H2-Update-KW17: Nel Plug Power Everfuel SFC Energy Bloom Energy Ballard Power ThyssenKrupp – Geht voran!

Nel Plug Power SFC Energy Everfuel Bloom Energy Ballard Power ThyssenKrupp – Wasserstoff, aktuell auch unter „Friedensenergien“ gefasst, trifft gerade auf einen gesellschaftlichen Konsens, wie noch nie zuvor. Und seit 3 bis 5 Jahre früher die Kostenparität von grünem mit grauen Wasserstoff erreicht werden konnte,

entfällt eigentlich eines der Hauptargumente gegen den Ersatz von „grauem“ durch „grünen“ Wasserstoff. Also müssten jetzt eigentlich, so sollte man meinen die Grossaufträge für Elektrolyseure nur so sprudeln. Bisher bleibt es an dieser front jedoch ruhig. Nachvollziehbar im gewissen Sinne bei grossangelgetn Elektrolyseuranlagen sind zwischen Ausschreibung und Definition des Lieferumfangs und letztendlich der Auftragserteilung umfangreiche, zeitaufwendige Arbeiten zu erledigen, aber dennoch: Die Zeit drängt für die Autraggeber. Wer weiss wie schnell andere die derzeit aufgestockten fördertöpfe für sich sichern können – Wettrennnen um die Töpfe sollte auch dei Vergabe von Aufträgen beschleunigen.Aber auch wenn diese Art von aufträgen – noch – fehlt, es bewegte sich einges in der „Wasserstofffamilie“. Spannung auf allen Kontinenten.

Seit dem letzten Update in der KW16, in dem die erreichte Kostenparität grauen mit grünem Wasserstoffs im Mittelpunkt stand, hat sich wieder einiges an neuen Chancen und Möglichkeiten eröffnet. Wobei einge schneller als andere „vorrücken“:

Nel Plug Power Everfuel SFC Energy Bloom Energy Ballard Power ThyssenKrupp – Die Norweger wollen „an den grossen Kuchen“ – China mit vereinten Kräften und davor gab’s noch zwei weitere Aufräge. Ziel bleibt 10 GW Produktionskapazität in 2025 – grosse Zahl!

Letzte Woche gab es wieder eine Initiative und Kooperationsvereinbarung mit grossen Perspektiven, aber mit – noch keiner – Umsatzwirkung. Trotzdem wichtig, denn ur mit starken Partnern werden die Norweger eine Chance bei den wirklcih grossen Projekten haben, eine Chance habne wahrgenommen un dernstgenommen zu werdenZumindest ab Freitag auch formal rund ist . Und dazu fehlen der Nel Aktie nach Meinung vieler Akteure Meldungen über Aufträge. Natürlich am Liebsten für „grössere Elektrolyseure“ aus dem Pool der 22 GW potentieller Aufträge. Den Gefallen haben die Norweger letzte Woche den Anlegern nicht getan, aber trotzdem gab‘ s Aufträge. Und dann noch die bereits jetzt erreichte Kostenparität von grünem und grauem Wasserstoff, scheint doch eigentlich fast Alles da zu sein, was „zum Glück noch fehlte“. Auf jeden Fall erteilte ein „Europäischer Kunde“ zwei weitere Aufträge für Nel Tankstellenanlagen – mit einem Auftragvolumen von über 3 Mio EUR.

“We are very pleased to receive these orders from the client for the H2Station systems. The H2Station is our state-of-the-art generation which is developed for fast refueling of heavy-duty vehicles, such as buses and trucks. We are grateful for the trust the company has shown us and the fact that we continue to support making hydrogen available as part of the electrification of the transport sector“, erläutert Christian Vinther, Regional Sales Manager von Nel Hydrogen Fueling.

Am 28.04.2022 bläst man offiziell zum Halali auf den chinesischen Markt.

