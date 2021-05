H2REIHE-Update | Plug Power Aktie am 11.05. High Noon? Werden die Quartalszahlen die Korrektur beenden? Oder die korrigierten Bilanzen.

09.05.2021 – Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) ist derzeit als Krisenmanager gefordert. Seit dem Eingeständnis, dass die Bilanzen 2018,2019 und die vorläufigen Zahlen 2020 falsch sind und korrigiert werden müssen, kämpft er gegen die Zweifel an.



Und nachdem Analysten die Bilanzkorrekturen relativ entspannt sehen und vorletzte Woche Renault und SK Group den Rücken gestärkt hatten, kämpft Plug Power mit operativen Meldungen dagegen an. Aber bisher „verpufften“ diese Meldungen – der Kurs scheint bis zur Lieferung der korrigierten Bilanzen „im Tal der Tränen“. Auch die BAE Systems Kooperation wurde am Markt „zerredet“ und nicht als Impuls gesehen.

Mit dem sowieso schon angeschlagenen Wasserstoffsektor testet Plug Power nach den noch vor gar nicht langer Zeit gesehenen Hochs bei 73,18 USD (am 26.01.2021) immer neue Zwischen-Tiefstände. Nicht zu vergessen: Immer noch auf einem sehr hohen Niveau im Vergleich zu den Kursen von vor 12 Monaten – 3,80 USD ist beispielsweise das 52-Wochen-Tief der Plug Power-Aktie.

die negative Stimmung für sich oder vielleicht sogar für den ganzen Sektor „drehen“ können? Mit den grossen Donnerschlägen SK Group-Kooperation, Renault-Kooperation oder der Acciona-Kooperation wurden jeweils Multimilliardenprojekte „angeschoben“ – völlig neue Dimensionen für Pure-Wasserstoffwerte bisher und so auch Feuer für die Aktienkurse des ganzen Sektors.



Und die überfällige Konsolidierung ebschleunigte sich dann zu einer kräftigen Korrektur, die durch Plug Powers Bilanzfehler noch befeuert wurde. Dann die schlechten Quartalsergebnisse der Big’s Nel und Ballard Power in der letzten Woche. Spannend wie jetzt Plug Power durch das offensichtlich nicht einfache Q1/2021 gekommen ist. Und wohl noch wichtiger, ob man wie angekündigt „vor den Quartalszahlen“ auch die korrigierten Bilanzen liefern kann.

NIKOLA Aktie lebt. Klare Vorgaben beim Quartalsbericht – so könnte Vertrauen zurückgewonnnen werden.

Nanogate SE am Ende – Aktionäre werden wohl „zu null“ herausgehen. Operatives Geschäft verkauft. Für Gläubiger.

HENSOLDT AG mit starkem Auftragseingang auf Kurs. Prognose bestätigt. Aktienkurs zeigt keinen Leonardo – Effekt. Warum? Weil…

Krones AG Quartalsergebnis bestätigt die Prognose für 2021. Erholungsprozess läuft an. Aufträge steigen bei noch leicht rückläufigen Umsätzen.

CompuGroup erfolgreich Dank Digitalisierungstrend

Platow Brief wird bei ShopApotheke vorsichtiger. Gewinndynamik fehlt und Aussichten eingetrübt.

Shop Apotheke News: Wachstum fortgesetzt im Q1. Nennenswerte Gewinne dauert noch.

Im Netz fand sich vor einigen Wochen eine Antwort der IR-Abteilung von Plug Power an einen Aktionär. Sofern diese Antwort authentisch sein sollte, wovon wir ausgehen, sollte bis zur Bekanntgabe der Q1 Zahlen die Bilanzkorrektur erledigt sein. Was natürlich ein Riesenschritt zu einer Normalisierung der Situation wäre, sofern auch die anderen Aussagen der „IR-Antwort“ sich dadurch bestätigen sollten:

„The short answer to your question we are cautiously optimistic this will be concluded prior to our Q1 earnings release, so in that perspective we are hopeful weeks and not months away.

(Würde bedeuten, dass bis zum 11.05.2021 die strittigen Bilanzfragen geklärt wären, was danach eine Schadensbegrenzung möglich machen würde)

Our guidance that we laid out in the Jan 26th update.

Of course nothing is final until its completed. I do want to reiterate what the current situation, of our delayed 10-K, will not effect:These changes will not affect:

(Was gleichzeitig bedeuten würde, dass die Korrekturen der Bilanzen keinen Einfluss auf die Prognosen und zukünftigen Erträge/Umsätze und Gewinne Plug Powers hätte.)

KPMG has been our independent accountants for close to 25 years, and while they have determined our prior Financial Statements need to be restated, they are related to several non-cash items, relating to lease accounting as rule 842 came into effect in 2019 such as:

• book value of right of use assets and write down of financial obligations

• Loss accruals for certain service contracts

• impairment of certain long-lived assets

• classification of certain costs, resulting in a decrease in R&D search and expense and a corresponding increase in cost of revenue.

Our core material handling clients do business with Plug Power through either Direct Purchase. or with Sale-Leaseback agreements which hence involve operating leases.

Our accounting as a result can be complex and technical due to the nature of our business. These changes aren’t being made due to override of controls or misconduct, and KPMG had informed the Audit Committee that these issues are not related to an override of controls or misconduct.