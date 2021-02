H2-Update | Bloom Energy News: Break Even in 2021 vor Augen – Bilanzen, insbesondere Q4 können gefallen. Leicht über Erwartungen

Weitere Suchergebnisse zu "Bloom Energy A":

12.02.2021 – Bloom Energy Corp. (ISIN: US0937121079 ) konnte den Umsatz im Q4 um 16,8 % auf 213,5 Mio USD steigern (Q4-19: 213,5) – Auslieferungen von 45 MW Leistungsvolumen (plus 16,6 %), die bei Inbetriebnahme beim Kunden „abrechnungsfähig“ wurden.

Bruttomarge 25,5% erreicht im Q4

Hiermit konnte die Profitabilität deutlich gesteigert werden insbesondere durch Kosteneinsparungen im Produktionsprozess, die rund 38 % betrugen. Also macht Bloom genau das, was man erwartet: Serienfertigung, Effizienzsteigerung und Erfahrungskurve führen zu Kostenvorteilen. Diese werden einmal dazu genutzt Wasserstoff günstiger zu produzieren oder zu verbrennen, andererseits sorgen sie dafür, dass die „Wasserstoffs“ ihre Verlustphase auf absehbare Zeit verlassen können.

Auch die Kosten der Aktienkompensationsprogramme reduzierten sich im Q4. Insgesamt erreichte Bloom im Q4 einen Verlust von 0,16 USD je Aktie, bereinigt von 0,08 USD. Im Vorjahr lag man noch bei Minus 0,58 USD, respektive 0,29 USD bereinigt. Ein erfolgreiches Q4, das den Weg weist in 2021 und einen sich nähernden Break-even.

Gesamtjahr: Umsatz auf Vorjahresniveau, Verlust reduziert

Weil Sonderfaktoren der 2019er Bilanz entfielen erreichte man trotz einem Plus von 11 % bei den Auslieferungen insgesamt einen „nur“ um rund 1,1 % gesteigerten Umsatz von 794,2 Mio USD (Vorjahr: 785,2 Mio USD). Insgesamt wurden 132,6 MW ausgeliefert – spannend die kräftige Steigerung im Q4. Und im Gesamtjahr reichte es zu einer Bruttomarge von 20,9 %. Weil man 94,4 Mio USD weniger an aktienbasierten Aufwendungen in 2020 hatte halbierte sich der operative Verlust auf 10,2 % (2019: Minus 29,6 %).

Insgesamt bleibt ein Verlust von 1,14 USD je Aktie, bereinigt von 0,67 USD. Im Vorjahr lag man noch bei Minus 2,67 USD, respektive 1,07 USD

Schwieriges Jahr angeschlossen und jetzt Hoffen auf Biden

So äussert sich KR Sridhar, Gründer, Chairman und CEO von Bloom Energy: “2020 was a year unlike any other in modern history as we dealt with the dual challenges of the COVID-19 global pandemic and an uncertain economy. Yet, Bloom Energy’s management team and employees proved resilient in executing our business plan, delivering strong financial performance, solid operating results and significantly improving our balance sheet.

We are well-positioned for growth as we implement our technology road map and build applications for the Bloom Energy Server that solve critical energy problems like resiliency, reducing carbon emissions and costs. As we enter 2021, there are many positive developments. The Biden Administration is embracing proactive climate change policies and continuing a low-interest environment while focusing on critical infrastructure investments that fit well with our strategic approach. And, beyond the United States, there is significant momentum in Asia and opportunities to grow in other markets around the world. We believe our work in 2020 provides a spring board for success in 2021 and beyond.”

Und grosse Chancen durch die Entwicklung der Ergebnisse des Q4 sah

Greg Cameron, Stellvertretender CEO und CFO von Bloom Energy und ergänzte: “We were encouraged by the financial performance during the fourth quarter of 2020 across revenue, gross margin, operating income and cash. Our bookings in the second half of the year gained momentum, and we have a strong backlog for 2021 that provides high project visibility into our 2021 guidance framework and improving cash flow outlook. We continue to make significant progress on reducing our product costs, and our technology investments remain on track.”

Die Zahlen

Summary GAAP Profit and Loss Statements ($000) Q420 Q320 Q419 FY20 FY19 Revenue 249,387 200,305 213,543 794,247 785,177 Cost of Revenue 185,761 144,318 188,595 628,454 687,590 Gross Profit 63,626 55,987 24,948 165,793 97,587 Gross Margin 25.5% 28.0% 11.7% 20.9% 12.4% Operating Expenses 68,144 56,359 72,820 246,578 330,391 Operating Loss (4,518) (372) (47,872) (80,785) (232,804) Operating Margin (1.8%) (0.2%) (22.4%) (10.2%) (29.6%) Non-operating Expenses1 22,620 11,582 20,415 76,768 74,064 Net Loss (27,138) (11,954) (68,287) (157,553) (306,868) GAAP EPS ($0.16) ($0.09) ($0.58) ($1.14) ($2.67)

1. Non-Operating Expenses and tax provision and non-controlling interest

Preliminary Summary Non-GAAP Financial Information 1 ($000) Q420 Q320 Q419 FY20 FY19 Revenue 249,387 200,305 213,543 794,247 785,177 Cost of Revenue2 182,097 140,750 180,001 610,979 642,161 Gross Profit 2 67,290 59,555 33,542 183,268 143,016 Gross Margin 2 27.0% 29.7% 15.7% 23.1% 18.2% Operating Expenses2 55,300 44,192 45,356 190,160 179,529 Operating Income (loss) 2 11,990 15,363 (11,814) (6,892) (36,513) Operating Margin 2 4.8% 7.7% (5.5%) (0.9%) (4.7%) Adjusted EBITDA 3 25,521 27,673 1,188 45,497 42,915 Adjusted EPS 4 ($0.08) ($0.04) ($0.29) ($0.67) ($1.07)

