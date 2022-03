H2XGlobal schmiedet Allianz mit der schwedischen Stadt Göteborg

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Finanztrends Video zu Allianz



mehr >

Gothenburg, Schweden, 28. März 2022 (ots/PRNewswire) -Der führende australische Hersteller von Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeugen, H2X Global Ltd, gab heute bekannt, dass er eine Vereinbarung mit einem der größten schwedischen Abfallentsorgungsunternehmen über die Lieferung von mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebenen Lastkraftwagen und Leichtfahrzeugen unterzeichnet hat.Renova, das sich im Besitz von 10 Gemeinden der Region Göteborg in Westschweden befindet, und H2X Global haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, wonach H2X Global Renova fünf Nutzfahrzeuge aus der H2X-Reihe zur Verfügung stellen wird: Ein 18-Tonnen-Rückwärtslader, ein 28-Tonnen-Demontagefahrzeug und drei 3,5-Tonnen-Hebebühnenfahrzeuge.Die Vereinbarung ebnet den Weg für den Ausbau der H2X Global Aktivitäten in Skandinavien für die Entwicklung und Produktion von Fahrzeugen für die Transportindustrie mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektroantrieb.Schweden, das für seine innovativen Strategien in Industrie und Technologie bekannt ist, hat sich zum Ziel gesetzt, der erste fossilfreie Wohlfahrtsstaat der Welt zu werden. Um dieses Ziel zu erhalten, müssen die Emissionen des Verkehrssektors reduziert werden, und dabei wird Wasserstoff eine entscheidende Rolle spielen.Ziel ist es, dass Schweden bis 2045 netto null Emissionen erreicht, und bis 2030 werden die Emissionen im Vergleich zu 2010 um 70 Prozent reduziert.Die Stadt Göteborg hat ihre Ziele noch konkreter formuliert. Die stadteigene Fahrzeugflotte wird bereits 2023 frei von fossilen Brennstoffen sein, und bis 2030 sollen die Kohlenstoffemissionen im gesamten Verkehrssystem der Stadt um 90 Prozent reduziert werden. Innerhalb der Göteborger Umweltzone strebt die Stadt bis 2030 einen emissionsfreien Verkehr an, d.h. einen Verkehr, der ausschließlich mit Strom oder Wasserstoff betrieben wird.Peter Westh, H2Xglobal's Leiter für Nordeuropa, sagte:„Wir sind stolz darauf, als Partner von Renova und der Stadt Göteborg ausgewählt worden zu sein, um mit H2X Global die Grundlagen für eine weitere Reduzierung der Kohlenstoffbilanz zu schaffen und die Fahrzeugoptionen der Stadt zu erweitern."Göteborg beherbergt eine der führenden Technologieuniversitäten Europas, die Chalmers University of Technology, und die Anlage, in der laufend an erneuerbaren Alternativen geforscht wird. Die Kohlenstoffbilanz von H2X Global würde die Fahrzeugoptionen in der Stadt erweitern. Zusammen mit den führenden Wasserstofflieferanten Schwedens und Nordeuropas freut sich H2X Global Ltd. auch darüber, dass wir unseren europäischen Hauptsitz in der Region Göteborg einrichten werden, wo führende Unternehmen der Automobilindustrie ansässig sind und verschiedene Innovationsaktivitäten im Zusammenhang mit Wasserstoff bereits laufen."Wir glauben, dass H2X der Partner der Wahl ist, da wir nicht nur eine emissionsfreie Gesamtlösung für die kommerzielle Flotte unserer Kunden anbieten, sondern unsere Kunden während der gesamten Reise begleiten, einschließlich des Aftersales-Marktes", sagte Peter Westh.„Darüber hinaus entspricht das H2X-Modell dem äußerst innovativen und vorausschauenden skandinavischen Ansatz. Unser einzigartiges Hybridmodell der Fahrzeugentwicklung, bei dem Superkondensatoren anstelle der notwendigen Batterien verwendet werden, ist eine Schlüsselkomponente."