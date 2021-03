H2-Update | Air Liquide Aktie: Franzosen setzen auf Japans Wasserstoffmarkt.

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

04.03.2021- Air Liquide SA (ISIN: FR0000120073) macht bereits Milliardenumsätze mit Wasserstoff und will hier noch viel stärker werden – Wasserstoff/Brennstoffzellen/Elektrolyse sind keine Nischenthemen mehr, sondern sind bei den Grossen angekommen. Siemens Energy kooperiert mit Air Liquide im europäischen Wasserstoffmarkt mit hohen Ambitionen und jetzt richtet Air Liquide den Blick auf den wachsenden Wasserstoffmarkt für Mobilitätslösungen in Japan.

Weltgrösster „green“ PEM-Elektrolysestandort in Kanada

wird gerade von den Franzosen an deren Standort Bècancour errichtet. Nach Fertigstellung werden so jährlich ungefähr 27.000 t CO2 eingespart werden. In Nevada wird derzeit eine Großanlage zur Produktion von flüssigem Wasserstoff errichtet, um die erwartete Nachfrage des kalifornischen Mobilitätssektors zu befriedigen – erinnert an das jetzt schon fixierte zukünftige Verbot von Benzin- und Dieselfahrzeugen. Mit einem 150 Mio. USD-Investment werden so täglich mehr als 30 t flüssigen Wasserstoffs produziert werden können.

Diese beiden Projekte sind derzeitig im nordamerikanischen Markt wichtig für die Zukunft für Air Liquide, wie Mike Graff, Chairman und CEO der American Air Liquide Holdings Inc. und Executive Vice-President der Air Liquide Group SA anlässlich des 6. Nationalen Wassserstoff- und Brennstoffzellentag (08.10.2020) sagte: “Hydrogen is playing a unique and essential role in the transition to a clean energy economy.” und weiter: „On this 6th National Hydrogen and Fuel Cell Day, Air Liquide is proud to be a world leader in the development of hydrogen infrastructure and technologies, especially here in the US.”

US-Markt ist spannend auch wenn derzeit die Europäischen Programme höhere Volumina erreichen

Und die Aktivitäten in Nordamerika sind nur ein geringer Teil der Anstrengungen. Denn die Air Liquide will auch in Europa zu einem der führenden Wasserstoffanbiete. Beflügelt durch die EU-Milliarden, die Deutsche Wasserstoffinitiative und durch den Heimatmarkt Frankreich. Denn allein die aktuell veröffentlichte Wasserstoff-Strategie der französischen Regierung sieht bis 2030 Investitionen in Höhe von 7,2 Mrd. EUR vor. Und eine Wasserstoff-Erzeugerkapazität von 6,5 GW vor. Ausserdem soll ein nationales Wasserstoff-Komitee gegründet werden – natürlich unter Beteiligung des Lokal-Matadors.

Im nun veröffentlichten Strategiepapier setzen das französische Umweltministerium und das Wirtschaftsministerium Schwerpunkte. Einmal auf die Dekarbonisierung der Wasserstoff-Produktion (grüner Wasserstoff). Und weiterhin auf den Ausbau einer wettbewerbsfähigen Wasserstoff-Industrie. Selbstverständlich wird der lokale Platzhirsch daran überproportional profitieren – Air Liquide hat die Erfahrung, die Kapazitäten und die klare H2-Orientierung. Außerdem bauen die Franzosen gerade im Moment unter anderem in Frankreich, Dänemark, Kanada und USA riesige Wasserstoffanlagen.

Wasserstoffs Rolle und Bedeutung wird immer weiter zunehmen

Und passend dazu die Aussagen des amerikanischen Air Liquide Chef’s: “By increasing investment in the hydrogen economy, the U.S. will benefit from game-changing technology for the transportation, power and industrials sectors, all while assuring continued energy system reliability, affordability and security.”

Und seine klare Vision : “Hydrogen will play a major role in contributing to the development of a low carbon society, and is key to the expansion of zero emissions vehicles, as hydrogen fuel cells can produce clean, quiet and efficient electricity while emitting only water as exhaust.”

Dann ergänzte Graff noch: “Hydrogen is also a proven energy storage solution, which enables renewable electricity and supports grid resiliency. Excess electricity generation capacity can be used to produce hydrogen that can then be stored for reuse on the grid as electrical energy or redirected to the transportation sector as fuel.”



