdrola’s – grössten industriellen Elektrolyseurs Europas in Gegenwart des spanischen Königs sich zufrieden äussert: „This really is the ‚king of electrolysers‘ and shows what we can achieve in green-hydrogen production for European industry,“ Logisch für den Norweger, denn die modulartig aufgebaute Anlage wurde in Nel’s Elektrolyseur-Produktionsstätte Wallingford (USA) hergestellt. Trotzdem müssen die Worte schwergefallen sein: HIER DIE EINZELHEITEN ZUM IBERDROLA-ELEKTROLYSEUR – Daraus sollten mal 200 MW Aufträge werden, aber dann kam Cummins mit lokaler Produktion… Pech für Nel, Pech für die Nel Aktie…

Die Analysten zu Nel Asa – nach den Quartalszahlen – bleiben optimistisch, Durch die Bank!

Barclays Analyst bleibt bei „Overweight“ mit einem Kursziel von 25 NOK. Er betrachtet das erste Quartal als Weckruf die Auswirkungen von Zuliefererpreissteigerungen und Lieferkettenprobleme im Auge zu behalten, sieht aber „die Story“ unverändert positiv. Genauso Goldman Sachs, die nach den Q1-Ergbenissen klar bei ihrem BUY und dem Kursziel von 22 NOK bleiben. Hauptaugenmerk legtemna bei dne Amerikanern auf das steigende Orderbuch und man sah seine Erwartungen an die Q1-Zahlen, anders als die meissten anderen, als weitgehend erfüllt an. RBC bleibt bei „Outperform“ und einem Kursziel von 24 NOK – Nel bleibe einer der Wasserstofffavoriten der kanadischen Bank – trotz oder wegen der Q1 Ergebnisse. Und jetzt dazu, warum Nel letzte Woche Grund hatte enttäuscht zu sein – Plug Power took it all!

Nel 2G Energy Everfuel Plug Power Bloom Energy Ballard Power 2G Energy – Im Dunstkreis der dringend erforderlichen Kapazitätsausweitungen präsentiert man sich am 25.04.2022 den Anlegern. Wer Zeit hat – reinschauen!

Wer sich für die Perpsektiven der Bloom Energy interessiert sollte sich den 25.05.2022 im Kalender vormerken: Blomm Energy wird eine – online – Investor Konferenz abhalten, live aus der neuen Brennstoffzellen-Stacks (kleinste Elemente eienr Brennstoffzelle) Produktionsanlage in Fremont, Klaifornien.

Beginn 18:00 Uhr deutscher Zeit; 9:00 a.m. Pacific Time (PT) / 12:00 p.m. Eastern Time (ET). Den Anfang macht man mit einer Technikdemonstration der Elektrolyseure, Energieproduktion und maritimer Decarbonisierungslösungen. UND ab 18:30 Uhr geht es um wirtschaftliche Fakten, die mittelfristigen Wachstumsaussichten und -strategien – „plans to execute on an aggressive multiyear growth strategy“.

Hier der Link für die Teilnahme: https://bloomenergyinvestorconference.com

Zur Einstimmung nochmals der Überblick zu den Quartalszahlen von letzter Woche in Kurzform Erhöhung der Kapazität dringend notwendig – ausverkauft! CEO und Gründer von Bloom Energy K.R. Sridhar schätzte, dass in diesem Jahr Investitionen in Höhe von 150 Mio USD für die Ausweitung der Produktion notwendig seien, und es werde erwartet, dass die Brennstoffzellenkapazität bis Ende dieses Jahres von 280 MW auf 580 MW gesteigert werden könne und bis Ende 2023 1 GW überschreite. Da das Unternehmen seine Auslieferungen von Quartal zu Quartal steigere, geht man davon aus, dass die Produktionskapazität in der zweiten Jahreshälfte mit der Nachfrage in den USA und auf den internationalen Märkten Schritt halten könne, was natürlich zu steigenden Umsätzen führen werde.

EXCLUSIVINTERVIEW: Eyemaxx. Adler Group. Ekosem. Wirecard. Green City .Lichtmiete. SdK Vorstand Daniel Bauer gibt einen „Status Quo“ EXCLUSIVINTERVIEW: Energiekontor Aktie: CEO erläutert in der heutigen HV aufgekommene Fragen. Zum Eigenbestand, den Hauptaktionären, dem Format „virtuelle HV“ Platow Brief: 2G Energy Aktie BEOBACHTEN. Im Q2 erwartet der Platow Brief eine Bestätigung der Q1 Entwicklungen, insbesondere beim... Und „Aktien Spezialwerte“ legt den Fokus auf: 3U Holding Aktie kaufen! Klare Meinung von Aktien Spezialwerte im heutigen Gastbeitrag. Spannende Gründe… Aber ansonsten führten die Quartalsergebnisse zu einer wahren Kurs-Tristesse! Hier nun Analystenerwartungen und IST für die Bloom Energy Durchschnittlich wurde ein Verlust im Q1 von -0,10 USD je Aktie erwartet – laut Analysten-Schätzung. Erwartete Verbesserung zum Q1/2021 als man einen Verlust von – 0,15 USD je Aktie berichtete(absolut – 25 Mio USD). Weiterhin wurde – durchschnittlich – ein Umsatzplus auf 215 Mio USD gegenüber den 194 Mio USD im Q1/21 erwartet.

