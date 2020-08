05.08.2020 - Wäre fast untergegangen, dass Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) die britische Supermarktkette ASDA mit Brennstoffzellen für deren umfangreiche "Gabelstapler"-Flotte versorgen wird – genau, für die gesamte Lieferinfrastruktur der Supermärkte mit allen Zwischenlagern und Logistikzentren. Klar ASDA nutzt diese Nachhaltigkeits-Initiative für ein „grüneres Image“ – wichtig auf dem umkämpften Britischen Markt, der unter der Konkurrenz von LIDL und ALDI seine Marktanteile neu verteilt sieht. ASDA’s Initiative ist möglicherweise Antrieb für den Wettbewerb „gleichzuziehen“. Der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie helfen solche Leuchtturmkunden bei der Marktdurchdringung. Hier hat also Plug Power das große Los gezogen: Plug Power liefert an ASDA das „Rundum-Sorglos-Paket“ die sogenannte „GenKey“-Lösung: Brennstoffzellen, Wasserstofftankanlagen und ein Servicepaket. Start wird im Logistikzentrum Skelmersdale sein, dann folgen die mehr als 30 weiteren Logistikzentren in Großbritannien.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Wasserstoff)}

Plug Power ist der erste,

der in Großbritannien eine großflächige Brennstoffzellenlösung „verkaufen“ kann (zumindest nach eigener Aussage) Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. meinte dazu am 03.08.2020 nahezu euphorisch: “Each new opportunity to expand the adoption of hydrogen fuel cells is an important step to building the hydrogen economy.” Und weiter: “We’re especially excited to be partnering with an organization like Asda, which has such a proud heritage and sterling reputation. Their focus on making their organization more environmentally-friendly makes Asda an ideal partner, and we’re optimistic that this deployment is just the start of a long and fruitful relationship.”

Und ASDA ist als drittgrößte Supermarktkette Großbritanniens mit rund 20 Mrd. GBP Umsatz kein „Kleiner“. Die Walmart-Tochter folgt der Mutter mit dieser „Wasserstoffinitiative“, die bereits neben Amazon in den USA Kunde von Plug Power für diese Dienstleistung „GenKey“

Unsere Reihe über Wasserstoffaktien:

H2TEIL1: Ballard Power Systems Inc - Kursrakete steigt weiter oder...

H2TEIL2: Plug Power Inc. - Kursdelle+Kaufkurse oder geht es weiter runter?

H2TEIL3: Nel Asa - Elektrolyse, Tankstellen und mehr, Milliardenmarkt. Für Nel?

H2TEIL4:NIKOLA Corp. - TESLA Nachfolger auf dem Weg?



H2TEIL5:SFC Energy AG. - Deutschlands Ballard Power?



Update vom 18.07.2020: Update Wasserstoffaktien NEL, Ballard, NIKOLA und Plug

Update vom 25.07.2020: Update Wasserstoffaktien NEL, Ballard, NIKOLA und Plug - Kurseinbrüche, Shorts

Update vom 01.08.2020: Update Wasserstoffaktien - Ballard Power, NEL, SFC Energy, Plug Power und NIKOLA - Microsoft, Staatsgelder, Grundstein, CNBC

BUCHTIP: EIN SPANNENDES BUCH GEFÄLLIG? Nachhaltigkeit als Anlageprinzip - logisch, zukunftsfähig und lesenswert! Wasserstoff, Energiewende und alles drum herum

BUCHTIP: Anlegen in Crashzeiten, Vermögenssicherung - Beate Sanders aktuelles Buch. Spannend. Leicht anwendbar.

ASDA sieht diese Nachhaltigkeitsinitiative im Rahmen einer Decarbonisierungskampagne auch als Argument für die Kunden „zu ASDA zu denken beim Einkauf“: “Asda is dedicated to being the world’s Most Trusted Retailer, and sustainability is a big part of that,” sagt Darren Pettener, General Manager des Asda Logistikcenters Skelmersdale. “We’ve seen firsthand what a difference hydrogen fuel cell adoption has made for our parent company. There are good reasons why Walmart, which has been a leader in supply chain innovation for decades, has chosen to build the largest fleet of hydrogen fuel cell-powered electric vehicles in the world. We’re eager to realize the proven environmental and productivity benefits of fuel cell adoption in our operations at Asda."

Ein großer Markt in Europa, den Plug Power zwar nicht als erster betritt, aber in dem Plug Power als neuer Wettbewerber durchaus „Schwung“ und Wachstum bringen kann, insbesondere in Ländern, in denen diese Wasserstofflösung noch nicht angekommen war, wie Großbritannien.

Nicht neu? Bereits 2015 startete beispielsweise Linde bereits Brennstoffzellen-„Niederflurfahrzeuge“ im Praxistest: „Unter den gleichen Einsatzbedingungen, müssen sich seit kurzem auch zehn Linde-Niederhubwagen beweisen, die anstatt Bleisäurebatterie mit einem Brennstoffzellen-Hybridsystem ausgerüstet sind. Ein Jahr lang werden sie in der Feldphase des Projekts E-LOG-Biofleet getestet. Der Flurförderzeugehersteller Linde Material Handling und der Batterieladespezialist Fronius wollen belegen, dass die Produktivität elektrischer Gabelstapler und Lagertechnikgeräte mit der Wasserstofftechnologie gesteigert werden kann, die Fahrzeuge zudem wirtschaftlich zu betreiben sind.“ (15.02.2015, „Schweizer Maschinenmarkt“, Silvano Böni, „Per Brennstoffzelle durchs Lager“) Und seit Jahren sind diese und von anderen Anbietern angebotene „Gabelstapler“ im Einsatz, europaweit, fast.

Plug Power ist einer "der" Wasserstoffwerte

Plug Power bietet bereits jetzt marktfähige Produkte an und ist nach der einsetzenden Konsolidierung, die eigentlich überfällig war, vielleicht in den nächsten Tagen oder Wochen wieder einen zweiten Blick wert, für jemanden der die Story "Wasserstoff" für attraktiv hält und über Einzelwerte nachdenkt. Oder man wartet erstmal eine gewisse Bodenbildung bei den Wasserstoffaktien ab - die Zukunft ist in Jahren nicht in Monaten, also verpasst man möglicherweise ...

Das Schlusswort sei den Marketing-Leuten von Plug Power Inc. gegönnt, aber trotzdem bedenkenswert, vielleicht auch bei den „anderen“ Playern im Britischen Lebensmitteleinzelhandel: „Plug Power’s GenKey solution brings multiple benefits to Asda’s supply chain network. Fuel cell powered logistics equipment enables distribution centers to achieve substantial productivity gains and higher material velocity by eliminating the downtime required for battery charging and changing. In addition, the fuel cell solution frees up valuable floor space by removing the need for multiple batteries per truck, and replacing bulky battery charging and changing stations with a compact hydrogen fuel dispenser. The full-service GenKey package allows customers to quickly capture all of these benefits, providing full integration and deployment of the Plug Power’s fuel cell engines, hydrogen fuel solutions, and support.“

Aktuell zum Schluss am 04.08.2020, 22:00 Uhr GMT handelte Plug Power Inc. bei 9,13 USD. Auch diese Aktie können Sie bereits ab 0,00 EUR auf Smartbroker handeln



