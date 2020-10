H2REIHE-Update | NEL-Aktie: Schwung durch geplanten Everfuel Börsengang?

20.10.2020 - NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) hat durch die letzten Aufträge in den Niederlanden und Polen gezeigt, dass man auch ohne NIKIOLA Aufträge "reinholen" kann. Und auch in den Büchern Nel's schlummern noch Beteiligungen, deren Wert erst durch einen Börsengang richtig ermessen werden werden kann. Gestern teilte man nun bei Nel mit, dass die 19,9% Beteiligung - Everfuel, die nicht nur in Kopenhagen eine immer wichtigere Rolle als Betreiber von Wasserstofftankstellen übernehmen will, große Pläne hat (U.a. der Auftrag aus den Niederlanden kam von Everfuel). Hierzu wird Geld benötigt werden. In einem ersten Schritt wird im Rahmen eines weiteren Private Placements die Kapitaldecke aufgestockt. Daran beteiligt sich Nel mit knapp 1 Mio. EUR. Und wichtiger für die Zukunft: Everfuel will sich am Merkur Market - Segment der Osloer Börse - listen lassen. Klar: Man will den Hype auf Wasserstoffaktien nutzen und wird diesen Börsengang ins Auge fassen, um zukünftig "über den Aktienmarkt" weiteres Risikokapital zu akquirieren.

"We’re happy to see the positive development Everfuel has made over the last year and a half, and with the plans the company has for further expansions in the near future, we see this development as very positive," sagt Jon André Løkke, CEO von Nel dazu.

Was hat Nel konkret von diesem geplanten Listing?

Zuerst ist einmal ein kräftiger Buchgewinn auf die Beteiligung zu erwarten. Analaog zur NIKOLA-Beteiligung wird wohl der Everfuel-Anteil dann "at-the-markets" bewertet werden. Und wenn man sich die Bewertungen anderer Wasserstoffwerte anschaut - selbst den "verprügelten" Kurs NIKOLA's - muss man kein Prophet sein, um hier einen kräftigen Bewertungsgewinn zu sehen - inclusive potentieller zukünftiger Veräußerungserlöse von Aktienpaketen für Nel. Beides auch gut für die Bewertung der Nel-Aktie. Und Everfuel hat einges zu bieten: Everfuel mischt mit bei diversen Wasserstoffinitiativen europaweit - beispielsweise neben Wrightbus ein wichtiger Partner der H2Bus Initiative oder ein Partner der Arbeitsgriuppe für die Dänische 1,3 GW-Produktionsanlage für Wasserstoff. Also ein durchaus spannender Wert für den Europäischen Wasserstoffmarkt - und jetzt wird es noch spannender für Nel:

Everfuel will Wasserstoffinfrastruktur betreiben, planen und betreuen - und Lieferant allein aufgrund der gemeinsamen Historie sollte bevorzugt Nel sein. Also analog zu NIKOLA, die für den Aufbau einer amerikanischen Wasserstoffinfratstruktur ein immer noch potentiell wichtiger Partner/auftraggeber für Nel sein könnten, könnte Everfuel diese Rolle für den Europäischen Markt übernehmen - Zukunftsmusik, aber wasserstoff ist ein zukunftsmarkt. Und eigentlcih sollte wer zuerst kommt, auch vorne mitspeilen, wenn die Volumina steigen. Und diese werden, wenn man der Europäischen Wasserstoffinitiative Glauben schenken will, sollten quasi explodieren: Aktuell erregen Aufträge über 30-40 MW-Anlagen Aufesehen - und 2030 sind ebreits jetzt mehrere Projekte mit einzelvolumina von jeweils mehr als 1 GW geplant. Also mehr als Faktor ist nicht unrealistiisch.

Und noch eine Personalie gibt's bei Nel - möglicherweise ein Opfer der gescheiterten Kapitalerhöhung?

Bjørn Simonsen, Vice President Investor Relations & Corporate Communication bei Nel ASA wird zum 01.12,2020 eine neue Position "außerhalb Nel's" wahrnehmen. Begleitet natürlich von entsprechenden Danksagungen seitens des CEO Jon André Løkke: "Bjørn has played a crucial role in Nel since he joined in 2014, ahead of the listing of the company on the Oslo Stock Exchange, by being instrumental in the early growth and development of the company. In addition, he has played an important role in bringing Nel to the center of the local and international hydrogen scene,"

Ob sein Weggang mit der kommunikation im zusammenhang mit der gescheiterten Kapitalerhöhung zu tun hat, ist natürlich reine Spekulation. Auf jeden Fall war die Kommunikation Nel's im Umfeld des sich trotz Zeichnungsverlängerung abzeichnenden Scheiterns der Kapitalmaßnahme verbesserungsbedürftig. Zu lange herrschte Unsicherheit und es fehlte eine klare Bewertung/Stellungnahme und Information über die weiteren Pläne zur Kapitalbeschaffung.

NIKOLA ist auch noch nicht abzuschreiben!

Letzten Freitag gab es bei NIKOLA einen kräftigen Kursrücksetzer aufgrund von Spekulationen über den Stand der Verhandlungen mit GM und BP. Der nue CEO Mark Russel hatte am Donnerstag zu Bloomberg; "The Badger is part of our discussions with GM," und weiter: "And we've been clear all along that we wouldn't build a Badger without an OEM partner." Und die Verhandlungen stehen unter Zeitdruck: Beide Seiten können von der Vereinbarung zurücktreten, falls bis zum 3.12.2020 keine endgültige Einigung vorliegen sollte. Gegenüber Bloomberg äußerte sich GM nicht eindeutig, wo die Verhandlungen mit NIKOLA derzeit stehen. Es hieß lediglich seitens GM: "Our transaction with Nikola has not closed," und "We are in discussions with current Nikola management and will provide further updates when appropriate or required." Auf die Frage nach dem aktuellen Stand teilte ein Verantwortlicher von NIKOLA mit:: "Nikola continues to work with GM towards a closing and will provide further updates when appropriate or required." Aber es wird noch geredet -a lso alles offen. Genauso gilt das für die BP-Gespräche. Zum aktuellen Stand der Verhandlungen unser Beitrag zu NIKOLA.

Also Everfuel ist eine weitere Chance - nicht die einzige.

"We remain confident in the long-term potential for the industry and reiterate the strong outlook"

Klare Worte des CEO Lokke vor einigen Wochen. Die ganze Story: Nel Asa - Elektrolyse, Tankstellen und mehr, Milliardenmarkt.