GELIEFERT: Umsatz unter den Erwartungen mit 201 Mio USD (was immer noch einen Firmenrekord darstellt). Je Aktie wurde ein Verlust – korrigiert um einmalige Ereignisse (sonst 0,44 USD/Aktie Verlust) – von -0,32 USD erzielt. Extrem oberhalb der Erwartungen. Letzlich am Tag der Veröffentlichung (05.05.2022) gings direkt „zum Start“ erstmal 8 % mit der Aktie Richtung Süden. „In many ways, Bloom Energy’s long-term view of the macro factors that would drive growth for our business are becoming reality,“ sagte am 05.05. CEO und Unternehmens-Gründer KR Sridhar. Bloom könnte „a meaningful contributor to the energy sector’s efforts to support decarbonization,“ an dem sich ein „significant demand“ für Bloom’s Produkte entwickle. Anschliessend bestätigte er nochmals ausdrücklich die Jahresziele/Prognose. Noch optimistischer Greg Cameron, Executive Vice President und CFO von Bloom Energy: “We’re off to a great start to the year – we delivered record Q1 revenue and our commercial pipeline is strong, in line with our expectations. We remain confident in our business and are reaffirming our 2022 financial guidance. We look forward to hosting our Investor Conference on May 25th in Fremont, CA.”



Milliardenumsatz in 2022 – noch mit sinkenden Verlusten, aber vollen Kassen. Ab 2023… Mit einem Jahresumsatz von 972 Mio USD (plus 22% gegenüber Vorjahr), einem Auftragsbestand, der annähernd eine Jahresproduktion ausmacht, 615 Mio USD in der Kriegskasse, um noch anfallende Verluste (2021: Verlust 164 Mio USD !) aufzufangen, sieht man sich gerüstet für 2022. In 2022 sollen erstmals die Hochtemperatur Elektrolyseure kommerziell ausgeliefert udn verkauft werden. Die Prognsoe für 2022 sieht folgnedermassen aus: Umsatzziel zwischen 1,1 und 1,15 Mrd USD, Bruttomarge 24%, „Non GAAP“-operative Marge Minus 1 %, wobei hier keine „Aktienoptionsprogramme berücksichtigt sind.Inclusive Aktienprogrammen bewegte man sich in 2021 bei Minus 10 %.



Bloom Energy Corp. | Powered by GOYAX.de



Nel Everfuel Siemens Energy Plug Power Bloom Energy Ballard Power 2G Energy – Linamar Kooperation zeigt erste Ergebnisse…

Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085) und Linamar Corporation stellten letzte Woche auf der ACT Expo (https://www.actexpo.com/) in einem „RAM 2500-Truck-Chassis“ ihr Konzept-Klasse-2-Lkw-Chassis mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb vor.. Die Tests auf der neuen Plattform seien im Gange und werden in den Jahren 2022 und 2023 fortgesetzt. Linamar und Ballard gaben im Mai 2021 eine strategische Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung von Brennstoffzellen-Antriebssträngen für Fahrzeuge der Klassen 1 und 2 bekannt. Diese Demonstrationsplattform ist ein Ergebnis dieser Partnerschaft.

Und Randy MacEwen, CEO, Ballard Power Systems erläutert, “We are encouraged by this demonstration milestone with Linamar to create leading zero emission vehicles for class 1 and 2 trucks. The quick refueling times, long range capabilities and payloads comparable to diesel vehicles make our hydrogen fuel cell powered vehicles a competitive zero emission solution. We believe the evolution of our technology and strategic partnership with Linamar continues to position us at the forefront in this growing market.”

“The work our teams have accomplished through this partnership to commercialize fuel cell solutions for light duty vehicles is truely transformative. The demonstration chassis and its systems really showcase the plug-and-play nature of our technologies,” ergänzt Linamar CEO Linda Hasenfratz, “This demonstration concept will make the evolution from Battery Electric Vehicles to Fuel Cell Electric Vehicles seamless and drive real change in terms of environmental sustainability.”

Einzelheiten zur Linamar-Kooperation

Das LKW-Chassis der Klasse 2 integriert das Hochleistungs-Brennstoffzellenmodul der 8. Generation von Ballard, das FCmove-HD+, das Ende letzten Jahres auf den Markt kam. Das FCmove-HD+ soll ompakter, leichter und aus weniger Komponenten bestehen als das vorherige 100-kW-Modul von Ballard. Diese Verbesserungen führten zu niedrigeren Gesamtlebenszykluskosten bei gleichzeitiger Beibehaltung der führenden Betriebsleistung, des hohen Wirkungsgrads und der großen Betriebsbereiche für den Antriebsstrang von Linamar-Ballard.

Die Demonstrationsplattform umfasst das Rolling Chassis-Konzept von Linamar, das seine Elektrifizierungs- und Brennstoffzellentechnologie unter seiner neuen Untermarke eLIN hervorhebt. eLIN präsentiere sein anpassungsfähiges Wasserstoffspeichersystem FlexForm, das fortschrittliche Fertigungsmaterialien und -techniken nutzt, um Kunden eine effiziente Wasserstoffspeicherung mit bis zu 25 % mehr Speicherkapazität als herkömmliche Tanks zu bieten. eLIN integriert auch eine breite Palette von Produkten für elektrische Antriebsachsen und hauseigene Batterietechnologie in die Demonstrationsplattform, die derzeit Kunden weltweit zur Verfügung stehen.

Analysten erwarten derzeit für 2022 eine Verlust je Aktie von -0,598 CAD (Vorjahr -0,498 CAD). Beim Umsatz erwartet durchschnittlich 150,9 Millionen CAD (Vorjahr: 133,5 Millionen CAD ). Eine Investmentstory, die jetzt bald einen „proof of concept“ liefern muss, wobei zumindest vom Auftreten/der Transparenz und von der Konkretisierung der Erwartungen Nel SFC Energy Plug Power Everfuel oder Bloom Energy berechenbarer erscheinen.