Zumindest auch formal seit Freitag „rund“ ist der Ansatz Nel’s gemeinsam mit namhaften norwegischen Unternehmen am chinesischen Markt aufzutreten und so das Manko des eigentlcih „zu kleinen Players“ für wirkliche Grossprojekte abzulegen. Das Netzwerk ist formal unter dem Namen Nordic Industry Center tätig und verfolgt den Ansatz, eine Arena für den Wissensaustausch, die Projektentwicklung und die Beschleunigung norwegischer Unternehmen zu schaffen, die an chinesischen Megaprojekten teilnehmen und ihr Geschäft in China ausbauen möchten.

Megaprojekte – darum geht es Nel!

Das Nordic Industry Center wurde von der BI Norwegian Business School und Kongsberg Innovation initiiert und befindet sich an der Tsinghua University in Peking, Chinas führender Universität. Nel schloss im Dezember letzten Jahres einen Kooperationsvertrag mit dem Nordic Industry Center, der am Donnerstag dieser Woche bei der ersten Sitzung des Beirats, die aufgrund von Corona-Beschränkungen bisher verschoben wurde, offiziell unterzeichnet wurde. Auch das Düngemittelunternehmen Yara hat die Vereinbarung auf dem gestrigen Treffen unterzeichnet, und andere große norwegische Industrieunternehmen sind dabei, sich ebenfalls dem Netzwerk anzuschließen. Die Confederation of Norwegian Enterprise (NHO), die Global Green Hydrogen Organization und die Gemeinde Oslo haben sich ebenfalls der Partnerschaft angeschlossen.

„Der Wasserstoffmarkt entwickelt sich extrem schnell und die geografische Reichweite wird immer größer. In einigen Jahren werden wir wahrscheinlich sehen, dass einige der größten Wasserstoffprojekte in Asien, Lateinamerika, Australien und im Nahen Osten angesiedelt sind. Ein Partner im Nordic Industry Center zu sein, kann für uns wertvoll sein, wenn wir uns diesen wichtigen Märkten nähern“, sagte Jon André Løkke.

Ziel 10 GW Produktionskapazität weltweit bis 2025 bleiben Nel’s Ziel!

Letzte Woche hatte Nel offiziell seine neue und vollautomatische Elektrolyseanlage in Herøya in Norwegen eröffnet. Derzeit hat die Fabrik eine Produktionskapazität von 500 MW, aber die Kapazität soll bei entsprechender Auftragslage auf 2 GW erhöht werden. „Der nächste Schritt für uns wird die Industrialisierung unserer PEM-Technologieplattform auf ähnliche Weise sein, wie wir es mit unserer alkalischen Technologie in Herøya getan haben, und wir haben in den USA ein Standortauswahlverfahren sowohl für unsere alkalische als auch für unsere PEM-Technologie eingeleitet“, sagte Løkke anlässlich der Nordic Industry Center Zeremonie..

Nel bezeichnte sich selbst als den weltweit größten Hersteller von Elektrolyseuren mit mehr als 3.500 Einheiten, die seit 1927 in mehr als 80 Länder geliefert worden sind. Und verfolgt das grosse Ziel, bis 2025 eine Produktionskapazität von 10 GW in Europa, Asien und den USA zu erreichen. Mit der Einschränkung: Falls der Markt dies erfordert. Und er es von Nel erfordert, möchten wir ergänzen!

Grossaufträge wären immer noch für Nel Asa die Bestätigung, dass die Norweger viel mehr als nur ein Hoffnungsträger sind, sondern Gestalter in der Wasserstoffzukunft. Auf jeden Fall ist das Thema Wasserstoff wieder aktuell. Durch den Krieg in der Ukraine aktueller denn je.

Nel Everfuel Siemens Energy Plug Power Bloom Energy Ballard Power ThyssenKrupp – Bloom macht nicht dasselbe wie Plug Power – manche sehen Bloom technologisch auf dem besseren Weg.

