H2-Update | Bloom Energy Corp. Aktie markiert wie Plug Power diese Woche Rekordhochs!

09.10.2020 - Bloom Energy Corp. (ISIN: US0937121079 ) arbeitet bereits seit 2001 an der Weiter-Entwicklung "ihrer" Brennstoffzelle und seitdem man im Juli den Fokus auf "grünen Wasserstoff" legte und die Elektrolyse-Technik als zweites Geschäftsfeld ankündigte, stieg die Aktie auf neue Hochs. Und diese Woche gab es wieder einmal Rekordhochs für die Aktie. Ein Höchststand von 22,44 USD wurde erreicht und in der aktuellen Marktstimmung erscheint bei diesem Wasserstoffwert noch einiges möglich.

Nachdem letzte Woche Freitag der Brennstoffzellenproduzent (und zukünftiger Elektrolyseanbieter) einen kräftigen Kursrücksetzer von 7,58 % auf letztendlich 15,97 USD verkraften musste und so schöne Gewinne einer Woche verpufften in den letzten Handelsstunden verpufften, ist diese Woche kein Halten mehr. Gründe warum der Einbruch von letzter Woche eigentlich ein Erfolg für die Gesellschaft war, gab es: Eine große Block Order über 6,9% aller handelbaren Bloom Energy Aktien wurde ohne größere Friktionen umplatziert am Markt - spricht für die Stärke der Aktie.

Diese Woche half der Investoren-Call am Donnerstag und Wandelanleihen...

Das Eisen schmieden solange es heiss ist, war diese Woche angesagt: Aus Nel's Kpaitalerhöhungsdisaster klug geworden, nutzt "man" als Wasserstoffwert jede Gelegenheit, um das nötige Kapital zu sichern die geplanten Verluste aufzufangen und gleichzeitig die notwendigen Zukunfstinvestitionen zu tätigen und gleichzeitig die Bilanz in eienr gesunden Eigen- und Fremdkapitalrelation zu halten. Passend dazu die Nachricht von Donnerstag, wo man die Einziehung von teuren (10% Verzinsung) Wandelanleihen in Höhe von 249 Mio. USD und weitere 79 Mio. USD Wandelanleihen mit einem Zinssatz von ebenfalls 10% und ursprünglicher Laufzeit bis 2024 wurden zum 08.11.2020 gekündigt. Die kürzlich (August) emittierte "grüne Unternehmens-Wandel-Anleihe" mit Laufzeit 2025 und einem Zinssatz von 2,5% brachte 230 Mio. USD in die Kassen und ermöglichte jetzt diese Transaktion: "(Bloom Energy) today announced that it has completed the conversion of its outstanding 10% Convertible Promissory Notes due 2021 and as a result the notes, with a balance of $249 million on June 30, 2020, have been retired. In addition, Bloom Energy has called the outstanding balance of $79 million of its 10% Senior Secured Notes due 2024 and set the redemption date of November 8, 2020 and payoff date of November 9, 2020. The conversion and the subsequent call on the Notes due 2024 is consistent with Bloom Energy’s plans to use the net proceeds from its recent successful Green Convertible Senior Notes offering." (CN Bloom Energy, 08.10.2020){loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

Und Greg Cameron CFO von Bloom Energy kommentiert diese Transaktionen: “Today is a significant milestone in our journey to improve our liquidity, reduce our debt and strengthen our balance sheet, These efforts provide our company with more flexibility to pursue growth opportunities on our technology roadmap and to bring the applications on our platform into new industrial markets.”

Natürlich erfolgten diese positiven Nachrichten "zufällig" am Tag des Investorentages des Unternehmens. Die sog. "Investor conference call and question and answer session" am Donnertag Nachmittag wurde vom CFO und Vice President Greg Cameron, und Vice President für Unternehmsnstrategie Preeti Pande, insbesondere in Hinblick auf die Chancen aus der Decarbonisierung der Seefahrt gehalten - WENIG ÜBERRASCHEND (und wahrscheinlich rein zufällig) WÄHLTE BALLARD POWER DEN GLEICHEN THEMENBEREICH FÜR EINE VERÖFFENTLICHUNG AUCH IN DIESER WOCHE.

Thematisch wurde im September bereits angekündigt worum es konkret gehen sollte und ging: "They will discuss the research, policy, and technological innovations that must come together to help maritime transport meet the International Maritime Organization’s (IMO) mandate, as well as how the industry and Bloom, in particular, can leverage recent market momentum in renewable hydrogen to accelerate these efforts and sail toward a zero-carbon future." Die Präsentation hat definitiv der Wahrnehmung Bloom's als wichtiger Player in der "green hydrogen" - community nicht geschadet - und sit egnau das Futter, das eine derart hoch bewertete Aktie braucht,wenn ein weiterer Anstieg mittel- bis langfristig erwartet werden soll. NÄCHSTE NAGELPROBE IST DIE MITTEILUNG DER QUARTALSERGEBNISSE AM 29.10.2020 BEI BLOOM ENERGY CORP. Diesen Termin sollten nicht nur investierte Anleger im Auge behalten.

Zur Vorgeschichte des aktuellen Aktienbooms: Wie eine Bombe schlug eine Meldung des Unternehmens am 15.07.2020 ein: In 2021 wird man sich beginnend in Südkorea auf den lukrativen Markt für grünen Wasserstoff fokussieren - in Kombination Elektrolysetechnik plus Brennstoffzelle anbieten: "announced today that it is entering the commercial hydrogen market by introducing hydrogen-powered fuel cells and electrolyzers that produce renewable hydrogen. These products will be first introduced to the South Korean market in 2021 through an expanded partnership with SK Engineering and Construction (SK E&C), an affiliate of SK Group. Bloom’s technologies are critical in enabling South Korea to execute on its government-mandated Hydrogen Economy Roadmap. Bloom’s existing partnership with SK E&C has already sold 120 megawatts (MW) of fuel cells in South Korea, generating over $1 billion in equipment and future services revenue for Bloom." (CN Bloom Energy, 15.07.2020).

Ergebnis: Kursexplosion, zufriedene Wirtschaftspresse und Analysten. Auch ein weiterer Schritt wurde sehr positiv aufgenommen. Genauso wie Ballard Power - vor kurzem Brennstoffzellen für die Anwendung auf dem Meer vorgestellt - wendet man sich dem CO2-Problem und den ambitionierten Vorgaben zur Decarbonisierung der Seefahrt zu: Man unterzeichnete eine Vereinbarung mit Samsung - einem der größten Schiffbauunternehmen der welt - eine Kooperation. Es hieß in einer gemeinsamen Presseerklärung im Mai: “Because the fuel cells create electricity through an electrochemical reaction, without combusting the fuel, these ships would be able to improve air quality with a reduction of particulate emissions, including NOx and SOx, by more than 99 percent, and shrink carbon emissions,” .

KR Sridhar, Gründer, Chairman und CEO von Bloom Energy, sagte in diesem Zusammenhang: “We see a collaboration with one of the world’s largest shipbuilders, SHI, as a moment to make measurable strides in reducing emissions and extending our mission for clean, reliable energy to the seas.” Auch hier viele Parallelen zu den anderen Wasserstoffwerten.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

Aktuell (09.10.2020 / 17:19 GMT) notieren die Aktien der Bloom Energy Corp. im NASDAQ-Handel bei 21,18 USD (Plus 2,74%, 0,56 USD). Auch diese Aktie können Sie bereits ab 0,00 EUR auf Smartbroker handeln



