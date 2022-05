H2-Update-KW19: Nel Plug Power Daimler Truck Everfuel SFC Energy Bloom Energy Ballard Power – Quartalsergebnisse trist, Zukunft …

Nel Plug Power Daimler Truck SFC Energy Everfuel Bloom Energy Ballard Power – Wasserstoffaktien letzte Woche unter Druck. Neben der allgemeinen Marktstimmung, die für Growth-Werte sowieso eigentlich durch die Bank nach „Verkaufen“ aussah, kamen einige HJ2-Schwergewichte mit Ihren Quartalszahlen

freundlich gesagt „nicht an“. Verfehlte Erwartungen sind Gift, wenn sie auf eine sowieso schon verunsicherte Anlegerschaft treffen. Dabei sind die – wohl mittlerweile unstrittgen – Perspektiven und Chancen für den Wasserstoffsektor weiterhin gegeben: EU-Kommission will Elektrolyseur-Produktionsstätten fördern, was Nel bereits veranlasste konkret diese Woche mitzuteilen, dass man vor einem weiteren Ausbau von Heroya (von 500 MW auf geplante 2 GW) bestellte „Anlagen“ erstmal in einem zweiten europäischen Standort aufstellen will. Subventionswettlauf eröffnet.

Diese Woche ging es klar um das JETZT. Um die Quartalsergebnisse der wichtigen Wasserstoff-Pureplayer. Und da gab es lange Gesichter. Nicht dass Verluste überraschten, aber fast alle fuhren mehr Verluste ein, als erwartet. Und auch bei den – eigentlich beeindruckenden – Umsatzsteigerungen wurden generell die Analystenschätzungen verfehlt. Mal deutlich, mal eigentlich nur marginal. Dazu Perspektiven – die „Fortsetzungen“ bei diversen Wasserstoffgrossprojekten nicht nur in Europa, sondern welteit. Lokke’s Wort vom Ketchupp-Flaschen-Prinzip kommt einem dabei immer wieder in den Sinn, wenn man sich die Meldungen des Sektors aus der letzten Woche ansieht:

Seit dem letzten Update in der KW18, mit dem übergeordneten Thema REPowerEU und Kommissionssitzung mit H2-Lobbyisten , hat sich wieder einiges an neuen Chancen und Möglichkeiten eröffnet. Wobei einge schneller als andere „vorrücken“:

Nel Plug Power Daimler Truck Everfuel SFC Energy Bloom Energy Ballard Power – Überraschender Gewinn tröstete etwas über verfehlte Umsatzerwartung hinweg.

Der Nel Aktie fehlen nach Meinung vieler Akteure Meldungen über Aufträge. Natürlich am liebsten für „grössere Elektrolyseure“ aus dem Pool der 22 GW potentieller Aufträge. Und am Mittwoch gab es die Quartalszahlen – nachdem am Montag bereits Plug Power und Ballard Power enttäuscht hatten – ein „kursgefährliches“ Unterfangen in hoch-nervösen Börsenzeiten, in denen die Aktie der Norweger sowieso unter Druck stand und steht. Und es sah zuerst ziemlich übel aus: Vor Börseneröffnung am Mittwoch wurden die durchwachsenen Quartalsergebnisse veröffentlicht und der Markt schien im freien Fall – um 09:30 handelte Nel schon bei 1,12 EUR – und das Jahrestief bei 1,05 EUR schien nur eine Frage von Stunden. Aber dann startete die Gegenbewegung, die aktuell bei 1,20 EUR (10:34 Uhr) zumindest einen Kurseinbruch vermied. Jetzt heisst für engagierte Investoren – Warten auf die Aufträge. Und hier die passenden Quartalszahlen für ein Unternehmen „vor dem Sprung“. Wenn man dem Management glauben will:

Analystenerwartungen und IST für die Nel Aktie

Durchschnittlich wurde ein Verlust im Q1 von -0,048 NOK je Aktie erwartet – laut Analysten-Schätzung. Erwartete Verbesserung zum Q1/2021 als man einen Verlust von -0,48 NOK je Aktie berichtete. Weiterhin wurde – durchschnittlich – ein kräftiges Umsatzplus auf 257,4 Mio NOK gegenüber den 157 Mio NOK im Q1/21 erwartet.

GELIEFERT: Umsatz klar unter den Erwartungen mit 213 Mio NOK – ABER ÜBERRASCHEND erreichte man je Aktie – kräftig über Erwartungen – einen GEWINN von 0,06 NOK. Letzlich ein überaus positves Signal und „proof of concept“, dass man in Richtung Break-Even geht. Abe rwie gesagt: Es fehlen die grossen Aufträge. Immer noch.