Bloom Energy stellt grundsätzlich eine andere Art H2-Brennstoffzellen als Plug Power her: Bloom stellt eine sogenannte Festoxid-Brennstoffzelle her., während Plug auf eine sogenannte Protonenaustauschmembran-Brennstoffzelle setzt. Wissenschaftler reden davon, dass die Festoxid weitaus effizienter sein soll. Es laufe mit höheren temperaturen, sei aber dabei viel effizienter. So haben sich Blooms Bruttomargen analog zu den sinkenden Kosten positiv entwickelt. Allein von 2015 bis 2020 sanken die Kosten um beeindrucknede 65 %. Natürlich erzielt auch Plug laufend Effizienzverbesserungen und derzeit ist Bloom’s Schwerpunkt eher die stationäre Brennstoffzelle und Plug eher auf Fahrzeuglösungen konzentriert. Dafür hat Bloom einge hoffnungsvolle Test- bzw. Pilotprojekte beispielsweise im Bereich Schifffahrt. Gerade führen einge Analysten in Amerika eher Bloom Eenrgy als Plug Power als potentiell besseren Player im Wasserstoffsektor ein. Aber jeder weiss, dass Analysten nicht immer…

Milliardenumsatz in 2022 – noch mit sinkenden Verlusten, aber vollen Kassen. Ab 2023… Mit einem Jahresumsatz von 972 Mio USD (plus 22% gegenüber Vorjahr), einem Auftragsbestand, der annähernd eine Jahresproduktion ausmacht, 615 Mio USD in der Kriegskasse, um noch anfallende Verluste (2021: Verlust 164 Mio USD !) aufzufangen, sieht man sich gerüstet für 2022. In 2022 sollen erstmals die Hochtemperatur elektrolyseure kommerziell ausgeliefert udn verkauft werden. Die Prognsoe für 2ß22 sieht folgnedermassen aus: Umsatzziel zwischen 1,1 und 1,15 Mrd USD, Bruttomarge 24%, „Non GAAP“-operative Marge Minus 1 %, wobei hier keine „Aktienoptionsprogramme berücksichtigt sind.Inclusive Aktienprogrammen bewegte man sich in 2021 bei Minus 10 %.



Nel Everfuel Siemens Energy Plug Power Bloom Energy Ballard Power ThyssenKrupp – Zahlen Q1/ 2022 stehen an – am 09.05.2022 stellt man sich den Anlegern

Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085) steht nach eigenem Bekunden vor dem Durchbruch. In vielen Pilotprojekten, Leuchtturmprojekten oder Praxistests sind Brennstoffzellen der Kanadier im Einsatz, liefern offensichtlich zufriedenstellende Ergebnisse und so sollte nach den Testbetrieben der grossindustrielle Einsatz möglich werden. Aber diese Worte kennt man seit langer Zeit von den Kanadiern. Und jetzt wird man am 09.05.2022 um 11:00 Uhr ET sich den Fragen der Analysten und Presse stellen zu den zuvor veröffentlichten Quartalsergebnissen und dem Ausblick auf zukünftige Zielvorgaben und Ziele.

Analystenschätzungen

Durchschnittlich wird ein Verlust im Q1 von -0,133 CAD je Aktie erwartet – 14 Analysten gaben dazu eine Schätzung ab. Wäre annähernd eine Verdopplung zum Q1/2021 als man einen Verlust von -0,074 CAD je Aktie berichtete. Weiterhin wird durchschnittlich – ein Umsatzplus von 45,34 % auf 31,5 Mio CAD gegenüber den 21,7 Mio CAD im Q1/21 erwartet – hierzu äusserten sich 18 Analysten.

Wahrscheinlich haben selbst die Leute um CEO Randy MacEwen keine festen zeitlichen Vorstellungen von dem Zeitpunkt „wann der Knoten platzen soll“. Noch glauben viele Anleger an die Visionen Ballard Powers. Aber irgendwann muss zumindest der Weg klar werden. Muss zumindest ein „Datum“ genannt werden, ab dem grössere Aufträge die Orderbücher füllen werden. Hin zur Grossserienfertigung, die die Kanadier selber – nach eigener Aussage – noch nicht können.



