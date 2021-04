H2-Update | Ballard Power Fortschritt im März an allen Fronten: Fährverkehr, MAHLE-Kooperation, 75 Mio KM-Rekord, Neuseeland Busproduktion, Kapitalerhöhung

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085)’s Ambitionen sind gross und man versucht jede Nische im rasant wachsenden Weltmarkt für Brennstoffzellen zu besetzen. Aber wie die Unternehmenszahlen für das Geschäftsjahr 2020 zeigten, liegen die wirklich guten und grossen Zeiten vor Ballard Power. Zumindest, wenn man dem CEO und einigen Analysten glauben mag. Und für diese Zukunft in dem zukünftigen Billionen-Dollar Markt werden jetzt die Pflöcke gesetzt. Werden jetzt die Kunden für die grossen Stückzahlen gesichert – durch Kleinserien, Prototypen, erste Einsätzen.

Und auch wenn diesen Monat bisher die „grossen“ Meldungen ausbleiben, so gibt es doch eine Flut positiver Meldungen, wichtiger Weichenstellungen und neuer Leuchtturmprojekte

Während wir uns bereits letztes Wochenende ausführlich mit den Anstrengungen Ballard Powers beschäftigten, den Entsorgungsmarkt für „seine Brennstoffzellen“ zu gewinnen, beginnen wir mit der Meldung über BRENNSTOFFZELLENBETRIEBENE FÄHREN (oben abgebildet):

Am 25.03.2021 konnte sich ein Konsortium um die Reederei MHO Co eine Förderung von 4,5 Mio EUR für die dreijährige Erprobung eines wasserstoffbasierten Fährbetriebs sichern, um so die fossilen Treibstoffe dauerhaft „auf See“ zu ersetzen.

MHO-Co Director Mik Henriksen „…we will set new standards for what is possible in the maritime industry”

Und das Konsortium umfasst neben Ballard Power Systems Europe auch Danfoss, Sterling PlanB und Stuart Friezer Marine, begleitet von den Wissenschaftlern der Aalborg University. In drei Jahren planen die Projektpartner ein Antriebssystem zu entwickeln und zu erproben, das kein CO2 ausstösst. MHO-Co wird dabei Ballards Brennstoffzellen und neue Batterietypen testen.

Ballard Power Systems Europe ist für die Brennstoffzellen zuständig. Ballards Dirketorin Kristina Fløche Juelsgaard sagt, “Based on our experience with fuel cells for heavy transport, we are now focusing on how fuel cells and hydrogen can also become the green solution of the future in the maritime sector. This project is ground-breaking because together we can test different options and find a sustainable solution.”

Am 16.03.2021 konnte Ballard berichten, das seine Brennstoffzellen den ersten H2-Bus, der jemals in Neuseeland hergestellt wurde, antreibt

Der von der Global Bus Ventures, ein führender Bushersteller, der in Neuseeland, Australien, Asien und im Mittleren Osten tätig ist, übergibt den ersten H2-Bus nach wochenlanger Erprobung an die Auckland Transport Authority. Und man muss kein Hellseher sein, das bei Bewährung in der Praxis diesem Prototypen weitere Bestellungen folgen werden. Und für Global Bus Ventures scheint Ballard als Brennstoffzellen-Lieferant gesetzt zu sein:

Mike Parker, Executive Vice President bei Global Bus Ventures sagt, “We selected Ballard as they have a strong fuel cell history in mobile applications and their latest FCmove® product is a perfect fit for us. The fact that the system was commissioned remotely due to the COVID border restrictions shows the quality of the Ballard support team and the can-do attitude and ingenuity of our New Zealand engineering team. The successful running of this system paves the way for a strong future in manufacturing these high-technology zero-emission buses in New Zealand.”

Und Rob Campbell, Ballard Chief Commercial Officer ergänzt, “Ballard is delighted to be working with Global Bus Ventures in New Zealand and to be powering the first-ever FCEB in that country. This important step in New Zealand is another clear indication of the growing global interest in fuel cells as the primary propulsion system for Medium- and Heavy-Duty Motive applications, including transit buses, where key requirements include heavy payload, long range and fast refueling. These are all needs that can be met cost-effectively with Ballard fuel cell modules and hydrogen fuel.”