„Dies ist ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, die Umweltbelastung zu reduzieren. Gemeinsam mit der Stadt Göteborg prüfen wir, wie wir eine nachhaltigere Verkehrslösung anbieten können. Wir glauben, dass die Partnerschaft mit H2X Global ein weiterer Schritt in unserer Fahrzeugentwicklung für eine sauberere Zukunft für die Stadt Göteborg sein wird", sagt Anders Åström, CEO von Renova.Patrik Andersson, CEO der Business Region Göteborg, sagte:„Der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen wird durch die Umstellung auf die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie in bestimmten Anwendungen erleichtert. Ich heiße H2X als Partner der Stadt Göteborg bei dieser Entwicklung herzlich willkommen. Ihre Niederlassung hier ergänzt unser bereits starkes Industriecluster im Bereich der nachhaltigen Mobilität auf spannende Weise."Chris Reitz, Mitbegründer und Chief Design Officer bei H2X Global, sagte:„Das wachsende Interesse an der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie in Europa hat sich beschleunigt, da die Notwendigkeit, Alternativen zu Erdgas und Öl zu finden, mit den Spannungen im Norden Europas zunimmt. Wir wissen, dass ganz Europa darauf achtet, wie Schweden und seine Nachbarn die erneuerbaren Energien einführen, und wir sind sehr dankbar, dass wir bereits in diesem frühen Stadium in die Planung einbezogen werden. Unsere einzigartige Kompetenz, die sowohl eine skalierbare Wasserstoff-Antriebslösung als auch internes Automotive-Wissen kombiniert, ermöglicht es uns, wasserstoffbetriebene Fahrzeuge auf die Bedürfnisse und Spezifikationen unserer Kunden zuzuschneiden."Informationen zu H2X GlobalH2X ist ein auf absolute Nachhaltigkeit ausgerichtetes Automobil- und Kraftwerksunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Nutzung der effizientesten und wirksamsten Technologien, wobei der Schwerpunkt auf der Gewinnung kostenloser und erneuerbarer Energiequellen liegt. Die Spezialisierung auf Wasserstoff ist die Grundlage für das Wachstum von H2X, aber mit einer starken Plattform als Hersteller von elektrisch betriebenen Fahrzeugen hat das Unternehmen einen vielseitigen Ansatz, um das richtige Fahrzeug für die richtige Aufgabe zu finden. www.h2xglobal.com. H2X Global hat Niederlassungen in Australien, Malaysia, Indien und ganz Europa.Informationen zu RenovaDie Renova-Gruppe ist im Besitz von zehn Gemeinden in Westschweden. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Eigentümerkommunen die Verantwortung für Abfall und Recycling auf lange Laufzeit zu übernehmen. Unser Ziel ist es, durch unsere Geschäftsaktivitäten einen Nutzen für die Gemeinschaft zu schaffen und aktiv zur nachhaltigen Entwicklung in der Region unserer Eigentümer beizutragen.Die Gruppe besteht aus der Muttergesellschaft Renova AB und der Tochtergesellschaft Renova Miljö AB. Die Muttergesellschaft ist der eigene Abfallexperte der Eigentümergemeinden und führt die von diesen direkt zugewiesenen Aufgaben aus. Die Tochtergesellschaft Renova Miljö AB ist auf einem wettbewerbsfähigen Markt tätig und bietet Unternehmen, Kommunen und anderen öffentlichen Einrichtungen in der Region unserer Eigentümer Komplettlösungen im Bereich Abfall und Recycling an.Unser Ziel ist es, in unserer Branche stets das beste Dienstleistungsangebot auf dem Markt anzubieten, wobei Umwelt, Qualität und Kundenservice an erster Stelle stehen.Die Stadt GöteborgGöteborg ist das Innovationskraftzentrum Schwedens und die zweitgrößte Stadt des Landes. An der Westküste gelegen, beherbergt sie den größten Hafen Skandinaviens. Business Region Gothenburg ist die gemeinnützige Gesellschaft der Stadt Göteborg, die sich für die Stärkung und Entwicklung von Handel und Industrie in der Region Göteborg einsetzt. Sie bietet Kompetenz und Kontakte in einer Vielzahl von Bereichen und Branchen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1774115/H2X_Global_Limited.jpgPressekontakt:Peter Westh,Leiter von H2X Global für Nordeuropa,PH +46707804041,E-Mail peter.westh@h2xglobal.com; Sprecher von Renova,Hans Zackrisson,Fahrzeugentwicklungsmanager,Mobile : +46 705-678677,E-Mail : Hans.Zackrisson@renova.se; Sprecher der Wirtschaftsregion Göteborg,Per Österström,Leiter für ausländische Direktinvestitionen,Wirtschaftsregion Göteborg,per.osterstrom@businessregion.se,Mobil: +46-31-367 61 28; Tony Blackie,VP Kommunikation & Medien,H2X,E-Mail: tony.blackie@h2xglobal.comOriginal-Content von: H2X Global Limited, übermittelt durch news aktuell