Bemerkenswertes im Quartalsbericht der Nel Aktie

Nel erreicht einen Rekordauftragsbestand von insgesamt 1,289 Mrd NOK – mit Auftragseingang im Q1 von 283 Mio NOK (Vorjahr: 263 Mio EUR). Wobei das EBITDA im Minus bei Minus 152 Mio NOK sich nahezu verdoppelt hat gegenüber dem Vorjahr mit Minus 74 Mio NOK.

Spannender: Nel hat sich entschieden eine zweite Produktionsanlage in Europa – Ort wird noch bekannt gegeben – mit einer Startkapazität von 500 MW zu errichten. Und das Geld dafür ist da: Aktuell zum 31.03.2022 hat Nel 3, 94 Mio NOK „Cash“ (Vorjahr: 3 248) – gestärkt durch ein Placement von 1,5 Mrd NOK im letzten Quartal, der höchsten Einzelkapitalerhöhung „ever“. Dazu klar Worte vom scheidenden CEO:

“We remain committed to our growth strategy and are confident in the long–term potential for the industry. Both backlog and pipeline are growing, and we continue to see a strong outlook for green hydrogen”, sagte CEO Jon André Løkke. “By industrializing our technology platforms, designing large–scale hydrogen plants, and further develop our technology, we will continue to reduce cost and take large steps towards our goal of reaching fossil parity by 2025”.

Fördertöpfe führen zur Entscheidung einen zweiten Produktionsstandort innerhalb Europas zu starten bevor Heroya seine Endausbaustufe erreicht hat

Eleganter formuliert hört es sich so an: “We have enough space to expand our production capacity at Herøya, but are also considering other locations in Europe outside of Norway, where the authorities can offer favorable frame–work conditions,” äussert sich Løkke – bestärkt durch sein Treffen mit der EU-Kommission am Donnerstag letzter Woche: Wasserstoff, grünerWasserstoff exakt, muss gefördert und ausgebaut werden, da waren sich am Donnerstag die EU-Kommission und Industrievertreter einig – klares EU-Bekenntnis zum Ausbau der Hydrolyseur-Produktion in Europa.

Die Analysten zu Nel Asa – nach den Quartalszahlen – bleiben optimistisch, Durch die Bank!

Barclays Analyst bleibt bei „Overweight“ mit einem Kursziel von 25 NOK. Er betrachtet das erste Quartal als Weckruf die Auswirkungen von Zuliefererpreissteigerungen und Lieferkettenprobleme im Auge zu behalten, sieht aber „die Story“ unverändert positiv. Genauso Goldman Sachs, die nach den Q1-Ergbenissen klar bei ihrem BUY und dem Kursziel von 22 NOK bleiben. Hauptaugenmerk legtemna bei dne Amerikanern auf das steigende Orderbuch und man sah seine Erwartungen an die Q1-Zahlen, anders als die meissten anderen, als weitgehend erfüllt an. RBC bleibt bei „Outperform“ und einem Kursziel von 24 NOK – Nel bleibe einer der Wasserstofffavoriten der kanadischen Bank – trotz oder wegen der Q1 Ergebnisse.

Nel 2G Energy Everfuel Plug Power Bloom Energy Ballard Power – Bloom verfehlte Erwartungen klar und die geplante – wegen Lieferengpässen – dringend notwendige Kapazitätsausweitung bei der Brennstoffzellenproduktion hörte niemand, zumindest beachtete sie niemand.

Erinnern Sie sich noch an Bloom Energy (ISIN:US0937121079) ’s Rekordauftrag von SK Group Tochter über 500 MW Elektrolyseur-Volumen zwischen 2022 und 2025? Dieser 4,5 Mrd USD-Auftrag aus letztem Oktober überraschte seinerzeit, da eigentlich Plug Power bei seinem Aktionär SK Group „gesetzt“ schien. Und der Auftrag hat nun Folgen, wie Gründer und CEO KR Sridhar bei Bekanntgabe der Quartalsergebnisse mitteilte. Denn , dass das Unternehmen im vergangenen Jahr einen großen Auftrag von „südkoreanischen Kunden“ für eine große Lieferung von Brennstoffzellen erhalten habe, wodurch der Lagerbestand des Unternehmens niedrig gewesen sei. In der ersten Jahreshälfte sei das Liefervolumen ebenfalls begrenzt gewesen. Im ersten Quartal konnten zunächst nur SK EcoPlant-Bestellungen ausgeliefert werden. Derzeit würden die Lagerbestände aktiv aufgefüllt.

