H2REIHE-Update | Plug Power’s Aktie befreit? Quartalszahlen sind da! Besser als im Mai angesagt – gut so! GM wird vierter Hauptkunde.

22.06.2021 – Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) Zeit als Krisenmanager schien vorbei zu sein: Denn die „Bilanzproblemen“ waren vom Tisch – für 2018,2019,2020. Das Q1-Ergebnis nur eine Formalie, die man bis zur gesetzten NSADAQ/SEC-Frist zum 14.06.2021 schaffen müsste.



Und es kam operativ wieder Schwung in die Aktivitäten Plug Powers. Dann wieder ein Selbstfoul: Die Nachfrist der NASDAQ zum 14.06.2021 für die Lieferung der Q1-Zahlen wurde kommentarlos überschritten. Unsicherheit machte sich wieder breit. Im Hinterkopf: Der abermalige Bruch der Frist macht Plug Power von der „Gnade“ oder Entscheidung der NASDAQ/SEC abhängig, die über Sanktionen und eine weitere Nachfrist entscheidet. Aber am 18.06.2021 ein Lebenszeichen aus Latham. Quartalszahlen kommen am 22.06.2021 um 8:30 ET online präsentiert. Und jetzt zählt es:

Vorläufige Zahlen bestätigt – und dazu noch…

Zuerst einmal: Wie sahen die Erwartungen der Analysten aus für das Q1/2021: Umsatzerwartung (mittlere Schätzung) – 75 Mio USD (Vorjahr: 41 Mio); Ergebnis je Aktie (mittlere Schätzung) – Minus 0,08 USD (Vorjahr: – 0,12 USD).

Und welche Zahlen wurden am 10.05.2021 vorläufig mitgeteilt? Unter dem Vorbehalt der zu korrigierenden Bilanzen der Vorjahre: Plug Power erwartete „Gross Billings“ – also in Rechnung gestellte Auslieferungen/Dienstleistungen von 70 Mio USD. Wäre ein Anstieg um mehr als 60 % im Vergleich zum Q1/2020. Damit will man einen Nettoumsatz von 67 Mio USD erreichen. – ebenfalls mehr als 60 % plus im Vorjahresvergleich.

Und geliefert im Q1/2021 – BESSER als im Mai „angekündigt“!

Gross Billings betrugen 73,7 Mio USD (2020, Q1: 43 Mio USD). Und ein Umsatz von 72 Mio USD (2020, Q1: 40,8 Mio USD). Insgesamt lieferte Plug Power trotz diverser Corona-Einschränkungen 1,308 GenDrive Brennstoffzellen aus und konnte 6 H2-Infrastruktursysteme (Elektrolyse) ausliefern. Im Vorjahresquartal waren es 825 Brennstoffzellen und nur eine Infrastruktureinrichtung.

Wichtig: Der 4. Hauptkunde General Motors baute seine Zusammenarbeit weiter aus. Und setzt in seinen Produktionsstätten auf Plug Powers Brennstoffzellen – weltweit wird avisiert

Im ersten Quartal 2021 hat Plug Power bei der Bereitstellung seiner schlüsselfertigen GenKey-Lösung bei General Motors, erhebliche Fortschritte erzielt. GM hat sich für GenDrive-Brennstoffzellen und GenFuel-Wasserstoff-Brennstoff- und Tankslösungen für ausgewählte nordamerikanische Automobilproduktionsstätten von General Motors entschieden. Als jüngster Hauptkunde (neben Wal Mart , Amazon oder Home Depot) setzt GM Plug’s emissionsfreie Wasserstofftechnologie in mehreren Werken innerhalb seines Netzwerks ein.

Seit 2019 Kunde – jetzt aber jetzt für mehrere Produktionsstandorte. Proof of concept wurde erbracht. Kunde offensichtlich zufrieden.

General Motors hat in seiner Spring HillAssembly-Anlage in Tennessee bereits GenDrive-Wasserstoffbrennstoffzellen eingesetzt. Seit 2019 transportieren wasserstoffbetriebene Gabelstapler und Schlepper Teile und Materialien in der Autofertigungsanlage und bieten eine verbesserte Einsatzzeit und Verfügbarkeit, Produktivität und Nachhaltigkeit gegenüber batteriebetriebenen Flurförderzeugen. Als Ergebnis der Umstellung auf die GenDrive-Wasserstofflösungen hat GM allein im Spring Hill Assembly-Werk 3.000 Quadratmeter hochwertige Fabrikfläche zurückgewonnen.

General Motors, ein führendes Unternehmen der Automobilindustrie, hat sich verpflichtet, in der gesamten globalen Organisation in die Decarbonisierung der Prozesse mittels Plug Powers Brennstoffzellen und Infrastrukturlösungen zu investieren.

Und die Planungen für die Umsatzsteigerungen respektive Umsatzprognosen wurden überzeugend bestätigt.

Die Jahresziele für 2021 von 475 Mio USD Gross Billings, 750 Mio USD für 2022 und 1,7 Mrd USD in 2024 werden ausdrücklich bestätigt. Und Plug Power sieht sich auf dem Weg zum Global Player im Wasserstoff 10 Billionen USD Markt.