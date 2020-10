H2REIHE-Update | NIKOLA Aktie: Kurseinbruch - CEO hat einen No-GM-Deal-Plan, Märkte verunsichert

16.10.2020 - Als am Freitag die Überlegungen des zukünftigen Elektro- und Brennstoffzellen-LKW-ProduzentenNIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) public wurden, auch Pläne zu haben ohne GM als Badgerpartner weiterzumachen, brach die Aktie kräftig ein und rutschte wieder unter die überwunden erscheinende 20,00 USD Grenze je Aktie. Der Markt wartet seit Bekanntwerden der Vorwürfe gegen NIKOLA seitens des Short-Reports auf die endgültige Bestätigung des GM-NIKOLA-Deals, möglicherweise zu schlechteren Konditionen für NIKOLA, aber ein "Weiter" schien dem Markt hier wichitg für den potentiellen Erfolg NIKOLA's. GM hatte mitgeteilt, der Deal sei noch nicht rund - am 05.10.2020 schrieben wir: "Es sieht wohl so aus, dass die Gespräche zwischen GM und NIKOLA in die zweite Runde gehen mit einer Deadline, die auf den 03.12.2020 gesetzt ist. Es wird spekuliert, dass GM den Kapitalbeteiligungsanteil nachverhandeln will - ursprünglich wollte man für 2 Mrd. USD einen Anteil von rund 11% an NIKOLA erwerben im Rahmen der umfangreichen Kooperation - seinerzeit noch weit unter dem Börsenkurs- ein geplanter automatischer Kursgewinn. Aktuell würde GM weitaus mehr als 50% Aufpreis zahlen als diese Beteiligung aktuell "an der Börse" wert wäre. Jetzt soll GM wohl einen größeren Anteil fordern oder eben Optionen auf einen größeren Anteil - alles offen.Der Markt verdaute diese Nachricht und auch die Verschiebung der Badger-Präsentation, die eigentlich lange vorher für Dezember angekündigt war. Nun wurde diese "wegen Corona" verschoben - auf einen unbestimmten Zeitpunkt: NIKOLA WORLD FINDET NICHT IM DEZEMBER STATT: VIELLEICHT DIE EINZIG RICHTIGE REAKTION in dieser unsicheren Phase ohne den designierten Badgerproduzenten GM wirklich "rund zu haben"."

H2-Update 16.10.: Plug Power und Chart Industries - Win-Win-Situation

H2-Update 16.10.: Ballard Aktie mit Topmeldung - Aktie taucht weg, um sich dann leicht zu erholen

Steinhoff's Pepkor warnt vor mindestens 20% weniger Gewinn - trotzdem könnten die Vergleiche in 11 Wochen durch sein

HelloFresh vierte Prognoseerhöhung dieses Jahr - rekordmäßiger Lauf mit fetten Gewinnen

Centrotec erhöht Prognose - Q3 war gut, richtig gut

ElringKlinger ist mehr als ein reiner Automotive: Brennstoffzelle überzeugt AIRBUS - Gemeinschaftsunternehmen

Drägerwerk weiterhin in Boomphase - 2021 soll es ruhiger werden

H2-Update 15.10.: Nel mit Auftrag in Polen - könnte sich ein neuer Markt auftun. Wer braucht schon NIKOLA...

BioNTech könnte profitieren - Johnson&Johnson fällt weiter zurück

Evotec Aktie wieder beliebt - zumindest zwei Investoren ist sie 250 Mio. EUR wert - günstiger Einstieg?

Mutares mit siebtem Zukauf dieses Jahr

BUCHTIP: Anlegen in Crashzeiten, Vermögenssicherung - Beate Sanders aktuelles Buch. Spannend. Leicht anwendbar.

UND JETZT SAGT DER NEUE CEO Mark Russel am Donnerstag zu Bloomberg; "The Badger is part of our discussions with GM," und weiter: "And we've been clear all along that we wouldn't build a Badger without an OEM partner." Und die Verhandlungen stehen unter Zeitdruck: Beide Seiten können von der Vereinbarung zurücktreten, falls bis zum 3.12.2020 keine endgültige Einigung vorliegen sollte. Gegenüber Bloomberg äußerte sich GM nicht eindeutig, wo die Verhandlungen mit NIKOLA derzeit stehen. Es hieß lediglich seitens GM: "Our transaction with Nikola has not closed," und "We are in discussions with current Nikola management and will provide further updates when appropriate or required." Auf die Frage nach dem aktuellen Stand teilte ein Verantwortlicher von NIKOLA mit:: "Nikola continues to work with GM towards a closing and will provide further updates when appropriate or required." OFFENE FRAGEN DIE DEN HEUTIGEN KURSVERFALL ERKLÄREN:

Und auch bei BP, dem potentiellen Partner für ein Wasserstofftankstellennetz in den USA, gibt es diese Woche keine Fortschritte. AUCH HIER SPIELT DER CEO RUSSEL "den Coolen" gegenüber der Öffentlcihkeit, indem er betont es gäbe auch hier Pläne - und die sähen ein Infrastrukturnetz für Wasserstoff allein verantwortet (und finanziert?) von NIKOLA vor: "Russell also told Bloomberg that Nikola has a plan to develop that infrastructure on its own if necessary."

DIESE LÖSUNG WÄRE DIE WESENTLCIH TEURERE LÖSUNG UND DANN NOCH POTENTIELL OHNE DIE ZWEI MILLIARDEN VON GM - hört sich fast wie bei einem beleidigtem Kind an und nicht wie von einem CEO eines Milliardenunternehmens.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

BP stoppte gerüchteweise die Gespräche - dann hieß es bei Bloomberg

etwas positiver, die Gespräche seien weiterhin im Fluss. Gleichzeitig sprach der CFO noch vor wenigen Tagen davon, dass die wichtigen bestehenden Kooperationspartner wie General Motors, Bosch, NEL weiterhin mit NIKOLA zusammenarbeietn würden. Die aktuelle weiterhin bestehende Kurswschwäche ist dennoch nachvollziehbar, da gerade von den verbleibenden Boardmitgleidern, insbesondere auch dem neuen Chairman immer wieder betont wurde, das größte Asset und die größte Besonderheit NIKOLAS wäre das Konzept der H2-Infrastruktur und die damit verbundene Frachkilometer bezogene Abrechnungsmethodik für die Tre's und die anderen Brennstoffzellenfahrzeuge, die NIKOLA plant (!) zu bauen und von denen bereits Tausende verkauft sind! Und hier würde BP - neben dem gesetzten Hoflieferanten NEL - wohl eine wichtige wenn nicht die wichtigste Rolle spielen. Un dohne BP und ohne GM wären die Pläne längst nicht mehr so überzeugend wie mit diesen starken Partnern.

BUCHTIP: EIN SPANNENDES BUCH GEFÄLLIG? Nachhaltigkeit als Anlageprinzip - logisch, zukunftsfähig und lesenswert! Wasserstoff, Energiewende und alles drum herum

BUCHTIP: Anlegen in Crashzeiten, Vermögenssicherung - Beate Sanders aktuelles Buch. Spannend. Leicht anwendbar.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google-300-250)}

VORSCHLÄGE VON LESERN ÜBER WASSERSTOFFWERTE DIE IN DIESER REIHE BEHANDELT WERDEN SOLLEN - IMMER WILLKOMMEN.

Auch diese Aktie können Sie bereits ab 0,00 EUR auf Smartbroker handeln



NIKOLA Corp. | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}