Erhöhung der Kapazität dringend notwendig – ausverkauft! Sridhar schätzte, dass in diesem Jahr Investitionen in Höhe von 150 Mio USD für die Ausweitung der Produktion notwendig seien, und es werde erwartet, dass die Brennstoffzellenkapazität bis Ende dieses Jahres von 280 MW auf 580 MW gesteigert werden könne und bis Ende 2023 1 GW überschreite. Da das Unternehmen seine Auslieferungen von Quartal zu Quartal steigere, geht man davon aus, dass die Produktionskapazität in der zweiten Jahreshälfte mit der Nachfrage in den USA und auf den internationalen Märkten Schritt halten könne, was natürlich zu steigenden Umsätzen führen werde.

Aber ansonsten führten die Quartalsergebnisse zu einer wahren Kurs-Tristesse! Hier nun Analystenerwartungen und IST für die Bloom Energy Durchschnittlich wurde ein Verlust im Q1 von -0,10 USD je Aktie erwartet – laut Analysten-Schätzung. Erwartete Verbesserung zum Q1/2021 als man einen Verlust von – 0,15 USD je Aktie berichtete(absolut – 25 Mio USD). Weiterhin wurde – durchschnittlich – ein Umsatzplus auf 215 Mio USD gegenüber den 194 Mio USD im Q1/21 erwartet.

GELIEFERT: Umsatz unter den Erwartungen mit 201 Mio USD (was immer noch einen Firmenrekord darstellt). Je Aktie wurde ein Verlust – korrigiert um einmalige Ereignisse (sonst 0,44 USD/Aktie Verlust) – von -0,32 USD erzielt. Extrem oberhalb der Erwartungen. Letzlich am Tag der Veröffentlcihung (05.05.2022) gings direkt „zum Start“ erstmal 8 % mit der Aktie Richtung Süden. „In many ways, Bloom Energy’s long-term view of the macro factors that would drive growth for our business are becoming reality,“ sagte am 05.05. CEO und Unternehmens-Gründer KR Sridhar. Bloom könnte „a meaningful contributor to the energy sector’s efforts to support decarbonization,“ an dem sich ein „significant demand“ für Bloom’s Produkte entwickle. Anschliessend bestätigte er nochmals ausdrücklich die Jahresziele/Prognose. Noch optimistischer Greg Cameron, Executive Vice President und CFO von Bloom Energy: “We’re off to a great start to the year – we delivered record Q1 revenue and our commercial pipeline is strong, in line with our expectations. We remain confident in our business and are reaffirming our 2022 financial guidance. We look forward to hosting our Investor Conference on May 25th in Fremont, CA.”



Milliardenumsatz in 2022 – noch mit sinkenden Verlusten, aber vollen Kassen. Ab 2023… Mit einem Jahresumsatz von 972 Mio USD (plus 22% gegenüber Vorjahr), einem Auftragsbestand, der annähernd eine Jahresproduktion ausmacht, 615 Mio USD in der Kriegskasse, um noch anfallende Verluste (2021: Verlust 164 Mio USD !) aufzufangen, sieht man sich gerüstet für 2022. In 2022 sollen erstmals die Hochtemperatur Elektrolyseure kommerziell ausgeliefert udn verkauft werden. Die Prognsoe für 2022 sieht folgnedermassen aus: Umsatzziel zwischen 1,1 und 1,15 Mrd USD, Bruttomarge 24%, „Non GAAP“-operative Marge Minus 1 %, wobei hier keine „Aktienoptionsprogramme berücksichtigt sind.Inclusive Aktienprogrammen bewegte man sich in 2021 bei Minus 10 %.



Nel 2G Energy Everfuel Siemens Energy Plug Power Bloom Energy Ballard Power – Zahlen kamen nicht gut an – standardmässig dazu zwei „Perspektivnews“

Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085) steht nach eigenem Bekunden vor dem Durchbruch. In vielen Pilotprojekten, Leuchtturmprojekten oder Praxistests sind Brennstoffzellen der Kanadier im Einsatz, liefern offensichtlich zufriedenstellende Ergebnisse und so sollte nach den Testbetrieben der grossindustrielle Einsatz möglich werden. Aber diese Worte kennt man seit langer Zeit von den Kanadiern. Und jetzt die Quartalsergebnisse und dem Ausblick auf zukünftige Zielvorgaben und Ziele. Unterlegt mit zwei weiteren Corporate News am Tag der Quartalszahlen. Leider waren die Meldungen „zum Operativen“ wieder einmal sehr perspektivisch, aber nicht kurzfristig bilanzwirksam.