Ballard Entwicklungspartner MAHLE setzt weiter auf Brennstoffzelle von Ballard und investiert in Forschung

Am 29.09.2020 berichtete Ballard gemeinsam mit der MAHLE in Zukunft gemeinsam Brennstoffzellensysteme für Nutzfahrzeuge verschiedener Gewichtsklassen zu entwickeln. Langfristiges Ziel der Kooperation sei die Fertigung von kompletten Brennstoffzellensystemen für den europäischen, nordamerikanischen und asiatischen Markt.

Und dafür eröffnet MAHLE am 30.03.2021 ein neues Forschunsgzentrum für den Brennstoffzelleneinsatz in der Mobilität

MAHLE hat am Standort Stuttgart auf 1.400 Quadratmetern Fläche ein neues Prüfzentrum für Wasserstoff-Anwendungen in Betrieb genommen. Der Technologiekonzern hat zwei Millionen Euro in die neue Anlage investiert. Und der weitere Ausbau ist geplant. An den Prüfständen werden Komponenten für Brennstoffzellen und Motoren, die beinahe emissionsfrei mit Wasserstoff laufen, getestet, um wirtschaftliche und robuste Systemlösungen für die Automobilindustrie zu entwickeln. Dabei verfügt MAHLE traditionell über starke Kompetenzen in den Bereichen Luftmanagement, Filtration, Thermomanagement und Leistungselektronik. Bei dem Technologiekonzern arbeiten heute in Stuttgart bereits rund 100 Beschäftigte an Projekten rund um das Thema Wasserstoff. Und MAHLE ist seit über zehn Jahren Zulieferer für Brennstoffzellenfahrzeuge.

Auch Geld wird gebraucht, um die Märkte zu bedienen, bevor andere sie besetzen. Noch brauchen die Wasserstoffs Kapitalzuflüsse bis man den Breakeven erreicht

Und um für „günstige Gelegenheiten“ gerüstet zu sein, hat Ballard am 29.03.2021 ein „short form base shelf prospectus“ erstellt und hinterlegt. Dadurch hat Ballard die Möglichkeit bis zum 23.04.2023 flexibel Aktien zu platzieren, wenn das Kursniveau oder die Stimmung am Markt „passt“. So wie zuletzt am 23.02.2021 erfolgt, als Ballard die Platzierung von 550 Mio USD durch den Verkauf neuer Aktien melden konnte.

Am 18.03.2021 denkwürdiger Rekord: 75 Millionen Kilometer mit Ballard Brennstoffzellen zurückgelegt

Ballard Power meldete an diesem Tag einen Rekord, den kein anderer der Brennstoffzellenhersteller erreicht. Auf den Strassen dieser Welt wurden über 75 Millionen Kilometer durch Brennstoffzellenfahrzeuge mit Ballards PEM Brennstoffzellentechnologie im gewerblichen Schwer- und Mittellastverkehr zurückgelegt.

Praxiserprobt ist wichtiges Verkaufsargument für Ballard

Und die mittlerweile 8. Generation der Ballard Brennstoffzellen, eingeführt in 2019, werden in über20 Ländern seit vielen Jahren in mehr als 3.400 Bussen und LKW eingesetzt. Hiervon wurden rund 80 % in China zurückgelegt, der Rest in Nordamerika und Europa.

Und so stellt Dr. Kevin Colbow, Ballard CTO fest:

„Ballard has industry-leading field experience in powering commercial vehicles, as evidenced by this 75-million-kilometer milestone. Our technology innovation and product programs have benefited immeasurably from these important on-road applications, through which Ballard products experience the full range of vehicle payloads, duty cycles, road conditions, and weather. The results include unparalleled reliability, durability and performance. Ballard is well-positioned to address Heavy- and Medium-Duty Motive applications, including bus, truck, train and marine, just as the global commitment to zero-emission mobility is accelerating.

To date, almost 50 countries have launched carbon pricing initiatives, 75 countries have net zero carbon emission targets, and 32 countries – representing over 70% of global GDP – have announced hydrogen roadmaps. Moreover, the total addressable market for zero-emission modules to power commercial vehicles exceeds $130 billion annually.”