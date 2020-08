H2REIHE-Update | Plug Power mit Rekordquartal, bleibt Expansionsplänen treu &1,2 Mrd. Umsatzziel für 2024 klar bestätigt

10.08.2020 - Was muss passieren, dass Wall Street eine Aktie wie Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) nun schon seit Tagebn feiert: „Plug Power delivered better than expected earnings (…) because Wall Street is staying bullish on the fuel cell maker’s shares.“ So hiess es beispielsweise bei Barrons. Die gleichen Kommentatoren, die NIKOLA’s Zahlen oder besser gesagt „nicht gesagten Punkte“ für ein Scherbengericht nutzten, sehen bei Plug viel positiver in die Zukunft, man scheint die Ziele für 2024 ernst zu nehmen.

Also Plug Power Inc. lieferte einen zufriedenstellenden Quartalsbericht. Einerseits die aktuellen Zahlen – anders als NIKOLA macht man bereits Umsatz – sahen gut aus: Trotz Covid-19 Einschränkungen konnte man 72,4 Mio. USD im Q2 generieren, gleichzeitig die bereits bei CNBC gelobten Übernahmen von United Hydrogen und Giner ELX abschließen und die Prognose für 2020 bestätigen: Allein im Q3 will man 110-115 Mio. USD Umsatz „reinholen“. Basis für eine nochmalige, klare Bestätigung der bereits angehobenen Mittelfristprognose:

2024 1,2 Mrd. USD Umsatz, 250 Mio. USD EBITDA (bereinigt) – da ist sich Plug Power sicher

Man kann durchaus zufrieden sein – die höchsten Q2-Umsätze in der Firmengeschichte. Überraschend „nur“ 0,03 USD Verlust pro Aktie im Quartal(bereinigt)– der Konsens ging von 0,09 USD aus. Auslieferung von 2.800 „Gendrive“-Brennstoffzellen, natürlich auch Rekord, und 3 Wasserstofftankstellen. Erhöht die Gesamtzahl der installierten Wasserstofftankstellen auf 100. Und weitere Statistiken, die zeigen wie stark Plug mittlerweile ist: Mehr als 25% aller Lebensmittel/Drogerieartikel für den Retailmarkt wurden in den USA in 2019 mit Brennstoffzellen von Plug Power ausgeliefert – Dank der wichtigen US-Kunden WalMart, Kroger, SuperValu, Wegmans und Arytza. Im Q1 stieg der Anteil auf rund 30% aufgrund anhaltend hoher Kundennachfrage.

Übernahmen sollen Feuer bringen

Plug Power sieht sich als Vorreiter in einem weltweiten Paradigmenwechsel hin zur Wasserstoffwirtschaft. Zwischenergebnis: Plug Power sei durch die von gefertigten Brennstoffzellen der weltweit größte Verbraucher von flüssigem Wasserstoff. Und durch die beiden Übernahmen will man auch die Führungsrolle in Distribution, Herstellung, Verflüssigung grünen Wasserstoffs übernehmen. Mit dem klaren Fokus auf grünen Wasserstoff: „Plug Power remains focused on the transition from low-carbon to zero-carbon hydrogen to serve our customers in our traditional markets of on-road vehicles and industrial applications, in line with our sustainability goals and focus on reducing greenhouse gas emissions.“ (Plug Power, Quartalsbericht Q2)

Wachstum mit grünen Wasserstoff – kostenseitig immer „günstiger“, politisch gewollt

Und Plug Power will weltweit mit diversen Kooperationen, Partnern oder Joint Ventures ein Netzt von Wasserstoffproduktionsstätten aufbauen – grüne wohlgemerkt! „Plug Power expects to beone of the largest green hydrogen generation companies in the US,and globally thereafter.5With low cost renewables, green hydrogen production is more economical today when compared to steam-methane reforming (SMR)-based grey hydrogen in multiple US and European locations, even before taking into consideration policy initiatives such as LCFS (low carbon fuel standard credit), carbon pricing and many other policies being contemplated on a global basis. We expect the cost of green hydrogen to continue to decline, driven by the falling levelized cost of renewable electricity and reductions we will achieve in the system CapEx costs“ (Quartalsbericht Plug Power Inc.){loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

Den Anfang macht man mit dem Neuerwerb United Hydrogen Group, deren Produktionskapazität gerade auf 10t je Tag erweitert wird. Ein erster Schritt für den geplanten US-weiten aufbau von „grünen“ Wasserstoffproduktionsstätten. Folgerichtig sucht man nach einem neuen Produktionsstandort für eine „topmoderne“(state-of-the-art) Produktionsstätte für Elektrolyse und Brennstoffzellen im GW-Bereich. Giga-Factory ist da wohl der Gedanke der Plug Verantwortlichen. Standortsuche soll im Q3 abgeschlossen sein, Produktionsstart in 2026 – viel vor! Finanziert unter anderem auch durch die „erste grünen Wandel-Anleihe“ – emittiert im Q2 mit 5 Jahren Laufzeit, Zinssatz von 3,75%, platziertes Volumen: 212 Mio. USD. Noch viel vor und wenn es Plug Power gelingt die ambitionierten Pläne zu erfüllen, sollte der Anstieg der Aktie in den letzten Wochen „gut unterlegt“ sein – eine unglaubliche Performance – derzeit „doppelt so hoch“ wie bei Ballard Power auf 12-Monats-Sicht macht schon ein wenig schwindlig. Auf jeden fall eine spannende Story, die durch den Quartalsbericht sehr gut 2gefüttert“ wurde.

Aktuell zum Schluss am 07.08.2020, 22:00 Uhr GMT handelte Plug Power Inc. bei 11,28 USD - mit einem Plus von über 5%.



