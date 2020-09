H2REIHE-Update | NEL-Aktie mitgerissen von NIKOLA - Chancen? Risiko durch laufende Kapitalerhöhung

15.09.2020 - NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) wollte sich gerade sich frisches Geld holen, Zeichnungsfrist vom "on 10 September 2020 at 09:00 hours (CEST) and will end on 21 September 2020 at 16:30 hours": Kapitalerhöhung zu 18,45 NOK für bis zu 10.840.109 neue Aktien für die den Altaktionären ein Bezugsrecht von 0.00832 je Aktie also ca. 112 zu 1.Die aktie handelt heute in Oslo bei 18,81 NOK (15.07 Uhr, 15.09.2020), also noch leicht über dem Bezugspreis, sah heute aber bereits Kurse von 18,38 NOK. Könnte also möglicherweise sehr eng werden mit der Kapitalerhöhung.

Wieso eng? Nel handelte doch entspannt über 22,0 NOK

Schuld daran ist in Anführungszeichen der Hoffnungsträger NIKOLA. Von dem verspricht sich Nel einiges: Einmal sind die Norweger an dem Unternehmen als Aktionär beteiligt und bilanzieren ihre Beteiligung "at the market" - also nehmen alle Kursschwankungen zu den Bilanzstichtagen in ihre GuV mit. Dass wäre letzte Woche Dienstag /Mittwoch in einem schönen Quartalsgewinn geendet, als NIKOLA aufgrund des GM-Deals "hochschoss" bis über 54,00 USD, ab Donnerstag ging es jedoch kräftig runter - ein Shortseller hatte einen Report veröffentlicht, der kein gutes Haar an NIKIOLA ließ und die Reaktion NIKOLA's war bisher zumindest nicht geeignet, alle Zweifel auszuräumen. Soweit, so schlecht für den "Wert" der NEL Aktie. Aber viel wichtiger als die Beteiligung am Aktienkapital der NIKOLA Inc. ist etwas anderes.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

Wichtiger für NEL sind die potentiellen Aufträge NIKOLA's

Wichtiger für NEL sind die Ambitionen NIKOLA's ein US-weites Wasserstofftankstellennetz aufzubauen. Nur mit einem solchen Netz kann NIKOLA seine ehrgeizigen Pläne umsetzen, den Transportunternehmen eine Transportleistung je Einheit zu berechnen - inclusive Fahrzeug, Wartung und Treibstoff (Wasserstoff). Wenn nun Zweifel am Erfolg NIKOLA's aufkommen aufgrund des Hindenburgberichts, kommen automatisch auch Zweifel an den Ausbauplänen des wasserstofftankstellennetzes auf. Und NEL als Lieferant der ersten von NIKOLA beriets bestellten Tankstellen/Elektrolyse-Stationen wäre raus - raus aus einem rechnerischen Milliardenauftragsvolumen. denn nur NIKOLA würde mit hoher Wahrscheinlichkeit NEL als Hauptlieferanten der Tankstellen/Elektrolysetechnologie garantieren. Deshalb der kräftige Kursrückschlag der NEL Aktie, deshalb die gefahr möglicherweise erstmals eine Kapitalerhöhung nicht komplett platziert zu bekommen - was ein verheerendes Signal wäre. Nicht nur für NEL, sondern auch für die anderen Wasserstoffwerte, die immer noch auf die regelmäßige "Zufuhr" von Kapital angewiesen sind, solange die oeprative Tätigkeit verluste verursacht und hohe Investitionen notwendig sind, die Basis für operativem Erfolg zu schaffen.

Also schwierig für NEL

unter den Gesichtspunkten eines wichtigen Assets der Bilanz, eines potentiellen Großkunden und eines möglcihen Scheiterns der laufenden Kapitalerhöhung. Verständlich so die Reaktion des NEL -CEO's gegenüber "Der Aktionär", der Jon André Lokke folegendermaßen zitiert: "Ich habe keine Zeit für den Bericht aufgewendet und möchte mich dazu nicht äußern. Aber generell haben wir eindeutig eine andere Meinung von Nikola.". NEL kann wenig anderes tun, als abwarten und hoffen, das der sturm vorüberzieht, am besten noch vor Ende der Zeichnungsfrist.

... und die NEL Aktie?

Bleibt natürlich ein Basisinvestment für einen Anleger,der an die Zukunft des Wasserstoffs als Eenrgieträger der Zukunft glaubt oder glauben will. Haben wir bereits Kaufkurse erreicht? Die Unsicherheit tut der Aktie nicht gut, aber so lange NIKOLA sich nicht klar gefangen hat und die Vorwürfe des Hindenburg-Reports durch die weitere Unetrnehmensentwicklung widerlegt hat, geht der Käufer der NEL Aktie indirekt auch eine Wette auf Trevor Milton und seine NIKOLa ein. Und das will zumidnest ebdacht sein - NEL'S Aktienkurs wurde auch durch die erwarteten Milliardenumsätze durch NIKOLA in ungeahnte Höhen gehoben. Un deigentlich müsste NIKOLA durch den GM-Deal mit einer Cash-Komponente von 2 Mrd. USD. auch das geld haben weitere Investments in "sein" geplantes Wasserstofftankstellen-Netz zu tätigen. Sollte also GM nicht nervös werden oder nach verhandeln und NIKOLA wie geplant fortfahren, könnte bald ein wesentlciher Auftrag an NEL die Zweifler zumindest nachdenklich stimmen.

