H2-Update | Bloom Energy News: Vertriebsoffensive mit Industrieveteranen plus Office in Dubai, interessanter Markt lockt.

25.04.2021 – Anfang des Monats machte Bloom Eenrgy (ISIN:US0937121079) von sich reden: Rahmenvertrag über die Einrichtung von mehr als 40 MW Brennstoffzellenkapazität im Nordwesten der USA für eine Stromversorgung von insbesodnere Klein- und Mittelbetrieben mit elektrischer Energie, um Netzschwankungen und Schwächen der Stromversorung in der Region auszugleichen. Mit der Stabilisierung eines zeitweise überlasteten Stromnetzes könnte Bloom sich einen ganz neuen Markt eröffnen. UND DIE RIESENCHANCEN FÜR BLOOM IM STATIONÄREN BEREICH DER BRENNSTOFFZELLEN.



Und am 23.04.2021 setzte man ein Ausrufezeichen besonderer Art. Man meldete ein ganzes Heer neuer Repräsentanten – Veteranen aus verschiedenen Grosskonzernen sollen Bloom Energy nach vorne bringen – und dazu wird auch noch ein Verkaufsbüro in Dubai errichtet. All-in.

Bekannte Namen sollen Umsatzsprung bringen – richtiger Schritt!

In der Schar der ernannten Markenbotschafter, Consultants und Repräsentanten sind Manager, die führende Rollen bei Unternehmen wie Alstom, Samsung, Baker Hughes und GE innehatten. Sie werden alle berichten an den Executive Vice President International Business, Azeez Mohammed.

“We are thrilled to welcome this team of international industry veterans to Bloom Energy,” erläutert der erfahrene Manager Azeez Mohammed. “They each bring vast experience in energy and technology industries and valuable perspectives and relationships that will help us unlock new global markets, foster sustainable growth and attract unparalleled talent. International markets are ready for Bloom Energy’s innovative, clean technologies that will help chart a path toward a sustainable and resilient energy future, and our initial discussions with potential partners are promising. By leveraging trusted partners to grow our global footprint, we can focus on what we do best – innovating to deliver best-in-class products and services to our customers.”



Im einzelnen die Liste über einige der Neuen:

„Appointments include:

Adam Bacon : An experienced executive, with extensive background in growing successful businesses and multi-disciplinary teams in industrial sectors, Mr. Bacon will oversee Bloom Energy’s expansion into Australia. He has held a number of notable leadership positions in the energy and transportation industries, where his command of sales negotiation, operational leadership, and contract and project management have fostered profitable growth.

Philippe Cochet : Mr. Cochet will advise Bloom Energy’s commercial strategy across Europe, with an initial focus on the United Kingdom, France, Italy, Spain and Portugal. His career in business leadership, production and manufacturing spans more than two decades, including senior management roles at the world’s leading renewables, energy and technology companies.

Benjamin Gaszynski: An international business leader with 15 years of experience in the oil and gas, renewable energy and environmental sectors, Mr. Gaszynski will be responsible for the company’s expansion into Southeast Asia, with an initial focus on Thailand, Singapore and Malaysia. Mr. Gaszynski’s background includes substantial experience in developing, managing and rapidly growing multi-million-dollar energy business units across Asia and the Middle East.

Mohammed Ali Khan : Mr. Ali Khan assumes the role of senior director, international business development, where he will spearhead Bloom Energy’s global market research as well as commercial sales and partnerships in the Middle East and North Africa. He counts more than two decades of experience in the energy sector, having held roles in finance, business and commercial development at major industrial companies.

Yves Rannou : A seasoned business leader with a proven track record for driving growth, turnarounds and restructuring at international businesses in the renewables industry (including wind, solar and hydro), Mr. Rannou will lead Bloom Energy’s commercial strategy across Europe, with an initial focus on France, Italy, Spain and Portugal.

Stephan Reimelt : Mr. Reimelt will be responsible for managing Bloom Energy’s commercial partnerships and development in Germany. He brings a wide range of industry and entrepreneurial experience from the world’s leading energy companies, where he has led successful business transformations and accelerated organizational growth. He is also an engineering professor at the Technical University of Berlin.

Rasheed Sulaiman: Mr. Sulaiman assumes the role of vice president of international commercial operations and product applications and will lead strategic business opportunities in Africa. He is an accomplished energy sector executive with a robust background in engineering, sales and commercial operations. He also has a notable record of driving growth and operational optimization across the Middle East and Africa.“

Und ein ausehenerregender Artikel des Washington Examiner über die potentiellen Gewinner von Bidens Klima-Strategie.



In diesem Beitrag finden sich klare Hinweise auf die Ausrichtung der Klimapolitik der neuen Adminsitration. “In terms of the policy environment, hydrogen is a little bit of a blank slate, which is a challenge and an opportunity,” bemerkt Paul Wilkins, „senior director of federal government relations for Bloom Energy“, . “We’d love to see the administration put together a national hydrogen strategy.”

Oder wie es vonJulio Friedman, Senior research Scholar beim Columbia University’s Center on Global Energy Policy, heisst “Hydrogen is the Swiss Army knife of decarbonization,” Genauso drückt es bloomberg aus, die ebenfalls am 15.04.2021 unter der Überschrift „These Energy Companies Are Poised to Win Under Biden’s Plan“ eine Bloom Energy zu den Gewinnern der neuen Klimapolitik zählen.

