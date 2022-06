H2-Update: ITM Power Aktie lieferte diese Woche Zahlen – kräftig abgestraft.

Schaut man sich den Chart der ITM Power (ISIN: GB00B0130H42) -Aktie an, fragt man sich, was diese Woche passiert ist. Natürlich – Wasserstoffwerte standen gerade Ende der Woche unter Druck. Aber bei ITM kam etwas anderes dazu:

Am 09.06.2022 lieferte man ein Trading-Update zum 30.04.2022. An diesem Tag endet das Geschäftsjahr der ITM. Und auch wenn keiner Gewinne erwartet hatte, so zeigte sich beispielsweise JPMorgan-Analyst Patrick Jones von Umsatz und operativem Ergebnis enttäuscht – Am Donnerstag ging es bis zu 18 % für die Aktie „runter“. Dessen ungeachtet belieben die Analysten – bisher – mehrheitlich positiv für die Aktie, beispielsweise die Analysten von Jeffries selbst nach den Zahlen ihr KAUFEN bestätigten:

Trading update enttäuschte – Umsatz zu wenig, Verluste zu hoch. So das Fazit für die ITM Power Aktie

Zuerst zum „Orderbuch“: Rekordmässiger Auftragsbestand von 755 MW Elektrolyseurkapazität zum 01.06.2022. Ein Plus von 53 % gegenüber Januar diesen Jahres, 160 % gegenüber dem Vorjahresstand. Davon sind 75 vertraglich fixiert, 342 MW in abschliessenden Verhandlungen und für 338 MW sei man „preferred supplier“

Ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2021/22 zum 30.04.2022 sehen ernüchternd aus: Der Umsatz stieg auf 5,5 Mio GBP (Vorjahr: 4,3 Mio GBP), wobei hier die verspätete Auslieferung der 24 MW Anlage in Leuna einen Umsatz von rund 11 Mio GBP in das Geschäftsjahr 2022/23 „verschoben hat“. Dabei erreichte man ein bereinigtes EBITDA von Minus 36,5 Mio GBP (Vorjahr 21,4 Mio GBP), insbesondere Forschungsaufwand von rund 7 Mio GBP und „Lageraufbau“ (auch die Leuna-Anlage) von 14 Mio GBP schlugen hier negativ zu Buche.

Verbrennungsrate hoch – 52 Mio GBP weniger im Geschäftsjahr

Bei einer Nettoliquidität von 346 Mio GBP zum Ende des Geschäftsjahres verschmerzbar. Zumindest steht kein kurzfristiger Kapitalbedarf an, der bei den derzeitigen Börsenkursen extrem verwässernd wirken würde. Die hohen Liquiditätsabflüsse sind im Aufbau der beiden Produktionsstätten mit insgesamt 25 Mio GBP und in rund 7 Mio GBP Entwicklungskosten begründet.

Zukunft wird – trotzdem – weitergebaut – ungeachtet der derzeitigen Kursturbulenzen der ITM Power Aktie

Es hilft einen starken Aktionär im Hintergrund zu haben, der gleichzeitig JV-Partner ist. So ist Linde bei ITM Power (ISIN: GB00B0130H42) operativ und als Aktionär (anfänglich gut 20%, mittlerweile wohl um die 17%). Denn ITM hat im November letzten Jahres eine Vereinbarung über den Erwerb eines Standorts für die zweite britische GW- in Tinsley, Sheffield, von der University of Sheffield getroffen. Dazu ist der Standort Teil des University of Sheffield Innovation District und ist etwa 2 Meilen von der bestehenden Gigafactory und dem Technologiezentrum der Gruppe im Bessemer Park entfernt.

ITM beabsichtigt auf dem Gelände eine zweite automatisierte Fabrik mit einer Fläche von etwa 260.000 Quadratfuß mit einer Kapazität von 1,5 GW pro Jahr zu errichten, die derzeit voraussichtlich bis Ende 2023 voll betriebsbereit sein wird, um die zu ergänzen bestehende Kapazität von 1 GW pa im Bessemer Park. Die neue Fabrik wird die Vorlage für die erste internationale Anlage der Gruppe liefern, die voraussichtlich eine Kapazität von 2,5 GW pro Jahr haben wird und die Gesamtkapazität der Elektrolyseure der Gruppe bis Ende 2024 auf 5 GW pro Jahr bringen soll. Eines der Hauptmerkmale von Die zweite britische Fabrik soll eine leistungsfähigere Stromversorgung sein, um mehrere Module der nächsten Produktgeneration des Unternehmens gleichzeitig zu testen.

Die Gesamtkosten der neuen Fabrik in Sheffield werden voraussichtlich in der Größenordnung von 50 bis 55 Millionen Pfund liegen. Zusätzlich zu den Landkosten in Höhe von 13,4 Mio GBP.

ITM Power – IST 1 GW- KONKRET in Bau 1,5 GW, Fertigstellung 2023 – Mittelfristziel SOLL 5 GW – Technologie PEM