Trevor Milton sprach immer von 3 großen Zielen, die er bis Edne 2020 erreichen wollte: Erstens Landmarkorder - bereits in Form der mindestens 2.500 Müllfahrzeuge erfolgt - Zweitens Porduzenten des Badgers benennen - durch GM-Kooperation erledigt - Und Drittens Klärung des Us-weiten Wasserstofftankstellennetzes.

Möglicherweise wird der CEO, Gründer, Chairman und CEO NIKOLA's diesen dritten Punkt nun beschleunigt als "proof of credibility" umsetzen, was für NEL einen "fetten" Auftrag bedeuten würde und wahrscheinlich wieder einen kräftigen Schub für die Aktie. Unter diesen gesichtspunkten wären die derzeitigen NEL-Kurse natürlich interessant, aber wir reden hier von potentiell möglichen Reaktionen/Aktionen mit einem Höchstmaß an Unsicherheit. Wirecard wird auf Jahre jedem Shortbericht eine hohe Aufmerksamkeit und Vorab-Wirkung zubilligen. Wie man bei Aurelius sieht, können Unternehmen jahrelang im Schatten von Manipulationsvorwürfen und Reports trotzdem wachsen, aber werden in ihrer Kursentwicklung immer wieder durch "Aktualisierungen" solcher Short-Opinions gebremst oder sogar...

Jetzt noch mal die Zahlen für das erste Halbjahr

Umsätze im Q2 erreichten 148,6 Mio. NOK - wesentlich höher als die Erwartungen und 21% höher als im Vorjahresquartal. EBITDA erwartungsgemäß im Minus mit -22,3 Mio. NOK, EBIT erreichte Minus -72 Mio. NOK. Das Listing von NIKOLA und das damit verbundene Heben einer Bewertungsreserve führte zu einem Vorsteuergewinn von 594,3 Mio. NOK - Buchgewinne, solange nicht die Beteiligung veräußert werden sollte und die Bewertung am 30.06.2020 betrug satte 67,53 USD/Aktie, heute wesentlich weniger, also entsprechende Berichtigungen in den Folgequartalen möglich. WICHTIGER: Das Orderbuch legte um 75% zu auf nunmehr einen Bestand von mehr als 1 Mrd. NOK. Die Cash-Reserven übersteigen 2,5 Mrd. NOK - auch Dank einer Kapitalerhöhung über 127 Mio. NOK und eines erfolgreichen Private Placement über 1,3 Mrd. NOK, beide im Q2.

"We are relatively happy with the second quarter revenue growth and an all-time high order intake, despite the Covid-19 situation. The markets in which we operate continue to show high activity and growth momentum, in addition to good governmental interest for developing green energy infrastructure and industries post Covid-19. It seems like renewable hydrogen will play a vital role in The Green Deal that should contribute to Europe becoming the first carbon neutral continent in the world, and Nel aims to leverage on these opportunities going forward," sagte Jon Andre Lokke, CEO von Nel.

Kann man auch sein: Finanzierung gesichert, Ausbaupläne nicht durch Corona gestört, Orderbuch wächst und der Aktienkurs erreicht höhen, die auch weitere Finanzierungen möglich machen.

Wachstum über alles - bleibt weiterhin Ziel: Rolle in einem kräftig wachsenden Umfeld sichern und ausbauen

Nel bekräftigt eindeutig die eingeschlagene Wachstumsstrategie, insbesondere der Ausbau der Elektrolyse-Produktion in Heroya (Norwegen). Hier haben Ingenieur-Studien eine Produktionskapazität von 500 MW pro Jahr je Produktionslinie ergeben - wesentlich mehr als die zuvor angenommenen 360 MW/Jahr. Die gesamte Produktionsstätte käme so auf 2 GW/Jahr. Und das zu "UNSCHLAGBAR GÜNSTIGEN PREISEN" - Zukunftsmusik. Aber schöne - Heroya würde dann erstmals eine vollautomatishce Produktion von Elektrolysegeräten anbieten. Derzeit produziert man in Heroya rund 40 MW und hat bisher gut 800 Anlagen ausgeliefert. Eine weitere Produktionsstätte in Wallingford (USA) verfügt ebenfalls über eine Kapazität von 40 MW und hat bisher rund 2.700 Anlagen ausgeliefert. Die Wasserstofftankstellen werden in Heming 8Dänemark) produziert: Ausgeliefert bisher 80 -Stationen, Kapazität ca. 300 pro Jahr. Weiterhin hält man am Aufbau des Mitarbeiterstamms fest - unbeirrt von Corona.

"We remain confident in the long-term potential for the industry and reiterate the strong outlook"

Klare Worte des CEO Lokke. Wie wir bei Plug Power gesehen haben, können selbst unspektakuläre Bilanzzahlen durch eine klare Zukunftsvision und Bestätigung der ( bei Plug war es die) 2024er Prognosen zu einem kräftigen Kursimpuls führen, während NIKOLA bei seiner Quartalspräsentation durch "Auslassungen" diese Chance vertan hatte und erst durch die "Leuchtturm-Order" wieder "Gnade am Aktienmarkt fand". Also auf jeden Fall Spannung garantiert wie die Märkte die klaren Worte des CEO aufnehmen werden - und bei Wasserstoffwerten geht es wohl derzeit weniger um die nackten Zahlen, sondern um die Vision und den Ausblick und ob man "on track" ist oder eben nicht. Die ganze Story: Nel Asa - Elektrolyse, Tankstellen und mehr, Milliardenmarkt. .{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