2021 – Gesamtjahr: Umsatz auf Vorjahresniveau, Verlust reduziert

Weil Sonderfaktoren der 2019er Bilanz entfielen erreichte man trotz einem Plus von 11 % bei den Auslieferungen insgesamt einen „nur“ um rund 1,1 % gesteigerten Umsatz von 794,2 Mio USD (Vorjahr: 785,2 Mio USD). Insgesamt wurden 132,6 MW ausgeliefert – spannend die kräftige Steigerung im Q4. In dem der Umsatz um 16,8 % auf 213,5 Mio USD gesteigert werden konnte(Q4-19: 213,5). Mit Auslieferungen von 45 MW Leistungsvolumen (plus 16,6 %), die bei Inbetriebnahme beim Kunden „abrechnungsfähig“ wurden.

Und im Gesamtjahr reichte es zu einer Bruttomarge von 20,9 %. Weil man 94,4 Mio USD weniger an aktienbasierten Aufwendungen in 2020 hatte halbierte sich der operative Verlust auf 10,2 % (2019: Minus 29,6 %). Insgesamt bleibt ein Verlust von 1,14 USD je Aktie, bereinigt von 0,67 USD. Im Vorjahr lag man noch bei Minus 2,67 USD, respektive 1,07 USD

Bruttomarge 25,5% erreicht im Q4

Hiermit konnte die Profitabilität deutlich gesteigert werden. Insbesondere durch Kosteneinsparungen im Produktionsprozess, die rund 38 % betrugen. Also macht Bloom genau das, was man erwartet: Serienfertigung, Effizienzsteigerung und Erfahrungskurve führen zu Kostenvorteilen. Diese werden einmal dazu genutzt Wasserstoff günstiger zu produzieren oder zu verbrennen, andererseits sorgen sie dafür, dass die „Wasserstoffs“ ihre Verlustphase auf absehbare Zeit verlassen können.

Auch die Kosten der Aktienkompensationsprogramme reduzierten sich im Q4. Insgesamt erreichte Bloom im Q4 einen Verlust von 0,16 USD je Aktie, bereinigt von 0,08 USD. Im Vorjahr lag man noch bei Minus 0,58 USD, respektive 0,29 USD bereinigt. Ein erfolgreiches Q4, das den Weg weist in 2021 und einen sich nähernden Break-even.

Schwieriges Jahr abgeschlossen und jetzt Hoffen auf Biden

So äussert sich am 12.02.2021 KR Sridhar, Gründer, Chairman und CEO von Bloom Energy: “2020 was a year unlike any other in modern history as we dealt with the dual challenges of the COVID-19 global pandemic and an uncertain economy. Yet, Bloom Energy’s management team and employees proved resilient in executing our business plan, delivering strong financial performance, solid operating results and significantly improving our balance sheet.

We are well-positioned for growth as we implement our technology road map and build applications for the Bloom Energy Server that solve critical energy problems like resiliency, reducing carbon emissions and costs. As we enter 2021, there are many positive developments. The Biden Administration is embracing proactive climate change policies and continuing a low-interest environment while focusing on critical infrastructure investments that fit well with our strategic approach. And, beyond the United States, there is significant momentum in Asia and opportunities to grow in other markets around the world. We believe our work in 2020 provides a spring board for success in 2021 and beyond.”

Und grosse Chancen durch die Entwicklung der Ergebnisse des Q4 sah im Februar

Greg Cameron, Stellvertretender CEO und CFO von Bloom Energy und ergänzte: “We were encouraged by the financial performance during the fourth quarter of 2020 across revenue, gross margin, operating income and cash. Our bookings in the second half of the year gained momentum, and we have a strong backlog for 2021 that provides high project visibility into our 2021 guidance framework and improving cash flow outlook. We continue to make significant progress on reducing our product costs, and our technology investments remain on track.”

Die Zahlen

Summary GAAP Profit and Loss Statements ($000) Q420 Q320 Q419 FY20 FY19 Revenue 249,387 200,305 213,543 794,247 785,177 Cost of Revenue 185,761 144,318 188,595 628,454 687,590 Gross Profit 63,626 55,987 24,948 165,793 97,587 Gross Margin 25.5% 28.0% 11.7% 20.9% 12.4% Operating Expenses 68,144 56,359 72,820 246,578 330,391 Operating Loss (4,518) (372) (47,872) (80,785) (232,804) Operating Margin (1.8%) (0.2%) (22.4%) (10.2%) (29.6%) Non-operating Expenses1 22,620 11,582 20,415 76,768 74,064 Net Loss (27,138) (11,954) (68,287) (157,553) (306,868) GAAP EPS ($0.16) ($0.09) ($0.58) ($1.14) ($2.67)

1. Non-Operating Expenses and tax provision and non-controlling interest

Preliminary Summary Non-GAAP Financial Information 1 ($000) Q420 Q320 Q419 FY20 FY19 Revenue 249,387 200,305 213,543 794,247 785,177 Cost of Revenue2 182,097 140,750 180,001 610,979 642,161 Gross Profit 2 67,290 59,555 33,542 183,268 143,016 Gross Margin 2 27.0% 29.7% 15.7% 23.1% 18.2% Operating Expenses2 55,300 44,192 45,356 190,160 179,529 Operating Income (loss) 2 11,990 15,363 (11,814) (6,892) (36,513) Operating Margin 2 4.8% 7.7% (5.5%) (0.9%) (4.7%) Adjusted EBITDA 3 25,521 27,673 1,188 45,497 42,915 Adjusted EPS 4 ($0.08) ($0.04) ($0.29) ($0.67) ($1.07)