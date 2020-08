H2REIHE-Update | NEL muss am 26.08.2020 liefern, sonst wird der Dänemark Effekt verpuffen.

23.08.2020 - NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) konnte letzte Woche durch die Aufnahme in ein Konsortium zum Aufbau des größten - grünen - Wasserstoffproduktionsstandortes punkten. Hier ist noch viel Information für die Anleger gewünscht: Bedeutet es etwas, dass NEL der einzige Anbieter für Elektrolyse-Technik im Konsortium ist und dass man deshalb auch die gesamte Technik für die geplanten 1,3 GWh-Kapazität liefern wird? Wäre - wenn auch zeitlich gestaffelt - ein Auftragsvolumen, welches den derezitigen Jahresumsatz um ein Vielfaches übersteigen könnte. Oder bedeutet es etwas,dass die knapp 20% Beteiligung NEL's - die Everfuel Europe - der einzige im Konsortium ist, der Erfahrung im Betrieb einer Elektrolyse-Anlage hat? Ist man damit gleichzeitig als Betreiber der geplanten Großanlage gesetzt? Hierzu Antworten auf der am Mittwoch angesetzten Präsentation der Geschäftszahlen NEL's für das erste Halbjahr zu erwarten, wäre vielleicht etwas zuviel. Aber ein Hinweis wäre vielleicht sehr hilfreich zur Einschätzung möglicher Perspektiven aus der Nachricht, die letzte Woche eigentlich relativ wenig Beachtung fand..

Am Mittwoch geht es natürlich zuerst einmal

darum die Geschäftszahlen zu präsentieren - die Markterwartungen für das zweite Quartal bewegen sich in Richtung 126 Mio. NOK (ca. 12 Mio. EUR), etwas höher als im Vorjahresquartal, als man 123 Mio. NOK erzielen konnte; es wird nur noch ein realtiv geringer Verlust von 0,025 NOK je Aktie erwartet. Jedenfalls sollte NEL, die durch Corona reduzierten Erwartungen besser treffen als im Q1: Seinerzeit lieferte man einen Umsatz von "nur" 127 Mio. NOK, obwohl der Markt 148 Mio. NOK erwartet hatte. Spannend wird auch der Ausblick und die Erwartungen des Unternehmens, ob Corona Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung der nächsten Monate haben wird und inwiefern längerfristig Auswirkungen erwartet werden.

NEL weist zumindest die interessierten Anleger darauf hin, dass man am 26.08.2020 der Präsentation der Quartals-Ergebnisse um 08:00 Uhr per Stream beiwohnen kann(Meldung vom 18.08.2020 ). Dramaturgie stimmt. Für Interessierte hier der LINK AUF LIVESTREAM , 26.08.2020, 08:00 Uhr.

Wie wir bei Plug Power gesehen haben, können selbst unspektakuläre Bilanzzahlen durch eine klare Zukunftsvision und Bestätigung der ( bei Plug war es die) 2024er Prognosen zu einem kräftigen Kursimpuls führen, während NIKOLA bei seiner Quartalspräsentation durch "Auslassungen" diese Chance vertan hatte und erst durch die "Leuchtturm-Order" wieder "Gnade am Aktienmarkt fand". Also auf jeden Fall Spannung garantiert am 26.08.2020 - und bei Wasserstoffwerten geht es wohl derzeit weniger um die nackten Zahlen, sondern um die Vision und den Ausblick und ob man "on track" ist oder eben nicht. Die ganze Story: Nel Asa - Elektrolyse, Tankstellen und mehr, Milliardenmarkt. .

NEL Asa ist im Konsortium für die größte Wasserstoffproduktionsstätte der Welt

Endlich wieder einmal mit eine Meldung, die die Kursentwicklung NEL's stützen/erklären konnte in der letzten Woche - auf Dauer braucht es mehr als nur die Vision auf zukünftige Geschäfte. Und bis zu den Geschäftszahlen am 26.08.2020 ist die Teilnahme NEL's an einem Konsortium der Creme-de-la-Creme der Dänischen Wirtschaft zum Aufbau einer in der ersten Phase 1,3 GW umfassenden Produktionsstätte für nachhaltige Trteibstoffe (Power-to-Gas) mehr als ein überzeugender "Pausenfüller":