Analystenschätzungen und IST

Durchschnittlich erwartete man einen Verlust im Q1 von -0,133 CAD je Aktie – 14 Analysten gaben dazu eine Schätzung ab. Wäre annähernd eine Verdopplung zum Q1/2021 als man einen Verlust von -0,074 CAD je Aktie berichtete. Weiterhin wird durchschnittlich – ein Umsatzplus von 45,34 % auf 31,5 Mio CAD gegenüber den 21,7 Mio CAD im Q1/21 erwartet – hierzu äusserten sich 18 Analysten.

GELIEFERT: Umsatz unter den Erwartungen von 21 Mio USD / 27,3 Mio CAD – Verlust je Aktie von -0,14 USD / -0,18 CAD

Und ein Satz im aktuellen Quartalsbericht drückt eigentlich das ganze Dilemma aus: „Our Order Backlog and our 12-month Order Book are currently comprised of a relatively limited number of contracts and a relatively limited number of customers.“ – bedenklich die unveränderte Anzahl der Kunden, die für keine Dynamik sprechen, die eigentlich langsam entstehen sollte.

Wahrscheinlich haben selbst die Leute um CEO Randy MacEwen keine festen zeitlichen Vorstellungen von dem Zeitpunkt „wann der Knoten platzen soll“. Noch glauben viele Anleger an die Visionen Ballard Powers. Aber irgendwann muss zumindest der Weg klar werden. Muss zumindest ein „Datum“ im Raum stehen, ab dem grössere Aufträge die Orderbücher füllen könnten. Hin zur Grossserienfertigung, die die Kanadier selber – nach eigener Aussage – noch nicht können.

Prognose 2022, am 09.05.2022 aktualisiert… Ballard geht weiterhin – Stand 09.05.2022 – von operativen Aufwendungen von 140 bis 160 Mio USD, hiervon bereits 30,3 Mio USD im Q1 aufgewendet – in 2021 lag man noch bei 102.1 Mio USD. Investitionen sollen in einer Range von 40 bis 60 Mio USD erfolgen. Basis der Schätzungen ist das Orderbuch in Höhe von aktuell 65,8 Mio USD – zum 31.12.2021 lag man noch bei 67.3 Mio USD für die nächsten 12 Monate. FEHLEND IST EIN ANSTIEG IM ORDERBUCH – FEHLEND DIE GROSSAUFTRÄGE DIE AUCH DIE PRODUKTIONSKOSTEN SENKEN WÜRDEN.

Zwei News lieferte Ballard aus dem Themenbereich Zukunft am selben Tag Einmal konnte ein schöner Fortschritt erzielt werden, der aber nur einen Zwischenschritt auf einem noch weiten Weg darstellt: „Ballard Power Systems (NASDAQ: BLDP; TSX: BLDP) and Linamar Corporation (TSX: LNR) today announce the unveiling of its concept hydrogen fuel cell powered class 2 truck chassis. The technology demonstration platform is showcased (…) „

Und nochmal Zukunft: „Ballard Power Systems (NASDAQ: BLDP; TSX: BLDP) today announced it entered a strategic collaboration with Wisdom (Fujian) Motor Company Limited (“Wisdom”), Templewater Group (“Templewater”), and Bravo Transport Services Limited (“Bravo”) to accelerate the adoption of commercial fuel cell electric vehicles (FCEV) in Hong Kong.(…)“

NanoRepro: Aktie wurde als one-hit-wonder abgestraft und handelt weit abgeschlagen von den Hochs. Jetzt hat man auf einmal eine zweite Alternative. PNE Aktie mit Topperformance. Liegt wohl an vielen Faktoren, neben dem fortschreitenden Bestandsaufbau bestimmt auch die Q1-Ergebnisse. Aktueller Platow Brief: Encavis Aktie WARTEN. Starkes Quartalsergebnis steht einer hohen Bewertung gegenüber. Erstmal beobachten. Analysten erwarten derzeit für 2022 eine Verlust je Aktie von -0,598 CAD (Vorjahr -0,498 CAD). Beim Umsatz erwartet durchschnittlich 150,9 Millionen CAD (Vorjahr: 133,5 Millionen CAD ). Eine Investmentstory, die jetzt bald einen „proof of concept“ liefern muss, wobei zumindest vom Auftreten/der Transparenz und von der Konkretisierung der Erwartungen Nel SFC Energy Plug Power Everfuel oder Bloom Energy berechenbarer erscheinen.



