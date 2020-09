H2REIHE-Update | Plug Power will Japan gewinnen, erster Schritt erfolgreich...

01.09.2020 - Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) startet Expansion in Asien: Plug Power wirft ein Auge auf Japan – mehr als das. Die erste Lieferung nach Japan ist eine 25 KW Genfuel -Elektrolyseanlage nach Nagasaki. Und dieses erste Produkt für diesen sich entwickelnden Riesenmarkt wurde von der neuen Plug Power Tochter Giner ELX entwickelt. Kaum 2 Monate nach Akquise die ersten Früchte. Wieso ist Japan nach Meinung Plug Powers – aktuell im Firmenblog am 31.08.2020 hervorgehoben und argumentiert – so wichtig für den amerikanischen Brennstoffzellenproduzenten mit der hinzugekommenen grünen Wasserstoffproduktionsanlage?

Quantensprung durch Vertikalisierung – bis nach Japan?

Erstmal kann man seit dem Giner ELX-Erwerb „alles aus einer Hand liefern“. Grüner Wasserstoff mit der eigenen Technologie produziert für die eigenen Brennstoffzellen oder wie man sagt: „Prior to its acquisition of Giner ELX, Plug Power was known as the leading provider of hydrogen engines and fueling solutions. After acquiring the company, however, Plug Power is now in a position to produce both the hydrogen engines and green hydrogen on-site to power those engines.“

PASSEND DAZU: Japans Regierung hat Programme zur Wasserstoffförderung aufgelegt, die ihresgleichen suchen. Das erklärte Ziel: Wasserstoff soll bis 2030 für 3,00 USD je Kilogramm und für 2,00 USD bis 2050 produziert werden können. Zielvorgabe der Regierung: Wichtige Exportnation für Brennstoffzellentechnologie zu werden, den CO2-Ausstoss zu reduzieren und unabhängiger von ausländischen Energielieferungen zu werden. Und hier will Plug Power ein gehöriges Wort mitreden. Klar: 25 KW für Nagasaki sind ein kleiner Anfang, aber der Markt entsteht erst und die ersten werden die Vorteile ernten können – möglicherweise.

Olympiade soll Leistungsfähigkeit der Wasserstofftechnologie beweisen

2021 auf der Olympiade sollen 500 Brennstoffzellengbetriebene Fahrzeuge eingesetzt werdne – und symbolhaft: Die Olympiafackel wird mit Wasserstoff „brennen“. Zeigt das Commitment der japanischen Gesellschaft/Regierung zur Zukunft des Wasserstoffs als alternative Energiequelle. Als zukünftigen Profiteur der japanischen Programme bringt sich Plug Power ins Spiel: „In its 2017 outline of the Basic Hydrogen Strategy, the country’s Ministry of Economy, Trade and Industtry noted that “it is necessary to develop innovative technologies for highly efficient water electrolysis for hydrogen production, as well as…highly reliable, low-cost fuel cells.” Japan’s interest in further developing hydrogen production solutions indicates its potential as a robust market for the kind of hydrogen solutions Plug Power can provide.“

BUCHTIP: EIN SPANNENDES BUCH GEFÄLLIG? Nachhaltigkeit als Anlageprinzip - logisch, zukunftsfähig und lesenswert! Wasserstoff, Energiewende und alles drum herum

Plug Power kann liefern und der erste Auftrag könnte Initialzündung sein – jedoch wie schon andere erfahren mussten, ist der japanische Markt nicht leicht für ausländische Unetrnehmen – also viel vor. Wobei Plug Power Japan als einen wichtigen/umsatzträchtigen Markt in Zukunft sieht und davon ausgeht, das von den 1,2 Mrd. USD-Umsatz in 2024 ein guter Teil aus Japan kommen soll. „We will see“ – auf jeden Fall aber eine weitere Chance für den vertikal integrierten Wasserstoffkonzern – oder sich in der vertikalen Integration befindenden Konzern. Und die Übernahmen sind nur durch die einigen übertrieben erscheinende Kursentwicklung möglich geworden, die Aktie als Kaufwährung, die Kapitalerhöhung als Cashquelle. Die Geschichte ist gerade erst im Anfang…{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

Vormerken: Den 24.09.2020!



An diesem Tag -so steht zu vermuten - werden Visionen bedient, genährt und wohl auch ein Ausblick auf die aktuellen und anstehenden Entwicklungen des - mittlerweile - Plug Power Konzerns gegeben - wir werden kurz vor den Veranstaltung die entsprechenden Links, Programme und Zugangszeiten vorstellen: "To hear more about the company’s vision for the clean hydrogen economy and the micro- and macro-level trends driving increased adoption, register for the 2020 Virtual Plug Symposium taking place on September 24th, 2020. Plug Power experts and our thought-leading guests will offer insights into what a hydrogen-powered world will look like and why we’re so excited about the journey to get there."

Wachstum mit grünen Wasserstoff – kostenseitig immer „günstiger“, politisch gewollt

Plug Power will weltweit mit diversen Kooperationen, Partnern oder Joint Ventures ein Netz von Wasserstoffproduktionsstätten aufbauen – grüne wohlgemerkt! „Plug Power expects to be one of the largest green hydrogen generation companies in the US,and globally thereafter.5With low cost renewables, green hydrogen production is more economical today when compared to steam-methane reforming (SMR)-based grey hydrogen in multiple US and European locations, even before taking into consideration policy initiatives such as LCFS (low carbon fuel standard credit), carbon pricing and many other policies being contemplated on a global basis. We expect the cost of green hydrogen to continue to decline, driven by the falling levelized cost of renewable electricity and reductions we will achieve in the system CapEx costs“ (Quartalsbericht Plug Power Inc.){loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

Den Anfang macht man mit dem Neuerwerb United Hydrogen Group, deren Produktionskapazität gerade auf 10t je Tag erweitert wird. Ein erster Schritt für den geplanten US-weiten aufbau von „grünen“ Wasserstoffproduktionsstätten. Folgerichtig sucht man nach einem neuen Produktionsstandort für eine „topmoderne“(state-of-the-art) Produktionsstätte für Elektrolyse und Brennstoffzellen im GW-Bereich. Giga-Factory ist da wohl der Gedanke der Plug Verantwortlichen. Standortsuche soll im Q3 abgeschlossen sein, Produktionsstart in 2026 – viel vor! Finanziert unter anderem auch durch die „erste grünen Wandel-Anleihe“ – emittiert im Q2 mit 5 Jahren Laufzeit, Zinssatz von 3,75%, platziertes Volumen: 212 Mio. USD. Noch viel vor und wenn es Plug Power gelingt die ambitionierten Pläne zu erfüllen, sollte der Anstieg der Aktie in den letzten Wochen „gut unterlegt“ sein – eine unglaubliche Performance – derzeit „doppelt so hoch“ wie bei Ballard Power auf 12-Monats-Sicht macht schon ein wenig schwindlig. Auf jeden fall eine spannende Story, die durch den Quartalsbericht sehr gut 2gefüttert“ wurde.