NEL verlautbarte dazu auf dem Firmen-Twitter-Account gestern Nachmittag um 15:10 Uhr: "We’re very excited to join this # dreamteam consortium which seeks to realize a truly ambitious and ground-breaking PtX-project" Worum handelt es sich? Wohl über NEL's 19,8% Beteiligung an der Dänischen Everfuel Europe und deren enge Kooperation - NEL ist Exklusivlieferant für Wasserstofftankstellentechnologie und Elektrolyseanlagen - ist man "an Bord gekommen: Nachdem Everfuel Europe startend mit einer Tankstelle für Wasserstoff in Kopenhagen mit einer 20 mW Elektrolyseanlage, gefördert von der Dänischen Energiebehörde mit rund 6 Mio. EUR, im Dezember 2019 auf Touren kam, geht man jetzt gemeinsam mit NEL auf eine neue Ebene. Dem Konsortium für die Großanlage gehören bereits an: A.P. Møller – Maersk, Kopenhagener Flughäfen, DSV Panalpina, DFDS, SAS und Ørsted - dazu kommen jetzt die "Wasserstoff-Spezialisten" NEL und Everfuel Europe mit Haldor Topsøe (Katalysespezialist). Ein Projekt mit Perspektive und staatlicher Förderung, die bereits in zweistelliger Millionenhöhe beantragt worden sein soll.

DIE GRÖSSTE ANLAGE WELTWEIT: Das Projekt wurde bereits im Mai - noch ohne NEL als Partner - öffentlich gemacht mit hohen Ambitionen: "(...) have brought together the demand and supply side of sustainable fuels in a unique partnership with the concrete vision to develop a new ground-breaking hydrogen and e-fuel production facility as soon as 2023. When fully scaled-up by 2030, the project could deliver more than 250,000 tonnes of sustainable fuel for buses, trucks, maritime vessels, and airplanes every year. Production would potentially be based on a total electrolyser capacity of 1.3 gigawatts, which would likely make it one of the world's largest facilities of its kind. The production from the fully scaled facility can reduce annual carbon emissions by 850,000 tonnes." Presseerklärung Ørsted, 26.05.2020.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt_03)}

Und sollte NEL alleiniger Lieferant der Elektrolysetechnologie sein, ein wirklich "fetter Auftrag", und sollte NEL's knapp 20% Beteiligung Everfuel Europe als Betreiber - wie bisher bei einer wesentlich kleineren Elektrolyseanlage im Vergleich zur geplanten Endausbaustufe 2030 (20 MW, geliefert von NEL) und einer Wasserstofftankstelle für Kopenhagener Taxifahrer - fungeiren, würde auch hier NEL überproportional profitieren - spannend, vielleicht kommen hier demnächst wichtige Umsatzmeldungen auf die NEL-Aktionäre zu.

DREI SCHRITTE: Phase 1 sieht eine Kapazität von lediglich 10 MW Elektrolyse bis 2023, Phase 2 sieht einen Anstieg auf 250 MW bis 2027 und schließlich 1,3 GW - versorgt von einem Offshorewindpark vor Bornholm - bis 2030 in Phase 3. ein langfristiger Plan, der grünen Wasserstoff produzieren soll, mit grünem Strom von Ørsted, mit Elektrolysetechnik von NEL, betrieben von Everfuel Europe für die Nutzer: Luftfahrt SAS resp. Kopenhagener Flughäfen, Schifffahrt durch A.P. Møller – Maersk und für LKW's und Busse von Movia und DSV Panalpina. Passendes konzept - langfristig angelegt entsprechend der langfristigen Decarbonisierunsginitiative der Dänischen Regierung.

"The first stage, which could be operational by 2023, comprises a 10MW electrolyser which can produce renewable hydrogen used directly to fuel buses and trucks. Stage two comprises a 250MW electrolyser facility which could be operational by 2027 when the first offshore wind power from Bornholm could be delivered. This facility would combine the production of renewable hydrogen with sustainable carbon capture from point-sources in the Greater Copenhagen area to produce renewable methanol for maritime transport and renewable jet-fuel (e-kerosene) for the aviation sector.Stage three, which could be operational by 2030 when the offshore wind potential at Bornholm has been fully developed, would upgrade the project's electrolyser capacity to 1.3GW and capture more sustainable CO2, enough to supply more than 250,000 tonnes of sustainable fuels to be used in buses, trucks, maritime vessels and airplanes. The project has the potential to displace 5% of fossil fuels at Copenhagen Airport by 2027 and 30% by 2030." Presseerklärung Ørsted, 26.05.2020.

Nel scheint das ganze nicht als wichtig einzuschätzen, ist halt auch wieder z.g.T. Zukunft - gab dazu nicht einmal eine Presseerklärung.

NEL Asa-KURS Schluss Freitag 21.08.2020: 1,92 EUR.

